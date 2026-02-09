La Oficina de Respuesta Oficial acusó a LA NACION por una frase que dijo una entrevistada

La denominada “Oficina de Respuesta Oficial”, creada la semana pasada por el gobierno de Javier Milei, intentó hoy descalificar una nota de LA NACION afirmando que su título era “falso”. Sin embargo, la cuenta de la red social X que maneja el funcionario Juan Pablo Carreira —uno de los colaboradores estrechos de Santiago Caputo— no logró en su posteo desmentir ningún dato de la publicación.

“TÍTULO FALSO: OPERACIÓN DE MANUAL”, denunció la Oficina de Respuesta Oficial un posteo del mediodía de hoy.

La nota en cuestión es una entrevista publicada el domingo a Graciela Bevacqua, exdirectora de Precios del Indec y primera desplazada en la era Guillermo Moreno. El título completo fue: “‘Nube oscura sobre la credibilidad’. Del Indec de Moreno al Indec de Milei: la lapidaria advertencia que hace la primera desplazada”.

La frase exacta la pronunció Bevacqua en la entrevista y la advertencia a la que alude el título tiene que ver con la credibilidad que pone en juego el organismo a partir de la decisión de Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, de no publicar el nuevo índice de precios que había sido anunciado en octubre.

En el texto, la especialista advierte varias veces sobre el problema de credibilidad y confianza que enfrentará el Indec: “La no salida del nuevo IPC, si es que sucede, pone una nube oscura sobre la credibilidad”; “la salida (del IPC) no debería estar supeditada a cuestiones externas a las técnicas”; “la sociedad tiene derecho a tener estadísticas confiables, y estas decisiones no serían inocuas”, indicó Bevacqua en distintos tramos de la entrevista.

En la bajada de la nota, se aclara que Bevacqua opina que la maniobra del actual gobierno no es comparable a la intervención kirchnerista.

Qué cuestionó el Gobierno

TÍTULO FALSO: OPERACIÓN DE MANUAL.



El título del periodista Francisco Jueguen es clickbait puro. Sugiere una “nube oscura” sobre la credibilidad del INDEC cuando la propia fuente citada en la nota afirma que la situación NO es comparable con el INDEC de Guillermo Moreno.



Eso no… pic.twitter.com/7uCdw3AYA0 — Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) February 9, 2026

Como se mencionó, la Oficina de Respuesta Oficial no pudo desmentir ningún dato, pero calificó como “falso” el título de la nota. Argumentó lo siguiente: “El título del periodista Francisco Jueguen es clickbait puro. Sugiere una ‘nube oscura’ sobre la credibilidad del Indec cuando la propia fuente citada en la nota afirma que la situación NO es comparable con el Indec de Guillermo Moreno. Eso no se trata de periodismo. Es inducir al error desde el título. Cuando hay desconfianza real, el impacto es inmediato y medible. Esta vez no ocurrió. El mercado no reaccionó porque no hubo motivo para hacerlo. El recurso es viejo: titular alarmista, contenido que no lo sostiene y rectificación escondida en el cuerpo de la nota. Para esto existe esta Oficina: para separar datos de operaciones”.

La “nube oscura”, vale repetirlo, no es algo que el título “sugiere” sino una afirmación textual y de sentido inequívoco de la entrevistada.

No sólo Carreira reaccionó a la información. Al ministro de Economía, Luis Caputo, tampoco le gustó la entrevista y se la tomó con el periodismo. Caputo es quien, junto a Milei, decidió no publicar el índice de inflación renovado, lo que derivó en el portazo de Marco Lavagna y en la actual polémica que envuelve al dato de inflación que se publicará mañana.

Es raro que NINGÚN periodista haya hecho la nota inversa.

Es decir, a pesar del manto de dudas que quisieron instalar desde la oposición (y algunos economistas) sobre la credibilidad del Indec, los bonos que ajustan por inflación fueron la semana pasada uno de los pocos activos… https://t.co/fACpqiNeZA — totocaputo (@LuisCaputoAR) February 9, 2026

Para Caputo, a pesar de las críticas de los trabajadores del Indec, una mayoría de los economistas privados, los especialistas en estadísticas y parte de la política, lo que determina la credibilidad del IPC y del Indec son sólo los bonos CER (atados a la inflación). Por eso, criticó la voz de Bevacqua, la primera desplazada por Moreno, y la confección de la entrevista de LA NACION. “De mínima, hay sesgo”, afirmó el ministro.

“Es raro que NINGÚN periodista haya hecho la nota inversa. Es decir, a pesar del manto de dudas que quisieron instalar desde la oposición (y algunos economistas) sobre la credibilidad del Indec, los bonos que ajustan por inflación fueron la semana pasada uno de los pocos activos financieros a nivel mundial que subieron de precio, a contramano de una semana negra en los mercados mundiales. Esto confirma que a los tomadores de decisión les pareció bien haber continuado con el índice actual. Imagino que si lo hubiéramos cambiado y los bonos hubieran caído de precio, los mismos periodistas estarían titulando ‘El mercado no le cree al nuevo índice de inflación’. Llámenlo clickbait, descuido, como prefieran. Pero cuando el error es siempre para el mismo lado, de mínima hay sesgo", cerró el ministro avivando la polémica sobre el número que se conoce en horas.

Milei replicó poco después el mensaje de Caputo y agregó: “Tremenda domada. Fin”.