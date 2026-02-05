El Gobierno creó una Oficina de Respuesta Oficial para desmentir “operaciones de los medios”

El gobierno nacional anunció este jueves la creación de una Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo “desmentir” periodistas y versiones de los medios. Así lo anunció la Oficina del Presidente Javier Milei a través de un comunicado, en el que no se aclaró quién la manejará y cómo accionará.

“La Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política. Porque solo ‘informar’ no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta”, introduce el comunicado de la flamante oficina, en un gesto contra el periodismo, postura que sostiene la administración libertaria desde que asumió.

Luego, se agrega: “Vamos a combatir la desinformación brindando más información, todo lo contrario a lo que los sectores políticos vinculados a la izquierda hacen cuando gobiernan, donde buscan censurar a los opositores tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales. Esta decisión es contundente: estamos sumando una voz oficial para desmentir operaciones, lo contrario a la censura”.

A pesar de estas afirmaciones, la nueva oficina aclaró que “el derecho a la libertad de expresión es sagrado”.

“Desde el primer día, este Gobierno decidió dejar de financiar relatos con pauta oficial y sostener estructuras que confundieron periodismo con negocio político. Desde entonces, la mentira se volvió más ruidosa. Por eso, además de informar, es necesario desmentir con claridad y sin rodeos”, sumó la Oficina de Respuesta Oficial, que todavía no tiene un titular anunciado.

En tanto, el comunicado cierra: “Esta Oficina no busca convencer ni imponer una mirada. Tiene por objetivo que los ciudadanos puedan distinguir hechos de operaciones y datos de relatos. La democracia no se fortalece cuando se tolera la mentira, sino cuando se la expone. La Oficina de Respuesta Oficial existe para eso: para que la desinformación no quede sin respuesta y para que la verdad vuelva a ser información”.

Minutos después del mensaje, el Presidente celebró la decisión. “Para desenmascarar mentiras y operaciones de los medios”, escribió en su cuenta de X. “Excelente iniciativa”, reaccionó el ministro de Economía, Luis Caputo.

Por su parte, el asesor presidencial Santiago Caputo publicó: “Dado que buena parte de las personas que dicen ser periodistas no quieren ejercer la profesión con responsabilidad ahora se van a encontrar con una respuesta oficial del gobierno que señale sus mentiras. Se festeja”.

La creación de la oficina se da en el marco de varios ataques de la gestión mileísta al periodismo. Milei mantiene un tono crítico hacia gran parte de los profesionales, a los que suele calificar como “ensobrados”. También cuestionó directamente a algunos periodistas por sus notas de distintos temas políticos y económicos.