La revelación de un empresario sobre los precios excesivos que cobraban en neumáticos

El CEO de la empresa de distribución de neumáticos Neumen, Roberto Méndez, se refirió a la situación actual del sector y la comparó con los años de mayores restricciones a las importaciones. En ese contexto, reconoció que durante ese período las empresas aplicaron márgenes de ganancia elevados. “Soy el primero en reconocerlo: estaban robando las multinacionales, nosotros, los empresarios”, afirmó en un programa de streaming y subrayó: “Nunca ganamos tanta plata como cuando nos permitieron hacer lo que estábamos haciendo”.

Las declaraciones de Méndez desataron una fuerte polémica, sobre todo ante la tensión que generó el anuncio de cierre de la planta de Fate. El presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se hicieron eco de la revelación del empresario. “Dedicado a los delincuentes que hacen del nacionalismo barato una bandera para robar a los argentinos de bien”, escribió el mandatario en X.

El empresario, luego de revelar el margen que los empresarios sacaban de sus productos durante gestiones de mayor proteccionismo a la industria nacional, destacó que el Gobierno ahora busque “una rentabilidad normal” de las compañías. “Veo bien cuando [el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger] dice que va a obligar a todas las empresas a adecuarse a una rentabilidad normal, que sería alrededor de un 20%. En un momento estábamos marcando en un 60, 70%...“, dijo en el programa Ahora Play.

Y siguió: “En bruto, antes de los impuestos, tenemos que marcar no menos de 22%, porque en la Argentina los impuestos no son los que puede tener Europa o EE.UU. Después de los impuestos queda muy poquito, pero uno tiene que buscar el volumen y el servicio”.

Conflicto en Fate

Las declaraciones de Neumen se dan en pleno conflicto por el cierre de la histórica planta productora de Fate —controlada por Javier Madanes Quintanilla—, en la localidad de Virreyes, partido de San Fernando. A través de un comunicado colgado en la puerta y sin previo aviso, la empresa despidió a más de 900 trabajadores.

El lunes pasado, la Secretaría de Trabajo convocó una audiencia virtual entre la compañía y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), que concluyó sin acuerdo. En un comunicado, el Ministerio de Capital Humano informó que “no ha sido posible arribar a un acuerdo entre las partes” y anunció una nueva audiencia para el miércoles 4 de marzo a las 11.La cartera aseguró que continuará promoviendo instancias de negociación “en resguardo del empleo, la actividad productiva y el cumplimiento de la normativa laboral”.

La convocatoria se dio tras el dictado de la conciliación obligatoria por 15 días, que ordena retrotraer la situación al momento previo al conflicto mientras se desarrollan negociaciones. Desde el Gobierno señalaron que la Secretaría de Trabajo cumple un rol de mediación y que la resolución dependerá de lo que acuerden empresa y sindicato.

La compañía de Madanes Quintanilla, en tanto, ratificó su decisión de cerrar la planta de Virreyes y sostuvo que la continuidad operativa no resulta viable en las condiciones actuales. Desde el gremio, en cambio, reiteraron su reclamo de reapertura inmediata y la presentación de un plan productivo que garantice los puestos de trabajo.