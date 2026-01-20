La revolución silenciosa: cómo los pagos digitales está derribando las fronteras del dinero en América Latina

Lentamente, las fronteras financieras en América Latina empiezan a desaparecer. Lo que arrancó como un sistema de pagos instantáneos dentro de Brasil, Pix, en pocos años se convirtió en un caso de éxito que otros países de la región tienen como referencia a seguir. El objetivo es facilitar las transacciones y que los turistas se sientan como locales a la hora de pagar en otras latitudes, para no depender de las casas de cambio ni de los impuestos o límites que cargan las tarjetas.

En plena temporada de verano, los argentinos que viajaron a las costas brasileñas pueden pagar con QR desde una cena en un restaurante hasta una caipiriña en la playa con la billetera digital que usan todos los días. Si Pix había sido un furor el año pasado, en este la tendencia se potenció luego de la entrada de grandes jugadores al mercado, como Mercado Pago, Galicia o Santander.

La desaparición de la frontera de pagos entre Brasil y el resto de América Latina fue un primer paso, pero desde las compañías buscan a futuro poder replicar esta experiencia en otros países. Mercado Pago, con operaciones en Chile, Uruguay, Colombia, México, Brasil y la Argentina, tiene el objetivo de impulsar y extender este tipo de desarrollos en la región en los próximos años para que “pagar en el exterior sea tan sencillo como pagar en casa”.

“Para eso es necesario, primero, que todos los países tengan sistemas de pagos inmediatos como los de la Argentina y Brasil. Después, que los diferentes sistemas de pagos ‘hablen un mismo idioma’ y continúen los avances en la modernización de sus infraestructuras. Esto requiere de esfuerzos, coordinación e innovación entre las autoridades que regulan y supervisan los sistemas de pago en cada país y el aporte de los distintos jugadores del mercado para lograr una experiencia integrada y eficiente", explicaron en diálogo con LA NACIÓN.

En Brasil, se puede pagar con PIX hasta en la playa Tomás Cuesta - LA NACION

Todavía el efectivo sigue siendo el principal medio de pago en América Latina, pero desde la billetera digital agregaron que “hay buenos avances” para el comercio transfronterizo y la facilitación de los pagos cuando se viaja al exterior en México, Chile, Colombia y Uruguay.

“Sin duda, el modelo de negocio de Pix no solo es replicable, sino que ya se está replicando en toda la región. Bre-b, el sistema de pagos inmediatos de Colombia construido sobre rieles similares a los de Pix, es un ejemplo claro de hasta qué punto el éxito de Pix resuena en América Latina. La región se ha convertido en un verdadero motor de innovación, y la adopción de billeteras y otros métodos de pago alternativos demuestra cuán abiertos están los usuarios a utilizar nuevas formas de pago, especialmente cuando la conveniencia es lo más importante. En un futuro no muy lejano la evolución natural de sistemas como Pix llevará a la interoperabilidad transfronteriza", sumó Gabriel Falk, senior product manager de Pix para el unicornio uruguayo dLocal.

Ya hay algunas billeteras digitales que buscan ofrecer este tipo de soluciones a sus usuarios. En el caso de Prex, actualmente los argentinos pueden habilitar sin costos, dentro de la misma plataforma, su cuenta bimonetaria de Prex Uruguay. Después de fondearla con pesos o dólares, se puede pagar en el país vecino con QR. También crearon una solución parecida a Pix, pero en Chile, con la función Bolsillo CLP. Con esta solución, los clientes pueden ver el saldo y los consumos en pesos chilenos que se hicieron con la tarjeta prepaga, sin tener que pagar el recargo del 30% de Ganancias por consumos que se realizan en el exterior.

“La experiencia que hoy ofrece PIX en Brasil marca el camino hacia dónde evoluciona la elección de los turistas por realizar pagos como locales. Esa lógica se va a extender a otros países de América Latina y el mundo. El objetivo es que los usuarios puedan pagar y hacer seguimiento de sus gastos en tiempo real, con previsibilidad y sin fricciones cambiarias ni preocupaciones por impuestos adicionales al viajar. Esa tendencia ya empezó a materializarse“, analizó Daniel Conte, country manager de Prex Argentina, aunque agregó que para eso deberá mejorar la regulación a nivel regional.

Los pagos con QR trasfronterizos buscar ser una solución al cambio de monedas y los pagos con tarjeta Tomás Cuesta - LA NACION

Con la explosión del código QR en toda América Latina, la billetera argentina Wallbit lanzó los pagos internacionales con este medio de pago en la Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Bolivia. Para hacerlo, la plataforma funciona únicamente en dólares y convierte las transacciones que se hagan a moneda local, una solución que nació de la llegada de las criptomonedas estables (como USDC o USDT) para correr los procesos de manera más fluida.

“Es una alternativa al método de pago con tarjeta, que sigue siendo muchísimo más grande en términos de cantidad de transacciones y volumen operado. Todavía tiene mucho espacio para crecer. Pero no es el único. Hay un stock de innovaciones que aún tienen que ser absorbidas e implementadas por la industria a escala. La operación con infraestructura en criptomonedas estables es un ejemplo y ya está sucediendo. Otro ejemplo es la implementación de la inteligencia artificial en prácticamente todos los frentes”, dijo Rodrigo Vidal, CEO y co-founder de Wallbit.

Crecen los pagos con Pix

Hay algunas explicaciones de por qué los pagos con Pix calaron tanto entre los argentinos. De acuerdo con un relevamiento de Mercado Pago que adelantó a LA NACION, ocho de cada diez encuestados explicó que usa este medio de pago por la comodidad y la seguridad de no tener que llevar efectivo ni tarjetas durante su viaje.

También hay un 73% que resaltó la practicidad de evitar el cambio de dinero en casas de cambio y el 72% considera una ventaja usar la misma cuenta digital que en su país. Ante la rapidez a la hora de realizar un pago y hacer un seguimiento del control del presupuesto durante el viaje, ferias y playas, 7 de cada 10 argentinos asegura que pagó con Pix en todas sus compras durante su estadía en Brasil.

Grandes jugadores del mercado empezaron a ofrecer los pagos con PIX en Brasil, como Mercado Pago, Galicia y Supervielle

Al analizar el uso por segmento, el 80% de los usuarios la utilizó para las compras del supermercado y el almacén, mientras que el 73% lo usó en restaurantes, el 75% en playas, ferias y comercios pequeños, y un 37% para gastos en entretenimiento, como excursiones o entradas.

“Pix ya es uno de los sistemas de pago más exitosos del mundo. Solo en 2025 procesó más de 80.000 millones de transacciones entre aproximadamente 170 millones de usuarios, lo que equivale a alrededor del 80% de la población adulta de Brasil. Dejó de ser un método de pago alternativo para convertirse en la forma en la que los brasileños pagan por defecto. Aun así, el potencial de crecimiento sigue siendo considerable", dimensionó Falk.