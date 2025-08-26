La salida de turistas volvió a aumentar en julio: gastaron US$576 millones

La cantidad de argentinos que optan por hacer turismo en el exterior –aprovechando el tipo de cambio favorable- mantuvo su tendencia de crecimiento en julio, mes en el que salieron del país con esos fines 843.100 personas, mientras que ingresaron 427.200.

Según lo publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en su informe sobre Estadísticas de Turismo Internacional (ETI), el turismo emisivo aumentó en julio 26,5%, respecto de igual mes de 2024, mientras que el receptivo cayó 16% en idéntico período.

Analizado desde el punto de vista del gasto en dólares de cada turismo, se observa que el emisivo representó una salida del país de US$576.566.000, mientras que el receptivo volcó en la economía local apenas US$32.032.000.

Estas cifras confirman la tendencia de crecimiento que se vio durante todo el año y que en el anterior informe del Indec dio como resultado el junio con mayor número de turistas argentinos que viajaron al exterior en los últimos diez años.

No solo eso. Impulsado por las vacaciones de invierno, el número de personas que salieron del país con fines turísticos en julio fue mayor aún que la de ese junio récord del último informe del Indec (esta vez viajaron 843.100, mientras que el mes previo lo habían hecho 643.800).

Este desbalance no es inocuo, ya que en tiempos en los que el Gobierno necesita acumular dólares para las reservas del Banco Central (BCRA) -incumplió la meta acordada con el FMI en la primera revisión del programa-, el turismo está generando el efecto contrario: sigue creciendo el rojo en la balanza turística.

Sobre la base de esta tendencia, el economista Lorenzo Sigaut Gravina, de la consultora Equilibra, estimó que este año puede terminar con un déficit en turismo de US$10.000 millones, según lo que releva el BCRA; cifra que podría llegar hasta los US$12.000 millones, si se toma en cuenta el cálculo más amplio del balance de pagos que elabora el Indec.

Sigaut Gravina remarcó que se profundizó la caída del turismo receptivo. “La baja de 26,6% en julio es muy grande, mientras que el aumento de los argentinos que viajaron al exterior como turistas también fue muy importante”, señaló.

En este contexto, Sigaut Gravina concluyó: “Es el peor julio del que se tenga registro, y creo que con cifras de emisivo muy por arriba de 2017-2018, años en los que hubo momentos de mucho turismo extranjero”.

En cuanto a los destinos elegidos por los argentinos, el Indec informó que 70,2% del turismo emisivo se dirigió a los países limítrofes. Los principales destinos fueron Brasil, con 23%; Chile, con 18,1%; y Paraguay, con 15,0%. Por su parte, 76,3% del turismo receptivo provino de los países limítrofes, siendo los principales Brasil, que aportó 32,3%, y Uruguay, 21,3%.