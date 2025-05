La trastienda de la postergación del anuncio sobre los dólares “en el colchón”

Luego de la suspensión de la presentación de las medidas para que los argentinos saquen sus dólares del colchón, que fue confirmada por el vocero, Manuel Adorni, en Casa Rosada afirmaron que esas decisiones -consideradas muy sensibles y significativas para lo que viene- se anunciarán cuando estén listas, más allá del calendario electoral . Todo, pese a que en el Ministerio de Economía aseguran que prácticamente ya no faltan detalles para avanzar en la “dolarización endógena”.

¿Cuáles son esas medidas? “Todo lo que se vendió en estas semanas sobre los dólares en el colchón es humo”, afirmó el presidente Javier Milei a LA NACION, sin dar más detalles sobre qué medidas terminarán instando a los argentinos a volcar sus más de US$250.000 millones que tienen fuera del sistema hacia una economía que los necesita como combustible para poder seguir expandiéndose.

“No vamos a permitir que el kirchnerismo tenga la oportunidad de acusar de electoralista un paquete de medidas trascendentales para todos los ahorristas argentinos, el anuncio económico que tenía preparado el Gobierno Nacional para el día de hoy queda postergado”, escribió en su cuenta de X Adorni, también candidato de La Libertad Avanza este domingo en la Ciudad de Buenos Aires.

En el Ministerio de Economía confirmaron a LA NACION los dichos de Adorni. “Lo bajaron porque les pareció que nos iban a jorobar con que era especulación política”, dijeron. Incluso afirmaron que las medidas ya estaban en punta en el Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).

Pese a que Adorni había dejado trascender el martes y confirmado el miércoles en conferencia de prensa que hoy se harían los anuncios -estaba pensado en una presentación de las medidas hecha por él y luego otra con los detalles desde el Ministerio de Economía-, finalmente todo se pasó para después de las elecciones legislativas en la ciudad.

Según pudo reconstruir este medio, tanto el Ministerio de Economía, el Banco Central (BCRA) y ARCA vienen trabajando conjuntamente en estas medidas hace unos 15 días. También el Ministerio de Justicia, que asesora a las demás carteras para asegurarse que no haya inconvenientes con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) una vez que las medidas ya estén en pleno funcionamiento en la economía.

De hecho, contaron, tanto Luis Caputo como Santiago Bausili (titular del BCRA) debieron excusarse con el Presidente en la última reunión de Gabinete, el viernes, para aprovechar el tiempo y seguir trabajando en las medidas. Llegaron a verlo a Milei, le explicaron la urgencia por seguir avanzando con el tema de los dólares “en el colchón” y se fueron a trabajar en las medidas.

“ARCA, Mecon (Ministerio de Economía) y BCRA vienen trabajando con absoluto hermetismo”, dijeron a LA NACION.

“Si los tiempos requieren que se salga la semana que viene, se sale la semana que viene. Ese es el eje central: nosotros hacemos las cosas cuando están bien, no a los apurones. Sería una locura apurar una medida sensible. Acá se toman las medidas que corresponden y listo, y salen cuando salen”, remarcó una fuente oficial para despegar los anuncios del último día antes de la veda.

En la Rosada entienden que no se puede abrir una ventana sensible, como la cambiaria, y cometer errores. Por eso, pese a que las medidas estaban casi listas, decidieron esperar. De todas formas, reconocen que les hubiese gustado salir hoy.

Los últimos dichos de Milei

El Presidente habló del tema en el encuentro del IAEF, aunque ya antes había dado una pista más: que no se podrían pagar impuestos en dólares (se seguirían pagando en pesos). “Yo hago una pregunta: yo tuve la suerte de conocer a una persona que se escapó de Cuba, (...) si ustedes tienen una situación de una persona que se escapa de la isla cárcel, como es Cuba, acorde a las leyes cubanas, eso, ¿qué sería? Sería un delito, ¿no? (...) Y aquel que se logra escapar, ¿ustedes entonces irían y agarrarían y los perseguirían en Miami y los matarían o se los llevarían de vuelta para Cuba? A veces lo que es legal no necesariamente es lícito. No es lícito que los gobiernos hijos de puta [sic] hayan puesto controles, no es lícita la ley penal cambiaria. Ustedes pueden ahorrar en lo que se les cante el culo [sic] y no hay nadie que se pueda arrogar el derecho de decir en qué pueden ahorrar o no", dijo Milei en el IAEF.

“Devolver la libertad también es que esa gente pueda volver a meter su dinero adentro del sistema sin que nadie los persiga. Y de ahí que nosotros estamos promoviendo y estamos trabajando en que la gente pueda sacar sus ahorros y que no los persiga el Estado, porque ya bastante los persiguieron con una moneda que hubo que sacarle 13 ceros, y que, si ustedes se fijan hoy, podríamos sacarle tres más”, agregó.

“¿Qué es el proceso de dolarización endógena? Que los individuos, en función de lo que necesitan demandar, moneticen la economía, sin tener que pasar por el mercado de cambios. Entonces, ustedes van a tener fija la cantidad de dinero, salvo que lleguen al piso de la banda; y, por otra parte, ¿qué van a tener? Que conforme los individuos necesiten hacer más transacciones van a poder usar, ¿qué? Los dólares del colchón. ¿Cuál es el resultado? Que cada vez va a haber más dólares y va a haber un momento en que van a ser tantos los dólares respecto de los pesos que, ese día, si se nos da la gana, podemos cerrar el Banco Central y liberarlos de los políticos ladrones de acá a la eternidad", cerró.