La vuelta del carry: la herramienta que le gana a la inflación y es boom entre inversores

Ante un escenario que combina dólar a la baja y tasas de interés que le ganan a la inflación, en las últimas semanas se renovó el interés por las inversiones en pesos. Con el objetivo de hacer carry trade, una estrategia que consiste en posicionarse en activos en pesos y dolarizar las ganancias cuando se ve el fin de esta ventana de oportunidad, los inversores rearmaron sus carteras y apuestan a que el mercado cambiario seguirá calmo un tiempo más.

Las estrategias de carry trade resurgen cada cierto período de tiempo en la Argentina. Para que sea rentable para los inversores, tienen que darse dos condiciones: que las tasas de interés sean positivas en términos reales (es decir, que le ganen a la suba de los precios de la economía) y que el dólar permanezca planchado durante el período en el que se haga la inversión. Si en el medio el tipo de cambio pega un salto imprevisto, puede darse una pérdida importante.

El telón de fondo de este resurgimiento está marcado por las tasas de interés más elevadas, que fueron convalidadas por el Tesoro en la licitación de deuda de la semana pasada, luego de que se conociera que la inflación de diciembre alcanzó un pico del 2,8% mensual. La respuesta del Gobierno, que buscó evitar la dolarización de los portafolios, tuvo un impacto directo en el resto de las tasas del mercado: subieron los plazos fijos, las letras del Tesoro y las cauciones.

“El mercado de pesos sigue ilíquido y las tasas de interés siguieron en torno al 3% mensual. La estrategia del Gobierno es que la liquidez la aporten las compras de dólares del Banco Central. Las tasas altas buscan contener al dólar e, indirectamente, a la inflación. En enero el Índice de Precios al Consumidor seguirá alto, con un 2,4%, según nuestra proyección”, dijo Fernando Marull, economista de FMyA.

ASÍ CERRARON LAS LETRAS EN PESOS, VOLADURAS MUY FUERTES. SE HABLÓ POR LIBERTADOR! pic.twitter.com/GOdCE2Dq0N — Ariel Sbdar (@arielsbdar) January 22, 2026

El menú de opciones para hacer carry trade es variado, pero las Lecaps emergieron como las grandes protagonistas en el corto plazo. Según datos de la última rueda, la letra que vence el 13 de febrero (T13F6) tiene una tasa efectiva mensual del 3,18%; mientras que el activo con vencimiento al 27 de febrero (S27F6) tiene una tasa efectiva del 3,07% mensual.

“La Lecap es una letra capitalizable sin cupón del Tesoro Nacional, con una tasa nominal anual que está implícita de mercado. Si se mantiene hasta el vencimiento, el retorno está asegurado, igual que en un plazo fijo. Sin embargo, la gran diferencia con el plazo fijo es que puede venderse antes, recuperar la liquidez y eventualmente capturar una ganancia si las tasas bajan. Actualmente, rinden por encima, con el mismo horizonte temporal y mayor flexibilidad”, explicó Félix Marenco, asesor financiero de Cocos Gold.

A modo de comparación, los plazos fijos minoristas tienen una tasa que llega a ser del 26% nominal anual, luego de que los bancos ajustaran los rendimientos al alza en los últimos días. En este caso, si se colocan $100.000 a 30 días, el resultado es una ganancia de $2136 (+2,1%), un punto por debajo de las Lecaps.

“Para hacer carry en pesos hoy, una Lecap corta ofrece una combinación claramente superior al plazo fijo: mejor rendimiento directo, mismo plazo, previsibilidad al vencimiento y liquidez opcional. En un contexto donde la tasa es atractiva, pero el inversor quiere mantener control sobre el capital, el mercado de letras resulta más eficiente que el depósito bancario tradicional", consideró Marenco.

Para que el carry se sostenga, se tienen que combinar las tasas de interés en pesos elevadas y un dólar calmo Shutterstock - Shutterstock

Las perspectivas hacia delante son que el dólar se mantenga relativamente estable, ante el aluvión de divisas que llegará por las liquidaciones del campo y la emisión de deuda corporativa. “Pero un punto a tener en cuenta respecto al carry será la relativa fortaleza o debilidad del dólar a nivel global, dado que ello podrá implicar viento a favor o en contra para este tipo de posiciones", advirtió Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.