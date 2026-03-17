Una yerba brasileña será sponsor oficial de la Selección Argentina

La yerbatera brasileña Baldo confirmó a LA NACIÓN que será sponsor oficial de la Selección Argentina, a quien acompañará en su búsqueda de la cuarta estrella en el Mundial de Estados Unidos que arranca el próximo 11 de junio.

Se trata de uno de los mayores golpes de marketing del sector yerbatero desde que esta bebida, en los últimos años, adquirió envergadura mundial de la mano de famosos como Lionel Messi, el Papa Francisco o actores de Hollywood.

“Es la que consumen todos los jugadores de la Selección Argentina, tuvimos la suerte de que ellos nos elijan y nos pareció importante acompañar al equipo en este Mundial que será el último de Messi”, dijo a LA NACION, Rodrigo Durán.

Durán es director de Marketing y también socio de Baldo Argentina, sociedad que se constituyó en 2024 para acompañar el -hasta ahora- silencioso, pero constante crecimiento de esta marca.

El teaser (publicidad enigmática) de Baldo, que ya está en la vía pública en el microcentro porteño.

“Estamos muy metidos en el fútbol y crecemos en forma sostenida”, dijo Durán.

El viernes se realizará la firma del convenio por el cual Baldo Argentina será “sponsor regional” de la Selección, por un monto que la empresa prefirió no divulgar, ante la consulta de este diario.

Y la semana que viene se realizará la presentación en redes sociales de la AFA y la empresa. Desde hace dos días, Baldo copó la publicidad en vía pública en el microcentro, con un teaser (pieza de publicidad enigmática) donde se ve un paquete de yerba tapado y la leyenda: “El secreto de los campeones”.

¿Cómo llegó Baldo a ser la marca elegida por Messi y compañía? Durán no lo sabe y prefiere no especular, aunque todo apunta a Luis Suárez, compadre de Messi en el Barcelona, y las eternas mateadas que compartieron en los seis años (2014-2020) que convivieron en el equipo culé.

Baldo, también dueña de la marca uruguaya Canarias, es líder en ventas en Uruguay.

El vecino rioplatense no tiene yerbales e históricamente importó la yerba de la Argentina, hasta que Brasil le “birló” ese mercado en la década de los 80.

Baldo es una marca con molienda de estilo uruguayo, que se estaciona por más de 12 meses, y se elabora sin palo. Es más suave que la mayoría de las argentinas y los expertos dicen que los deportistas suelen elegirla por estas características.

Esta publicidad en vía pública copó la cartelería en el centro de Buenos Aires estos días.

El paquete de Baldo, que se importa de Brasil, tiene un valor promedio de entre $4500 y $4800 el paquete de medio kilo (un 50% más cara que una yerba argentina) y se consigue en grandes cadenas de supermercados como Carrefour, Coto, Mariano Max (Córdoba) y tiendas especializadas en mate.

Revuelo en la industria

La llegada de una marca brasileña a la Selección campeona del mundo donde la máxima figura, Lionel Messi, es conocida por sus hábitos ultra-materos, promete generar revuelo.

Ya en la previa del Mundial de Qatar, se armó una polémica en la Argentina cuando se viralizaron imágenes de la utilería de la Seleccion cargando paquetes de Canarias, porque muchos se preguntaron: cómo una yerba uruguaya puede ser consumida por los jugadores argentinos.

“Nuestro espíritu de trabajo es con mucho respeto con las marcas icónicas que hay en la Argentina”, explica Durán, con evidente intención de mantenerse lo más alejado posible de esa polémica.

Baldo, una marca "made in Brasil" que está copando las góndolas argentinas y ahora tendrá un envión publicitario notable que podría ser potenciado por la suerte del equipo de Sacloni en el Mundial.

“Nosotros no hubiéramos avanzado jamás con este convenio sino fuese porque sabemos que somos la yerba mate que toman casi todos los jugadores de la Selección, entonces acá se está dando algo que nos parece histórico, porque promocionamos un producto que realmente eligen y consumen todos los días”, señaló.

El convenio de Baldo con la AFA, no le permite por derechos de imagen, decir que es la yerba mate que toma Messi, Dibu Martinez o Rodrigo De Paul, pero si le permite usar el logo de la AFA, y las imágenes del equipo.

Baldo no es ninguna recién llegada al negocio yerbatero. Fundada en 1920 en Encantando (Rio Grande do Sul) por la familia homónima, tiene gran experiencia en yerba mate pero recién en los últimos tiempos comenzó su desembarco en la Argentina. El mate es su negocio principal aunque también tiene intereses en la soja.

“La familia Baldo va por la cuarta generación, y es con ese amor y esa pasión que tenemos por la yerba mate que deciden venir al mercado argentino y participar con mucho respecto, mucha humildad”, se encarga de subrayar, Durán.

En los últimos días, cuando trascendió que Baldo sería sponsor oficial de la Selección, en el sector yerbatero se armó también un revuelo porque dejó en evidencia la falta de iniciativa para subirse al boom del mate en todo el mundo.

La Argentina es primer productor, primer consumidor y primer exportador de yerba mate, un producto que solamente se elabora en nuestro país, Brasil y Paraguay (Uruguay no tiene yerbales).

Además, en la zona productora integrada por Misiones y Norte de Corrientes, se debate todo el tiempo sobre la desregulación que impuso Javier Milei y Federico Sturzenegger, y que le quitó potestades regulatorias al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

Milei ordenó por decreto, que el INYM no “interfiera en el libre mercado” de la yerba mate (antes fijaba precios oficiales para la materia prima) y que se dedique casi con exclusividad a la “promoción”.

Sin embargo, desde la polémica por la yerba Canarias en Qatar, y a pesar de la enorme atención que generan figuras como Messi, la industria yerbatera no termina de encontrar la forma de explotar esa moda que no para de crecer y ese estatus de bebida sana, asociada a los atletas de elite.

Que lo haga ahora una firma brasileña, no hace sino echar más sal en esa herida y sumar otro capítulo a la eterna rivalidad que además de futbolera, ahora será también matera.