Las boletas de luz y gas suben en promedio 1,9% en octubre

Como en meses previos, la Secretaría de Energía volvió a reducir el precio que pagan los usuarios por el costo del gas y la electricidad para amortiguar el impacto de la devaluación. El objetivo oficial es que las boletas de servicios públicos aumenten por debajo del 2% y evitar generar presión sobre la inflación de cara a las elecciones. A través de una serie de publicaciones en el Boletín Oficial, se oficializaron los aumentos.

De esta manera, a partir del consumo de hoy, las facturas de luz y gas de red suben en promedio 1,9%. El incremento debería haber sido mayor si el Gobierno mantenía constante el precio mayorista de la generación eléctrica y la producción de gas (PEST y PIST, en la jerga del sector).

“Hasta [las elecciones] de octubre no vamos a hacer nada distinto”, reconocen en el equipo económico, al explicar esta estrategia.

El Gobierno definió los ajustes de las tarifas de luz y gas Freepik

Tras los fuertes aumentos del año pasado, el Gobierno se hizo de un “colchón” tarifario que le permite mantener los valores relativamente constantes, con subas mensuales cercanas al 2% y sin generar un impacto significativo en las cuentas fiscales.

Además, los costos de gas y de generación eléctrica bajaron este año gracias a la puesta en marcha completa del gasoducto Perito Moreno (antes llamado Néstor Kirchner), que permitió abaratar los precios en invierno.

Aun así, para no afectar las cuentas públicas y mantener el superávit, el Gobierno recurrió a una práctica habitual: pospuso los pagos a los productores de gas por los consumos de abril y mayo.

Las empresas productoras, nucleadas en distintas cámaras, enviaron varias notas a la secretaria de Energía, María Tettamanti, y advirtieron que las demoras en los pagos ponen en riesgo los planes de inversión.

“Cuando tenemos recursos pagamos, y cuando no, no. Vamos a ponernos al día a medida que mejore la recaudación”, respondieron desde la Secretaría de Energía.

El encargado de autorizar los pagos es el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien ejerce un férreo control sobre los gastos. Esto explica, en parte, cómo en agosto los subsidios a la energía cayeron 39% interanual en términos reales y acumulan una contracción de 52% en los primeros ocho meses del año, según el análisis de la consultora LCG. Para 2025, se espera que los subsidios energéticos bajen del 0,9% al 0,6% del PBI.

En detalle

El precio final de las boletas de luz y gas incluye tres componentes: generación eléctrica o producción de gas, transporte a los centros de consumo y distribución a los hogares. A estos se suman impuestos y cargos nacionales, provinciales y municipales, que también impactan en el monto final.

De los tres componentes principales, solo generación eléctrica y producción de gas reciben subsidios. En cambio, las tarifas de transporte y distribución se ajustan automáticamente mediante una fórmula polinómica que sigue la inflación.

La Secretaría de Energía únicamente puede intervenir en el componente subsidiado. Por eso aumenta o reduce el precio de referencia de modo que el ajuste total en las facturas se mantenga cerca del 2%.

Como ocurre con todos los servicios energéticos, la cadena de provisión de gas está dolarizada. El tipo de cambio de referencia se calcula con el promedio de la cotización mayorista del dólar vendedor del Banco Nación durante los primeros 15 días del mes anterior.

Hasta abril, bajo la política de devaluación controlada al 1% mensual, el tipo de cambio promedio para las tarifas era de $1066. Luego subió a $1101 en mayo (3,3%), $1144 en junio (3,9%), $1185 en julio (3,6%), $1250 en agosto (5,5%) y $1330 en septiembre (6,4%).

Para contener el traslado de estas subas al bolsillo de los usuarios, el Gobierno redujo en casi 4% el valor en dólares del gas a partir de septiembre. En otras palabras, aumentó nuevamente el volumen de subsidios para cubrir la diferencia entre el precio de referencia y el costo real, algo que ya había hecho en los cuatro meses previos.

Desde mayo, el precio del gas abonado por los usuarios acumula una baja del 10,5%, al pasar de US$3,13 a US$2,80 por millón de BTU (unidad térmica británica usada en el sector), según la resolución 382/2025 publicada en el Boletín Oficial. La diferencia la cubre el Estado mediante subsidios: cada vez que se reduce el precio de referencia, crece el esfuerzo fiscal para sostener la producción.

A pesar de estas tensiones, entre enero y agosto los subsidios al sector energético cayeron en términos reales respecto del mismo período de 2024. Esta reducción se explica por la baja base de comparación (ya que el Gobierno recién ajustó las tarifas en abril del año pasado), por la sustitución de importaciones gracias a la mayor producción local y por la demora en los pagos a los productores.

Sin embargo, el ahorro en subsidios podría achicarse en los próximos meses, debido a la baja en los precios de referencia del gas.

En el caso de la electricidad, la Secretaría de Energía publica los cuadros tarifarios en pesos. Para octubre, aplicó una baja de 0,22% respecto de septiembre, con un precio de referencia que pasó de $63.741 a $63.601 por MWh.