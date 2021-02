Lilita Carrió hará una denuncia penal por el canje de YPF

Elisa Carrió denunciará a los ejecutivos de YPF por vaciamiento

Mientras los negociadores de la deuda de YPF esperan el resultado del canje que cerró el viernes y que se conocerá en la semana, los ejecutivos de la petrolera tienen algo más por lo que preocuparse.

Elisa Carrió , junto a legisladores de la Coalición Cívica presentarán una denuncia penal por la reestructuración de deuda de YPF. De esta manera, se sumará a otras que ya hicieron cuando se produjo la venta de parte de las acciones de la petrolera a la familia Eskenazi, en 2008, y, mas adelante, en 2012, cuando se expropió el 51% del paquete accionario.

Según pudo saber LA NACION, la presentación judicial es por maniobras que se efectúan por estos días "tendientes a ocasionar el vaciamiento de la empresa YPF con el correspondiente perjuicio que ello apareja para el erario público".

"Esta nueva intervención política en una sociedad anónima que cotiza en la Bolsa de Nueva York se hizo evidente en los últimos días con el desplazamiento de su presidente Guillermo Nilsen, situación que se presentó públicamente de manera desordenada cargada de versiones y desmentidas por parte de distintos actores de la empresa y del Gobierno. A ello, le siguió su reemplazo por Pablo González, un dirigente que resulta ser de una cercanía innegable con la familia Kirchner, circunstancia que sumada al hecho de que numerosos miembros del directorio pertenecen a la Cámpora, despeja el camino directo a la utilización de la empresa como caja y su consecuente vaciamiento", dice un borrador del escrito al que accedió este cronista.

Según la tesis de Carrió y sus colaboradores, las idas y vueltas en la presentación del canje de deuda generaron un enorme deterioro de la acción que pasó de tener un valor de US$9,39 el 1° de enero de 2020 a los actuales 4,20 dólares que registró el 1° de febrero pasado, luego de tocar un piso de 3,22 en octubre pasado.

"YPF retomó la senda de ser un negocio financiero y no productivo. Aun siendo del mismo equipo de gestión ya que todos fueron convocados por el mismo proyecto político que dirige Alberto Fernández . La ausencia de coordinación en las decisiones, en las resoluciones de sus directores, con el equipo económico y el Banco Central fue el puntapié inicial de un nuevo proceso de vaciamiento. La restricción impuesta por el Banco Central para que las compañías accedan a la compra de dólares, consistió en una medida perjudicial para todas las empresas que debían afrontar pagos de deudas que habían contraído en moneda extranjera", dice el escrito.

De acuerdo al detalle, en la propuesta inicial, que genero un derrumbe del valor de las acciones tanto en la Bolsa de Buenos Aires como en la de Nueva York, la compañía ofrecía tres papeles que no pagaban ni intereses ni capital hasta el 31 de diciembre de 2022. El primero pagaría 8,5% de intereses hasta su vencimiento en 2026 y estaría respaldado por el flujo de exportaciones. El segundo carecía de esa garantía y vencía en 2029, con el mismo interés; y el tercero ofrecía una tasa del 7% con vencimiento en 2033.

"Los inversores lógicamente rechazaron la propuesta y procedieron a agruparse dos grupos de bonistas. Esta maniobra ocasionó nuevamente un descenso en el valor de las acciones y evidentemente ese era el real objetivo de una propuesta inicial tan irrisoria. El 25 de enero y ante el rechazo de los tenedores de bonos, YPF modifica la oferta. Entre los cambios que incorporó, aumentó las tasas de interés que pagará y acortó la estructura de amortización", detalla el documento.

En la petrolera esperan los resultados del canje que cerró el viernes Fuente: Archivo

La segunda oferta, sostiene esta tesis, contiene un segundo tema que es denunciado. Sucede que YPF incorporó el pago de cupones en los tres nuevos bonos que ofrece a tasas del 4% para el que vence en 2026, 2,5% para el de 2029 y 1,5% para el de 2033 y adicionalmente, para incrementar el valor económico de la propuesta de canje, la compañía incrementó la tasa de interés de los nuevos bonos 2026 y 2029 del 8,5% al 9%, aplicables desde enero de 2023.

"Finalmente reforzó la estructura de garantías del bono 2026, que estaba respaldado por el flujo de cobranza de exportaciones en la oferta original, por medio del ofrecimiento de una prenda en primer grado sobre acciones de su subsidiaria YPF Luz", relata la denuncia.

La acción de la empresa llegó a mínimos históricos en los últimos meses Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

La denuncia considera que esta situación genera una indefención de la petrolera. "La decisión de poner el 50% de YPF Luz como garantía, no es usual en este tipo de operaciones, y significa que, si la empresa no cumple con sus compromisos, los acreedores podrán poner a la venta esas acciones y cobrarse la deuda con ese dinero. No puede soslayarse que esta garantía poco habitual se efectúa justamente con una firma dedicada a la energía renovable, recursos que serán esenciales para el desarrollo sustentable de nuestro país y del mundo", finaliza.

Luego hay un raconto de los momentos más críticos de la empresa: la compra de parte de las acciones por el grupo Eskenazi y la estatización. Se completa así un capítulo más de las denuncias sobre vaciamiento de YPF que hace 15 años impulsa Lilita Carrió y un grupo de diputados de su espacio político.

