Llaryora pidió defender la industria pidió igual la cancha

CÓRDOBA.- En medio del debate abierto entre sectores industriales y el presidente Javier Milei por las importaciones, el gobernador de Córdoba Martín Llaryora pidió “igualdad de condiciones” para quienes producen en el país. “La industria nacional está para competir, pero queremos igualdad de condiciones para los que importan como para los que exportamos. Sin igualdad de condiciones no vamos a poder defender el trabajo”, definió.

Llaryora habló en el acto en el que Iveco Group lanzó de manera oficial el nuevo camión S-Way, que se produce en la planta de la ciudad de Córdoba. Es la única fábrica de su tipo en el país que produce camiones con impacto en la cadena de proveedores. El presidente de la compañía para América Latina, Mauricio Querichelli, definió el momento como “histórico” para las instalaciones cordobesas.

“No queremos ninguna ventaja, nos asomamos a un futuro de competitividad, pero esta no debe darse con mejores condiciones para traer cosas de afuera que para producir en el país”, afirmó Llaryora. Y pidió a los representantes de los distintos eslabones de la cadena de producción “trabajar juntos para defender el trabajo nacional y buscar la competitividad necesaria y que nos den las mismas condiciones para defender el trabajo cordobés y argentino”.

En esa línea, planteó que en Córdoba se dan “todos los beneficios posibles para que este tipo de proyectos prosperen, porque sabemos que eso va en defensa del trabajo de los cordobeses y de la gran cadena de proveedores involucrados en estos desarrollos”.

Llaryora y el intendente Passerini junto a directivos de Iveco y representantes de Smata.

Por su lado, Querichelli precisó: “No tuvimos ninguna duda al tomar la decisión de producir aquí, porque la mano de obra en Córdoba es de altísimo nivel. No es solo un camión, es una apuesta de largo plazo y de desarrollo tecnológico; esto es solo el comienzo”.

También el empresario señaló la necesidad de “condiciones de competitividad, previsibilidad, que nos permita seguir produciendo, invirtiendo, creciendo, en igualdad de condiciones con los demás mercados”.

El nuevo modelo

El nuevo camión pesado se fabrica en la planta cordobesa con motor Euro VI de producción local; incorpora tecnología de conectividad de última generación y una versión a gas natural. Está disponible en versiones diésel con configuraciones 4x2, 6x2 y 6x4, todas impulsadas por el motor FPT Cursor 13 Euro VI —también fabricado en Córdoba—, que entrega entre 480 y 540 caballos de fuerza.

Se combina con una caja automatizada ZF TraXon, lo que permite una conducción más eficiente y una reducción estimada del 10% en el consumo de combustible respecto de modelos anteriores. Una de las grandes novedades es la incorporación de una versión a GNC con motor de ciclo Otto de 460 CV, capaz de ofrecer una autonomía de hasta 550 kilómetros, ampliando las opciones para empresas con foco en la sustentabilidad y la reducción de emisiones.

El modelo fue sometido a más de 450 pruebas de validación y recorrió 3 millones de kilómetros antes de su lanzamiento, según explicaron desde la empresa. Está pensado para múltiples aplicaciones, desde el transporte agroindustrial hasta operaciones de minería, petróleo y gas, o logística urbana. “Nada de esto sería posible sin el trabajo y el compromiso de todos, tanto los trabajadores, el acompañamiento del Gobierno de Córdoba, la Intendencia, las instituciones y cada actor que forma parte de este esfuerzo colectivo”, agregó el titular de Iveco Group Argentina, Ricardo Cardozo.