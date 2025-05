Llegaron notificaciones: ARCA refuerza los controles sobre los grandes contribuyentes

Mientras que el Gobierno prepara un anuncio para que los argentinos puedan usar los dólares guardados debajo del colchón “sin dejar los dedos marcados”, desde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) intensificaron los controles sobre los grandes contribuyentes.

Estos días empezó a llegar a los domicilios fiscales electrónicos de este grupo de contribuyentes una comunicación en la que se les informa que pasarán a ser supervisados por la Subdirección General de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes, dependiente de la Dirección General Impositiva.

Se trata del nuevo criterio adoptado con la Resolución General 5670, publicada en el Boletín Oficial el 7 de abril pasado. La normativa modificó la manera de clasificar a los grandes contribuyentes, con el objetivo de profundizar el control en función del riesgo fiscal.

“Se lleva a conocimiento que en el marco de las facultades conferidas a la Dirección General Impositiva mediante la Resolución General N° 5670, esta Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ha dispuesto a partir del 27 de mayo de 2025 el traslado del control de las obligaciones fiscales y/o previsionales que comprende, a la jurisdicción de la Subdirección General de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes”, dicen las notificaciones.

Notificación que llegó a un domicilio fiscal electrónico

En este mensaje, también se le informó a cada contribuyente que, en breve, la Subdirección General le detallará los datos del agente designado como su Oficial de Cuentas Tributarias y Previsionales para que tengan un canal de comunicación directo con el organismo. El objetivo es brindar una “atención personalizada” y, de esta forma, “agilizar la gestión de trámites y consultas”.

“Bajo esta nueva estructura institucional, los grandes contribuyentes pasaron a estar bajo el control de la Subdirección General de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes, y se adoptaron parámetros de segmentación más específicos y medibles. Mientras que el régimen anterior se basaba en criterios generales genéricos como ‘importancia’ o ‘sector económico’ u ‘otras condiciones específicas’, la nueva resolución precisa parámetros cuantificables y trazables”, explicó Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios.

Ahora, para determinar la nómina de grandes contribuyentes, se tendrán en cuenta las obligaciones impositivas activas, las declaraciones juradas presentadas, los volúmenes de ventas o exportaciones, el nivel de empleo, los movimientos de fondos, las operaciones con divisas, la tenencia de bienes, las vinculaciones comerciales o societarias y la capacidad operativa de la unidad que administre el segmento.

“Esta metodología busca mayor transparencia y racionalidad en la selección de los contribuyentes para ser incorporados al padrón. Será revisado obligatoriamente cada dos años, con posibilidad de realizar incorporaciones extraordinarias de hasta un 10% del total de contribuyentes, siempre que haya razones fundadas. Esto introduce una planificación más precisa y controlada en la gestión del segmento", agregó Domínguez.

La resolución incorporó otra novedad. Serán incluidos de forma automática en el padrón aquellos contribuyentes que sean obligados a presentar el Informe País por País (RG 4130), los sujetos con determinación conjunta de precios de transferencia, los contribuyentes en actividades de alta complejidad y de Vehículos de Proyecto Único (VPU) y sociedades que los integren (RG 5590). Según el tributarista, esto implica que ciertas estructuras reciben seguimiento intensificado por su potencial riesgo fiscal.

De acuerdo con el ministro de Economía, Luis Caputo, en la Argentina hay 1000 CUIT que concentran el 50% de la recaudación local, mientras que 11.000 CUIT elevan ese porcentaje al 70%. “La realidad es que muchos no utilizan los dólares porque tienen miedo que ARCA los persiga y por eso los guardan. Eso no le sirve a la gente porque tiene un costo de oportunidad, no le sirve al país ni a nadie“, dijo días atrás en un streaming.