Un viaje en el día realizó ayer el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, a Neuquén, para recorrer junto con funcionarios y empresarios chilenos las instalaciones en Vaca Muerta. Allá tuvo tiempo para hablar nuevamente con las empresas del sector y con el gobernador neuquino, Omar Gutiérrez, tras la reunión realizada el miércoles pasado en el Palacio de Hacienda. Si bien les dijo que están evaluando las propuestas presentadas para normalizar la industria tras el decreto que obliga el congelamiento del precio de los combustibles por 90 días, el funcionario les ratificó que el Estado no las compensará por la pérdida ocasionada.

"No es verdad cuando dicen que el Gobierno no tiene costo fiscal con la medida, ya que también deja de recaudar por los menores ingresos. Del total que se pierde, al Estado le corresponde un 40%, las empresas pierden un 35%, las provincias absorben un costo del 20% y las provincias petroleras, una pérdida adicional del 5%, por menores regalías", dijo Lopetegui a LA NACION.

El secretario de Energía dijo que esto se explica por los menores ingresos que tiene el Gobierno por la recaudación de los impuestos a los combustibles y por IVA, y -en el caso de las provincias- se trata de los menores ingresos por tributos provinciales.

"Somos conscientes del impacto negativo que tiene en el sector la medida. Sabemos que es muy nocivo que el Estado intervenga en el mercado, sobre todo en un país como el nuestro, al que le cuesta generar credibilidad. Pero se trató de una norma extrema para una circunstancia excepcional, que fue la devaluación mayor al 20% en un día", admitió Lopetegui.

"Del total del mercado de combustibles, el 30% es la nafta que cargan los automovilistas y, el resto, el gasoil que se usa en el transporte. Si aumentaba este componente, se iba a ver reflejado en los costos de todas las empresas, que se traslada a los precios. Tomamos la medida para disminuir el impacto de la devaluación en el bolsillo de todos los argentinos", enfatizó.

De las propuestas que le acercaron las empresas y los gobernadores, el titular de la cartera de Energía sostiene que todas las alternativas se traducen en un pedido: que el Estado los compense o ponga parte de la diferencia del costo.

"Nos piden que además del 40% que dejamos de recaudar, se les compense con parte de los ingresos reales no percibidos. Hablamos de reales porque es irreal pensar que si no se congelaba el precio, las petroleras iban a aumentar un 23% de un día para el otro. El plan era un incremento escalonado de entre 4% y 5%", indicó Lopetegui.

Sin embargo, el exvicejefe de Gabinete indicó que están analizando algunas medidas para que se empiecen a descongelar los precios de forma paulatina en algunos segmentos como, por ejemplo, en el canal mayorista. "Para los surtidores al público no está en cuestión quitar la fijación, pero tal vez sí se podría descongelar los precios de la nafta premium o del gasoil premium", dijo.

Sobre la decisión de los gobernadores de acudir a la Justicia, Lopetegui comentó que respeta la decisión, pero que el Gobierno tiene "un corset fiscal muy restrictivo", y que "el principal objetivo económico es estabilizar la situación cambiaria".

"Queremos dar las mejores señales para que este proceso tan virtuoso de inversiones en el sector no se interrumpa, pero al mismo tiempo tenemos que hacer un equilibrio muy delicado para que no aumente la inflación y para no salirnos de los objetivos fiscales que tenemos que cumplir. Esperamos encontrar alguna diagonal para minimizar los costos y salir de esta situación", comentó, y dijo que tiene comunicación continua con las empresas. La próxima reunión con todos los actores del sector se dará una vez que tengan un plan concreto para normalizar la situación.

Lopetegui viajó a Neuquén y se reunió con su par chileno, Juan Carlos Jobet, luego de firmar el miércoles pasado una nueva autorización de exportaciones de gas en firme a ese país, para el período que abarca del 15 de septiembre al 15 de mayo de 2020, por un volumen máximo de 10 millones de metros cúbicos diarios.

Gracias al crecimiento en la producción de Vaca Muerta, y a la menor demanda de energía, en los últimos cuatro años el país pasó de tener un déficit energético de US$4300 millones a acercarse al equilibrio fiscal.