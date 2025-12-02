YPF eligió al banco que gestionará la venta de Metrogas y el Gobierno avanza en la prórroga de la concesión

YPF espera lanzar lo más rápido posible el proceso de venta de sus acciones en Metrogas. Por eso, la petrolera de mayoría estatal ya contrató al banco Citi para comenzar a gestionar la licitación por el 70% de su participación en la principal distribuidora de gas de la Argentina, que cuenta con más de 2,5 millones de clientes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según confirmó LA NACION con fuentes que tienen conocimiento directo de las gestiones pero prefirieron mantenerse en reserva.

El movimiento no es casual y está vinculado con un paso clave que prepara el Gobierno de Javier Milei: la extensión de la licencia de distribución, que vence en diciembre de 2027 —cuando concluye el actual período presidencial—, tras 35 años de concesión. La empresa tenía derecho a una prórroga de 10 años más, pero la sanción de la Ley Bases la amplió a 20 años.

Ya se cumplieron casi todos los pasos previos para avanzar en ese sentido. En junio se realizó la audiencia pública en la que se debatió la prórroga de la concesión, y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) elevó en julio al Poder Ejecutivo un dictamen con el visto bueno, según reconstruyó este medio. Por estas horas, la Procuración del Tesoro revisa los detalles finales del documento de extensión que deberán firmar Metrogas y la Secretaría de Energía, y que luego deberá ser oficializado mediante una resolución del Ministerio de Economía.

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF

Una fuente oficial que sigue de cerca el tema no quiso precisar una fecha para la rúbrica de la prórroga ante la consulta de este medio, pero sí confió en que será en el “corto plazo”. El acuerdo incluirá un plan de inversiones y la renuncia a futuros reclamos por los congelamientos tarifarios en los que incurrieron gobiernos anteriores.

La calma financiera después del período electoral y la baja del riesgo país, que se mantiene en la zona de los 650 puntos básicos, constituyen un aporte indirecto para hacer más atractiva la adquisición por parte de cualquier posible inversor.

Recientemente hubo definiciones sobre otro tema importante para la venta de la empresa: la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT). Allí se alcanzó un acuerdo entre la distribuidora y el Estado, mediante el cual Metrogas se comprometió a invertir $210.000 millones (US$177 millones) en los próximos cinco años. A cambio, la empresa recibió un aumento del 15% en su tarifa, del cual un 3% se aplicó en mayo pasado, mientras que el resto se distribuyó en 30 cuotas mensuales, con el objetivo de no afectar el proceso de desinflación que impulsa el Gobierno.

Esas son dos de las condiciones que había mencionado el presidente de YPF, Horacio Marín, cuando se refirió a la posibilidad de vender Metrogas. La petrolera tiene tiempo hasta diciembre de 2028 para concretar la venta de sus acciones —fecha en la que vencen los contratos del Plan Gas firmados por el Estado con las productoras, a través de los cuales se establecieron los precios de venta—, aunque espera hacerlo lo antes posible.

A partir de 2029 se espera que distribuidoras y productoras negocien libremente los precios del gas y que, según el marco regulatorio actual, resulte más conveniente para la competencia que no existan vínculos entre ambas partes. Además de YPF, la participación accionaria de Metrogas se reparte en un 9% en manos de Integra (una empresa del exministro José Luis Manzano), un 8% de la Anses y el 13% restante que cotiza en la Bolsa porteña.

La petrolera podría recibir más de US$700 millones por la venta del 70% de las acciones de la principal distribuidora de la Argentina Ricardo Pristupluk

La distribuidora anunció en septiembre la aprobación de un préstamo sindicado por $88.770 millones, que le permitirá saldar las deudas comerciales acumuladas con YPF y la estatal Energía Argentina (Enarsa), así como las bancarias con ICBC y Banco Macro, correspondientes a un crédito de US$250 millones otorgado en 2018, antes de la crisis financiera. De esta manera, la empresa avanzó en sanear sus finanzas, condición necesaria para que YPF inicie el proceso de venta de la mayoría accionaria.

Ignacio Sniechowski, del Grupo Invertir en Bolsa (IEB), detalló que la capitalización de mercado de Metrogas es un poco mayor a US$1000 millones y que el 70% que posee YPF podría valer el equivalente a US$708 millones. “A eso habría que sumarle entre 15% y 20% de prima de control, por lo que el valor asciende a entre US$815 y US$850 millones. Aun tomando valores máximos de cotización, de $3000 por acción, queda en un rango de US$915 a US$960 millones”, agregó.

“Es importante decir que quien compre la distribuidora tiene que lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por el 30% restante de las acciones, a un precio que será el más alto entre el que le pagó a YPF o el promedio de las acciones de los últimos seis meses”, detalló Sniechowski.