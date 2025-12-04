Shell confirmó que se bajó del proyecto de GNL que lidera YPF, pero evaluará “futuras opciones”

Shell confirmó este jueves que ya no participa en el proyecto que lidera YPF para producir Gas Natural Licuado (GNL) en la Argentina, casi un año después del acuerdo que habían firmado ambas petroleras para avanzar en la iniciativa en la que la empresa anglo-holandesa remplazó a la malaya Petronas.

La petrolera argentina de mayoría estatal continuará trabajando con la italiana ENI y con la árabe Adnoc en el desarrollo del “Argentina LNG”. La intención es producir 12 millones de toneladas por año (MTPA) de GNL con dos buques instalados en las costas de Río Negro y tiene la intención de ampliarlo a 18 millones MTPA.

“Shell ya no participa en el proyecto base, pero seguirá evaluando futuras opciones de expansión”, dijeron voceros de la empresa ante la consulta de LA NACION.

El CEO de YPF, Horacio Marín, junto a su par de ENI, Claudio Descalzi

En YPF trabajaban con esta hipótesis desde hace algún tiempo, por lo que aceleraron conversaciones con otras petroleras. Saudi Aramco es una de las interesadas con las que hay discusiones en marcha, al igual que con la norteamericana Exxon Mobile.

Las tres compañías (YPF, ENI y ADNOC) buscan avanzar en el proyecto para instalar dos barcos de licuefacción, que realizarán el proceso de transformar el gas de su estado natural a líquido para poder exportarlo por vía marítima. Cada unidad flotante de licuefacción (FLNG) tendría una capacidad de 6 millones de toneladas anuales (MTPA), equivalentes a 27 millones de metros cúbicos diarios (m³/d) de gas. Las empresas negocian actualmente precios con los dos principales constructores de barcos de licuefacción: la china Wison New Energies y la coreana Samsung.

Prevé una producción total de 54 millones de m³/d, equivalente al 36% de la producción actual del país. Esto permitiría generar ingresos por exportaciones de US$10.000 millones anuales a partir de 2030, según explicó Marín durante una conferencia con periodistas por videollamada.

Las empresas esperan firmar la decisión final de inversión (FID) en el primer semestre de 2026 y luego salir a buscar financiamiento por unos US$12.250 millones, equivalente al 70% del monto necesario para llevar adelante las inversiones en infraestructura.

El mercado global de GNL se expandió con fuerza en los últimos años, aunque sigue siendo reducido: apenas ocho buques de licuefacción están en operación en todo el mundo. Esta tecnología enfría el gas a –162 grados, reduce 600 veces su volumen y lo transforma en líquido.