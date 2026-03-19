Los bancos sólo podrán distribuir el 60% de las ganancias de 2025

El Banco Central (BCRA) autorizó a los bancos con actuación en el país a distribuir parcialmente dividendos entre sus accionistas por las utilidades que hayan obtenido por sus operaciones durante el año pasado.

Lo resolvió hoy el directorio de la entidad monetaria -y plasmó en la Comunicación “A” 8410- repitiendo el criterio establecido que rigió durante los dos últimos años.

El texto de la norma Compumar

Es decir, sólo les deja desembolsar o remitir al exterior el 60% de las ganancias que figuren en sus respectivos balances “neto de los importes de las reservas legal y estatutarias –registrados a la misma fecha– cuya constitución sea exigible", detalló la normativa, que agregró que esa distribución de resultados “deberá ser consistente con lo informado en el Régimen Informativo Plan de Negocios y Proyecciones e Informe de Autoevaluación del Capital” a la entidad rectora del sistema.

El único cambio que se introdujo en la actual norma es que esta vez podrán distribuir sus resultados “en 3 (tres) cuotas mensuales, iguales, no acumulables, a partir del tercer día hábil de mayo y de cada mes en el cual se proceda al pago”. Esto tiene que ver con que el año pasado lo debieron hacer en 10 cuotas iguales aunque, claro, entonces se les habilitó a girar a sus accionistas las utilidades que tenían acumuladas.

El tope del 60% recuerda -por vía indirecta- la vigencia del cepo cambiario, un escollo que afecta la calificación del mercado local de capitales, catalogado desde junio de 2021 por el MSCI como "standalone", un criterio que lo deja fuera de la elección posible de los grandes fondos internacionales, ya que supone una plaza más riesgosa aún que las emergentes.

Afecta en especial a los bancos de capital extranjero con negocios en la plaza local -pero también a los de capital privado nacional que cotizan en mercados del exterior- y, en parte, explica los egresos de algunas de esas entidades cuya presencia cayó de 9 a 6 en los últimos años en la plaza local.

Ganancias en baja Compumar

En especial, si se considera que la rentabilidad del sistema financiero local en 2025 fue la menor en largos años al ubicarse en el 1% sobre activos (ROA) y en el 4,4% medida sobre patrimonio (ROE). Incluso, en su último informe de Bancos, con data cerrada a fin de 2025, el BCRA detalló que el “ROA del sistema financiero acumulado en 12 meses de 2025 fue inferior al registrado en 2024, principalmente por un menor margen financiero integral real y por aumento de los cargos por incobrabilidad, efectos compensados parcialmente por una reducción en los gastos de administración, entre otros egresos”.