Los controladores aéreos anunciaron el cronograma de medidas que afectarán vuelos domésticos e internacionales durante las fiestas

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), gremio que nuclea a los controladores aéreos, publicó este sábado el cronograma de medidas de fuerza que afectarán a vuelos domésticos e internacionales durante las fiestas de fin de año.

“Ante la falta de respuestas de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), a partir del 17 de diciembre continúan las medidas legítimas de acción sindical, afectando vuelos nacionales e internacionales en todos los aeropuertos del país”, publicó el sindicato en su cuenta de Instagram.

Además, sostuvo que desde hace meses viene denunciando “la ausencia de diálogo, los incumplimientos al Convenio Colectivo de Trabajo (CCT), la negativa a reincorporar trabajadores despedidos y una situación salarial cada vez más crítica”.

Según la imagen publicada en las redes sociales, el próximo miércoles 17 de diciembre habrá un paro entre las 8 y las 11 de la mañana que afectará a los despegues de la aviación con destino nacional. Al día siguiente, el jueves 18, también habrá complicaciones en los vuelos de cabotaje, ya que habrá una medida igual entre las 16 y las 19.

El martes 23 de diciembre, antes de Nochebuena, habrá un nuevo paro en despegues de la aviación con destino nacional entre las 19 y las 22, mientras que el sábado 27 será la primera medida en la aviación con destino internacional, entre las 14 y las 17.

Finalmente, el lunes 29 de diciembre, antes de la llegada del fin de año, se verán afectados todos los despegues desde las 8 hasta las 11. Quedarán exceptuadas únicamente las operaciones en situación de emergencia, como aquellas que presten servicio sanitario, humanitario, de Estado o de búsqueda y salvamento.

Fuentes oficiales aseguraron que las medidas “son ilegítimas y persiguen un claro objetivo político”. “Este accionar del gremio no responde a cuestiones de índole paritaria o laboral, sino que está motivado por intereses netamente políticos personales de la cúpula gremial”, apuntaron.

Según esas mismas fuentes, en la audiencia virtual que se celebró el viernes pasado, Atepsa intentó dar por finalizada de manera unilateral la instancia de negociación que se está llevando adelante, lo que evidencia una “falta de voluntad para alcanzar un acuerdo paritario” y la intención de ir directamente a la implementación de las medidas de fuerza y “tomar de rehenes a todos los argentinos de bien en plena época de fiestas de fin de año”.

La Secretaría de Trabajo fijó una nueva audiencia para el mismo miércoles 17 a las 10.