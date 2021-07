Los prestadores de salud reprogramarán el viernes los turnos no urgentes en todas las instituciones del país

En vistas de que ya transcurrieron 20 días de la conciliación obligatoria dictaminada por el Ministerio de Trabajo de la Nación y no se ha logrado avance alguno en la discusión paritaria, los prestadores de salud adelantaron que de no concretarse un acuerdo en los próximos dos días, el viernes 23 se reprogramarán los turnos programados no urgentes en todas las instituciones prestadoras del país.

Esta decisión, tomada en el contexto de una crisis general de financiamiento del sector de la salud privada en el país, que incluye el anuncio de un paro por parte del gremio de los trabajadores de la salud, fue expresada por la Federación Argentina de Prestadores de la Salud (FAPS), mediante un comunicado emitido hace minutos.

“Frente a esta situación y teniendo en cuenta la complejidad que implica la normal atención de pacientes sin el personal adecuado para garantizar una prestación segura, la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS) anuncia que reprogramará todos los turnos ambulatorios no urgentes del viernes 23 de julio”, expresó la entidad en el comunicado mencionado.

En tanto, por el lado de los trabajadores del sector, la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Fatsa) ya había anunciado que, si “los empresarios” no les otorgan un aumento de 45% irán a un paro. Bajo la consigna “Acá no afloja nadie”, manifestaron: “El jueves 22 vence el período de conciliación obligatoria y el viernes 23 vamos a parar la actividad para que nadie pueda hacerse el distraído”.

En el sindicato enfatizaron: “Los empresarios tienen la obligación de pagarnos lo que corresponda y, si no tienen los recursos, que vayan a buscarlos”. Y afirmaron que no van a resignar el poder de compra de sus afiliados y que en las próximas horas se reunirán para ajustar los detalles de la medida de fuerza anunciada.

La respuesta de la FAPS fue la siguiente: “A dos días de finalizar la conciliación obligatoria dictada por el ministerio de Trabajo de la Nación, los prestadores de salud no podemos garantizar la pretendida actualización de los salarios de alrededor del 45% porque las Obras Sociales y las empresas de Medicina Prepaga no trasladan los recursos suficientes para poder afrontar ese porcentaje”.

Asimismo, la FAPS insiste en que no se van a comprometer a pagar un aumento si no reciben los recursos por parte de los financiadores (Prepagas, PAMI y otras obras sociales). “Ante la falta de respuesta concreta que garantice los recursos para poder afrontar la paritaria en curso, informamos que: 1)Trasladaremos a los salarios el mismo porcentaje de actualización que cada uno de los financiadores reconozca sobre el valor de las prestaciones, porque no podemos ofrecer más y no nos parece justo ofrecer menos. 2) Trasladaremos ese porcentaje en el mismo período en que se haga efectivo el incremento del valor de las prestaciones, porque ya no podemos sostener financieramente las demoras del sistema. 3) Todos los prestadores deben recibir el mismo porcentaje de actualización de aranceles”, afirmaron en el comunicado”.