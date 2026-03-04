Los préstamos en pesos confirmaron su tendencia al estancamiento en febrero

Los préstamos bancarios en pesos al sector privado mostraron en febrero, y por segundo mes consecutivo, una contracción en términos reales estimada en 1,3%, en medio de una morosidad en esa cartera que no deja de crecer y de un estancamiento de los depósitos en moneda nacional, que también disminuyeron 1,1% en el mes.

Adiós al boom de meses anteriores Compumar

El cálculo realizado por los analistas de la consultora LCG a partir de los datos oficiales publicados por el Banco Central (BCRA), contempló el supuesto de una inflación del 2,6% para el segundo mes del año, dato por conocerse el próximo jueves 12, utilizando el desactualizado IPC del Indec.

La nueva baja del crédito se explicó por un descenso en los préstamos al consumo (-0,7%) y a las empresas (-0,5%), en términos generales.

Esa caída crece al 1,6% cuando se considera el financiamiento al consumo (explicada casi exclusivamente la retracción del 2,8% de los pactados por tarjetas de crédito) y hace que este tipo de colocaciones acumule ya “cuatro meses consecutivos de retroceso”, destacó el informe de LCG.

Vale recordar que dichas carteras registran la mayor irregularidad en los pagos (del 9,3% general o el 12% en el caso de préstamos personales), algo que se tiende a agravar mes a mes, porque “las tasas de interés activas se mantienen en niveles elevados, al punto que la nominal anual de los préstamos personales fue del 69% en febrero, en un contexto de salarios estancados e incluso en retroceso”, hicieron notar.

Cada vez más problemas de pago Compumar

El retroceso general del crédito fue moderado por el descenso de sólo 0,3% que mostraron en febrero los préstamos con garantía real, movimiento explicado por los créditos prendarios (-2,4% m/m real), ya que los hipotecarios siguen subiendo (+1,4% m/m real), aunque van perdiendo impulso también.

El financiamiento a las empresas, por su parte, mostró bajas tanto en las líneas de adelantos (-1,8%) como en la de documentos o descuento de cheques (-1,2% m/m real). Contra un año atrás, crecieron 67,3%.

Todo, como se dijo, en un contexto de achicamiento progresivo de los depósitos en pesos, que registraron el mes pasado una baja estacional del 2,8% en las cuentas a la vista (suben sólo 1,9% interanualmente) en parte compensada por un aumento del 1,9% (+31,1 interanual) de los depósitos a plazo.

Febrero cerró con una caída de la BM de $1,8 billones. La expansión por compra de divisas fue más que compensada por las operaciones del sector público y del BCRA en las ruedas Repo pic.twitter.com/1N0J7UsEvv — Martin Polo (@Macroopolo) March 4, 2026

El moderado avance de los plazos fijos -mayor en las colocaciones ajustables por inflación- se registró pese a que las tasas pasivas -las que se pagan por ellos- se mantuvieron estables y, por lo mismo, continúan en terreno negativo, por la aceleración de la inflación en los últimos meses.

En los bancos vinculan esto con la calma cambiaria y la tendencia a la baja que, por segundo mes consecutivo, mostró el dólar oficial en la plaza local.

Pero el estancamiento tanto de depósitos como de los préstamos en pesos sin duda está vinculado con la contracción en $1,8 billones que volvió a mostrar en febrero la Base Monetaria (BM), dado que “la expansión por compra de divisas fue más que compensada por las operaciones del sector público y del BCRA en las ruedas Repo”, destacó el economista Martín Polo, para dar cuenta que el anunciado proceso de remonetización de la economía (vía compra de reservas) no arrancó aún.

La tendencia al nuevo achicamiento del “mundo pesos” contrastó, como ya señaló LA NACION, con el dinamismo que muestran tanto los depósitos privados como el crédito en dólares. Los primeros “se incrementaron en US$370 millones durante el mes (+1%), alcanzando un stock de US$38.355 millones. En tanto, los préstamos en moneda extranjera, cuyo stock superó los US$20.000 millones por primera vez desde la época de los pesos convertibles a dólares en los 90, también se ampliaron en US$326 millones (+1,6%) alcanzando los US$20.251 millones al cierre de febrero.