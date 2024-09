Los pronósticos de Hernán Lacunza sobre la inflación y el cepo

Escuchar

Convencido de que será “difícil” perforar el 4% que marcó la inflación en los últimos cuatro meses, el exministro de Economía macrista Hernán Lacunza también consideró que la baja en el indicador se dio a costa de un atraso cambiario que “no puede ser sostenido para siempre”. En ese sentido, el exfuncionario planteó que al gobierno de Javier Milei le gustó “clavar el dólar” y que eso aleja la salida del cepo, lo que terminará por condicionar las inversiones. Pese a estas críticas, como un punto positivo de la gestión actual aseguró que los números del Presupuesto 2025 son “verosímiles”.

“Es menos difícil bajar la inflación de 25% a 5%, que de 5% a 1%. Empiezan a ser pegajosos los precios, a tener inercia. Estamos viéndola en los últimos cuatro meses en torno al 4% mensual. Era 25% en diciembre, 13% en noviembre, el último indicador del gobierno anterior... 4% es mejor que 13%, pero igual sigue siendo escandalosamente alto. Pero bueno, ese tránsito que fue muy acelerado en los primeros meses, de enero a mayo, se estancó en 4% y va a ser difícil perforar eso, o va a tardar ”, indicó Lacunza, que integra la Fundación Pensar, donde se agrupan cuadros técnicos del macrismo.

Asimismo, el exministro de Economía ponderó que parte de la desaceleración inflacionaria fue “bastante importante” en el primer semestre de la administración de Milei, pero reparó en que tuvo que ver con el anclaje al dólar, que el ministerio a cargo de Luis “Toto” Caputo fijó en un crawling peg de 2% mensual. “Esa herramienta, que es muy eficaz para bajar la inflación porque los bienes importados se hacen más baratos, y hoy compiten con los locales, es una herramienta transitoria. Ese dólar se atrasó. Esa baja de inflación a 4% mensual es mejor que 13%, pero es a costa de un atraso cambiario incipiente, no inmanejable, pero que no puede ser sostenido para siempre ”, advirtió en Radio La Red.

En tanto, dijo que el problema de levantar el cepo en este momento es que habría más demanda que oferta y planteó que ese es el principal inhibitorio para que Milei tome esa medida. “Me parece que el Gobierno empezó con una devaluación, dejó un colchoncito en diciembre, probó la eficacia de clavar el dólar y le gustó . Dijo: ‘Sigamos un mes más, otro mes más’. Pero vas entrando en una emboscada . Cada día salir es más difícil, no más fácil, porque vos vas acumulando: hay 2% mensual de devaluación contra 4% de inflación y el dólar se sigue atrasando 2% por mes . Para salir vas a tener que dar un salto más alto”, adelantó.

Bajo esa postura, puso un ejemplo para ser más gráfico. “De ese plato del menú que tarda en llegar (levantar el cepo), el mozo no se está acercando, se está alejando. Y eso no es gratis en términos de actividad y empleo”, dijo y explicó: “Vos podés hacer un montón de cosas: el Presupuesto, el RIGI, bajar la inflación... eso te da alguna certidumbre. Pero lo primero que te pregunta un inversor -de Estados Unidos, Europa, Vietnam o la Argentina- es: ‘Voy a poner un dólar acá, ¿lo puedo sacar?’. Y mientras no le puedas decir que sí, va a demorar”.

Pese a todo esto, admitió que son verosímiles y pueden ocurrir las proyecciones que Milei y Caputo pusieron en el Presupuesto para el año que viene. “Nadie tiene la bola de cristal. Ahora, estamos diciendo: hay un problema con el cepo. De eso no dice nada, no esperaría que lo dijera, imagínense que el Presidente lo anuncia... se arma un lío. [El Presupuesto] dice: ‘Vamos a seguir con esta regla de juego’. Porque vos mirás el dólar y la inflación, y se desprende que el cepo sigue. Y si el cepo sigue, entonces no va a haber inversión ”, insistió. En el esquema para 2025, el Gobierno pronosticó una inflación anual de 18% y un dólar de $1207.

En base al Presupuesto, Lacunza también comentó que habrá que esperar “como un año y pico” para volver a los niveles de consumo de fines de 2023, aunque destacó que en este caso no será “ficción” como durante la gestión de Fernández. “Era inexorable para cualquier gobierno, de Milei, de [Sergio] Massa o de quien fuera, porque lo del año pasado era ficción: un plan platita, subsidios, dólar y tarifas atrasados. Eso se está normalizando y, si bien esto es más molesto, es más genuino y sostenible”, indicó.

