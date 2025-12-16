Luis Caputo defendió los cambios en el dólar: “No hicimos plan Bonex ni default ni corralito”

Luego de que el Banco Central (BCRA) anunciara este lunes una nueva fase de su programa monetario, el ministro de Economía, Luis Caputo, dio detalles sobre el nuevo sistema de acumulación de reservas internacionales y explicó cómo se aplicarán los cambios en el dólar. “El esquema de bandas se mantiene. El cambio es menor, pero es una mejora de lo que teníamos”, consideró.

Según indicó el Central, desde enero de 2026 el piso y el techo de las bandas cambiarias se actualizarán cada mes en línea con el último dato de inflación disponible, en reemplazo del deslizamiento del 1% implementado en abril pasado.

Este martes, el funcionario elogió el programa económico del gobierno de Javier Milei y dijo que probó ser “el más robusto de la época moderna”. “Lidió con la peor herencia económica de la historia y estabilizó la situación sin caer en crisis: no hicimos plan Bonex, no hicimos default, no hubo corralito ni pesificación”, enumeró.

“Se entiende la desconfianza en las políticas económicas de la política argentina. El segundo test que tuvimos fue el colapso en la demanda de dinero y la dolarización sin precedentes, y así todo el programa resistió. Fue exitoso en su implementación y para aguantar el mayor embate dolarizador de los últimos tiempos”, añadió Caputo en el streaming La Casa.

“Este es el Gobierno que más reservas compró en la historia, pero el tema siempre fue acumular. Por cada dólar que la Argentina compró antes acumulaba poco. Este Gobierno sufrió producto de la incertidumbre política, de un colapso en la demanda de dinero en el que la gente quiere dejar de tener pesos en el bolsillo”, expresó y sumó: “Ahora, desde el Tesoro tenemos refinanciamiento. A partir de enero, el Tesoro compra dólares, retiene y acumula reservas”.

El proyecto de reforma laboral

Caputo también se refirió al proyecto de reforma laboral que el Gobierno envió al Congreso de la Nación luego de ser firmado por el presidente Milei y que espera conseguir la media sanción del Senado antes de que finalice el año. “Veníamos inmersos en un círculo vicioso en donde el país siempre tenía déficit, subía impuestos y esa suba expulsaba a la gente a la informalidad. Entonces tenías que tomar más deuda o emitir”, expresó al respecto.

“Estamos en un esquema inverso: hicimos lo que nadie creía que se podía hacer, incluso en el extranjero, que es equilibrar las cuentas fiscales. Hoy necesitamos seguir recaudando más para bajar más impuestos: como la mayor parte del ajuste fiscal ya lo tenemos resuelto, la forma es al revés de lo que venía pasando, logrando una mayor formalización y ampliando la base con más gente que paga impuestos“, añadió.

La propuesta de modernización laboral de la administración mileísta aborda puntos principales que modifican la Ley de Contrato de Trabajo y que impactan en variables que van desde el cálculo de indemnizaciones hasta las vacaciones.

“Con la ley laboral queremos fomentar la formalización laboral: si tenemos éxito vamos a crecer y el país va a recaudar más, y si además mantenemos el gasto constante entonces teneos un mayor superávit", dijo y explicó: “En lugar de malgastarlo, lo devolvemos en baja de impuestos al sector privado, que así pasa a ser mas competitivo y entrás en un circulo virtuoso. Si hay más inversión, hay más empleo formal y crece la economía”.

En cuanto a la supuesta baja de impuestos que el Gobierno dice que traerá la reforma laboral, el ministro de Economía consideró que “será alta” y reiteró que desde el oficialismo se hizo una “apuesta fuerte a la formalización”. “El objetivo es maximizar el cambio que estamos viendo: la popularidad del Presidente está en el pico, es un imán de atracción de inversiones en el mundo... No se valora como habría que valorarlo, afuera el Presidente es un rockstar total”, aseguró Caputo.

Y cuestionó: “Se cuestionaron sus viajes, pero toda la atención que acaparó la Argentina no es normal… Todas las inversiones en la economía real que queremos que vengan tardarían una década en venir, pero estamos viendo un interés inédito en tiempo récord en gran parte por la combinación de lo que se hizo más la figura del Presidente".