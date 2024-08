Luis Caputo: “Esta vez va a ser diferente; vamos a ver una recuperación que creo que va a sorprender a muchos”

Escuchar

CÓRDOBA.- El ministro de Economía Luis Caputo dijo “esta vez” va a “ser diferente” porque el presidente Javier Milei tiene la “convicción de no moverse del orden macroeconómico” lo que “no pasó nunca en los últimos 80 años”, salvo en algunos momentos en que después de una crisis se hacía un ajuste. En un almuerzo organizado por la Bolsa de Comercio de Córdoba, repasó que en seis meses el Gobierno “terminó con el déficit fiscal, con el déficit cero, con los piquetes”. Con esa frase consiguió el primer aplauso de los participantes. Se mostró confiado en una recuperación de la actividad que “va a sorprender a muchos”.

Además, reiteró que esa es “la mayor garantía de que es un momento para invertir”, admitió que hay “ansiedad” y pidió “paciencia” porque hay que “comparar con lo que podría haber sido” no con la situación “ideal”. “Hay un rumbo que no va a cambiar, tomen eso como la mayor garantía y asuman que son coprotagonistas”, les advirtió a los empresarios que lo escuchaban en el almuerzo realizado en esta ciudad.

El ministro destacó también el rol del blanqueo instrumentado: “No tiene un fin recaudatorio; es porque queremos construir una Argentina nueva. Estamos pensando en que saquen la plata, genere mayor inversión, mayor cantidad de empleos, mayor recaudación que se va a traducir en baja de impuestos. El país lo necesita y ojalá todos respondan”.

Proyectó que la inflación seguirá bajando porque “atacamos todas las causas. Está encaminada a ser sustancialmente más baja que la de julio”, continuó y ponderó que también impactará en esa tendencia la reducción del impuesto PAIS.

“Siempre cuando al ajuste lo hace el mercado, es más mucho más violento”, graficó y sostuvo que las recuperaciones “duraban poco” porque no estaba la “convicción” de que “este era el camino”. En ese contexto repasó las recetas de financiamiento del déficit fiscal, y criticó que la Argentina “nunca se decidió hacer los deberes”. “No es una casualidad sino una causalidad que nos haya ido mal; la Argentina era mal alumno”, insistió.

Caputo planteó que “la gente quiso esto” en el sentido de que Milei, en campaña, “dijo que iba a hacer esto y lo votaron por esto y lo estamos haciendo”. Y destacó que, “en pleno ajuste, lo siguen apoyando. ¿Qué puede haber más fuerte que esto?”.

En una enumeración de lo “distintivo” de esta etapa, añadió que “los resultados lo están avalando; los resultados son consecuencia de lo que se hace. Van a seguir siendo, es lo que debiera darle confianza a ustedes. Este es un grado más de confianza”. Además, subrayó que por estas razones el Gobierno tenía que “mostrar resultados desde el día uno. Eso es lo que hemos hecho y terminamos con un mito, el mito de que la Argentina no podía tener equilibrio fiscal por decisión propia”.

El ministro participó de la reunión organizada por la Bolsa de Comercio de Córdoba, que generó mucho interés entre los empresarios. Hace una semana, cuando se conoció la presencia de Caputo, empezaron a reservar sus lugares. Esta fue la primera visita a la provincia del expresidente del Banco Central para una presentación. La anterior fue acompañando a Javier Milei en el acto del 25 de Mayo, cuando el Presidente lo calificó de “rock star” y lo elogió, como hace habitualmente, por su gestión.

Caputo compartió la mesa central en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Entre los 300 invitados hubo legisladores nacionales y algunos representantes de la administración provincial. Con el gobernador Martín Llaryora se reunió después del almuerzo.

Caputo no mantuvo contacto con la prensa y el encargado de moderar una charla posterior a su exposición fue el expresidente del Banco Central, Guido Sandleris. De hecho fue quien lo reemplazó al actual ministro al frente de la autoridad monetaria. Ahora es asesor estratégico de la Bolsa.

Poco antes de las 13, cuando Caputo ingresó a la Bolsa y fue recibido por el titular de la entidad, Manuel Tagle, algunos periodistas le preguntaron por los últimos datos de la Universidad Católica Argentina (UCA) respecto de la pobreza en la niñez. “Estamos trabajando duro”, fue la escueta respuesta del funcionario.

Tagle calificó de “suceso” la presencia del ministro y aseguró que “nunca se es demasiado liberal” en el sentido de que la institución fue “precursora” en la agenda que lleva adelante la administración libertaria. El dirigente empresario también se refirió a que en una reunión previa de Caputo con algunos directivos de la Bolsa, “Habló con mucha firmeza y mucha soltura, lo que da confianza”, respecto de cómo serán los siguientes pasos del Gobierno.

Pedido a los empresarios

A lo largo de su exposición, Caputo enfatizó el “rol fundamental” de los empresarios para que la economía se recupere. “ No importa si vamos a salir del cepo un mes antes o un mes después; vamos a salir y vamos a salir bien. Si lo entienden, vamos a salir más rápido y no solo vamos a tener equilibrio fiscal, sino superávit fiscal y vamos a bajar impuestos. No tengan dudas de que lo vamos a hacer”. Además, reclamó no querer ganar más competitividad “devaluando”.

“Vamos a arrancar por ahí -continuó- y tan pronto tengamos superávit, sacaremos los más distorsivos que son el impuesto al cheque y las retenciones, e Ingresos Brutos, que es provincial”. Sobre ese último punto, afirmó que lo había conversado con su par cordobés, Guillermo Acosta.

Fuentes que participaron en el encuentro previo con empresarios contaron a LA NACION que el ministro no dio datos, sino que insistió en que la prioridad es seguir bajando la inflación y eliminar el cepo. En esa línea, admitió que “llevará un poco más de tiempo” pero que no se van a desviar de ese objetivo.

Caputo volvió sobre el tema cepo por las consultas de los asistentes en el diálogo con Sandleris. Apuntó que “no hay nada de improvisación” y que llevan adelante lo que venían trabajando hace más de un año. “No nos ponemos como meta una fecha, sino que nos ponemos condiciones”, añadió y detalló que todavía hay que “sanear más” el balance del Banco Central.

“La salida del cepo ya llegará. No es cierto que no se puede crecer con cepo; ya lo estamos viendo que puede haber recuperación. Vamos a salir tranquilos”, reiteró. También sostuvo el concepto de que la moneda “fuerte” será el peso; “en la competencia de monedas, ganará el peso”.

También aseguró que están garantizados los pagos de vencimientos internacionales: “No es como dicen algunos que hay cuatro o cinco meses para bajar el riesgo país, queda un año y cuatro meses porque el pago de enero está garantizado y el de julio lo hacemos con el superávit mismo, el otro es enero del 2026. Estamos trabajando en varias alternativas, lo más importante es bajar el peor de los impuestos que es la inflación, que la economía se recupere y todo lo demás se irá ordenando”.

Confió en que la actividad seguirá recuperándose, porque hay una recuperación de salarios y subrayó que las jubilaciones aumentaron “5% real” respecto de la gestión de Alberto Fernández. “La combinación de bajar la inflación y de que los bancos no le tengan que prestar más al Estado va a motorizar mucho la economía”, indicó. Además, precisó que seguirán “sacando regulaciones” y que eso también colaborará con la reactivación: “Vamos a ver una recuperación que creo que va a sorprender a muchos”. Luego ratificó que habrá baja del impuesto PAIS, una carga que “recauda muchísimo” por lo que implicará un esfuerzo de la Nación.