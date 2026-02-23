Cuánto cobran las empleadas domésticas en marzo 2026
Hasta que se concrete un nuevo acuerdo, rigen los mismos montos que en los meses previos; cuál es la cifra por hora y por mes
- 3 minutos de lectura'
El personal que realiza sus tareas como empleadas domésticas en casas particulares tiene como referencia para marzo el mismo monto que en los meses previos, dado que aun no se concretó una negociación paritaria que actualice los salarios del sector.
Aunque se espera que a la brevedad se realice una reunión entre el gremio y los referentes de la Secretaría de Trabajo para llevar a cabo los nuevos ajustes salariales, por el momento sigue vigente la resolución 3/2025.
De esta manera, en marzo se toman nuevamente como referencia los valores actualizados a enero, para todas las categorías de trabajadores.
Cuánto cobran las empleadas domésticas en marzo 2026
Para el tercer mes del año, los valores de referencia para la liquidación de haberes del personal de casas particulares se mantienen sin cambios. Estos montos corresponden a los salarios básicos mínimos establecidos en la última normativa oficial.
|Categoría
|Salarios básicos por hora
TAREAS GENERALES
con retiro
$3250,10
sin retiro
$3494,25
En tanto, para empleados con contratación mensual, los valores de referencia para marzo de 2026 son los siguientes:
|Categoría
|Salario mensual
TAREAS GENERALES
con retiro
$398.722,14
sin retiro
$441.806,54
Cómo se registran los trabajadores de casas particulares en ARCA
La formalización del vínculo laboral es un aspecto fundamental. Todos los empleadores tienen la obligación de inscribir a su personal en el registro de ARCA (Administración Federal de Ingresos Públicos), sin importar horas de trabajo ni modalidad.
Este registro se puede hacer de forma virtual de la siguiente forma:
- Ingresar en la web de ARCA con la clave fiscal. En caso de no contar con ella, se tendrá que realizar una Solicitud de Clave Fiscal.
- Cargar los datos del empleado. A partir del número de CUIL, el sistema permite traer automáticamente los datos asociados a esa persona que tiene ARCA.
- La pantalla siguiente mostrará los datos de la persona y el empleador deberá completar los campos que figuran debajo.
- Ingresar el domicilio del trabajador. Si este ya está declarado en la base de datos de ARCA, se podrá seleccionar en el desplegable que aparece en pantalla. De no ser así, se tendrá que ingresar el nuevo domicilio.
- Ingresar los datos del trabajo y describir las características de la relación laboral. Para ello, se deberá indicar el tipo de trabajo, la cantidad de horas semanales, la modalidad de liquidación, la remuneración, la modalidad de trabajo, la fecha de ingreso, y precisar si el trabajo es temporal o fijo.
- Señalar el domicilio laboral, es decir, en donde se realizarán las tareas. Cabe aclarar que se podrá seleccionar un domicilio de la lista (domicilios laborales ya dados de alta por el mismo empleador) o ingresar uno nuevo.
- Antes de terminar el trámite, el sistema mostrará toda la información que fue cargada en los pasos anteriores para ser verificada por el empleador y confirmarla o modificarla si hiciera falta.
