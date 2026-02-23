El personal que realiza sus tareas como empleadas domésticas en casas particulares tiene como referencia para marzo el mismo monto que en los meses previos, dado que aun no se concretó una negociación paritaria que actualice los salarios del sector.

Las cifras de referencia de marzo para el servicio doméstico

Aunque se espera que a la brevedad se realice una reunión entre el gremio y los referentes de la Secretaría de Trabajo para llevar a cabo los nuevos ajustes salariales, por el momento sigue vigente la resolución 3/2025.

De esta manera, en marzo se toman nuevamente como referencia los valores actualizados a enero, para todas las categorías de trabajadores.

Cuánto cobran las empleadas domésticas en marzo 2026

Para el tercer mes del año, los valores de referencia para la liquidación de haberes del personal de casas particulares se mantienen sin cambios. Estos montos corresponden a los salarios básicos mínimos establecidos en la última normativa oficial.

Categoría Salarios básicos por hora TAREAS GENERALES con retiro $3250,10 sin retiro $3494,25

Servicio doméstico Shutterstock

En tanto, para empleados con contratación mensual, los valores de referencia para marzo de 2026 son los siguientes:

Categoría Salario mensual TAREAS GENERALES con retiro $398.722,14 sin retiro $441.806,54

Cómo se registran los trabajadores de casas particulares en ARCA

La formalización del vínculo laboral es un aspecto fundamental. Todos los empleadores tienen la obligación de inscribir a su personal en el registro de ARCA (Administración Federal de Ingresos Públicos), sin importar horas de trabajo ni modalidad.

Este registro se puede hacer de forma virtual de la siguiente forma:

Ingresar en la web de ARCA con la clave fiscal . En caso de no contar con ella, se tendrá que realizar una Solicitud de Clave Fiscal .

con la . En caso de no contar con ella, se tendrá que realizar una . Cargar los datos del empleado . A partir del número de CUIL , el sistema permite traer automáticamente los datos asociados a esa persona que tiene ARCA.

. A partir del número de , el sistema permite traer automáticamente los datos asociados a esa persona que tiene ARCA. La pantalla siguiente mostrará los datos de la persona y el empleador deberá completar los campos que figuran debajo.

Ingresar el domicilio del trabajador. Si este ya está declarado en la base de datos de ARCA, se podrá seleccionar en el desplegable que aparece en pantalla. De no ser así, se tendrá que ingresar el nuevo domicilio.

Personal de casas particulares: ¿cómo genero un recibo de sueldo?