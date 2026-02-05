Luis Caputo reveló una de las marcas de ropa extranjera que usa: cuánto salen las prendas

Después de generar repercusiones al declarar que nunca compró ropa en la Argentina, el ministro de Economía, Luis Caputo, reveló este miércoles una de las marcas extranjeras con la que se viste y ratificó durante otra entrevista en LN+ sus dichos. El funcionario asistió al programa de Luis Majul con un traje de Massimo Dutti, firma que pertenece al grupo español Inditex, el cual también es dueño de Zara.

“Este saco es de Massimo Dutti, confirma lo que te dije. Lo compré en Estados Unidos. Debe tener 15 años seguro, así que ni me acuerdo el precio. Pero es una casa relativamente buena y barata”, expresó Caputo.

Massimo Dutti es una compañía fundada en 1985 por el empresario madrileño Armando Lasauca que en 1991 fue adquirida por el grupo Inditex. Actualmente cuenta con 643 locales en más de 78 países, entre los cuales no figura la Argentina porque, aunque se pueden encontrar prendas de la marca en el país por medio de outlets, la empresa aún no desembarcó oficialmente.

Si bien el ministro se refirió a la marca como “barata”, en su sitio oficial se exhiben precios que superan la media. Un saco similar al que usó Caputo durante la entrevista se puede encontrar a 690 euros (1.177.834 pesos argentinos según el valor del tipo de cambio oficial), aunque también aparecen otros ejemplares a 420 euros (716.927 pesos) o €590 (1.007.112). De todos modos, cuentan con promociones de hasta 65% de descuento, que dejan a la prenda en valores de 160 (273.000).

💬 "En nuestra gestión el valor de la ropa bajó"



El ministro Luis Caputo habló sobre la industria textil, reveló de dónde es el saco que lleva puesto y cuestionó el modelo de economía cerrada: “No sirve”.



📺 En +Nación con @majulluis pic.twitter.com/kJDVvZ3cmR — La Nación Más (@lanacionmas) February 4, 2026

Una campera -ya sea de cuero con “efecto desgastado”, de piel de oveja napa o de algodón- cuesta 590 euros. Todas tienen el mismo precio, a diferencia de la chaqueta de piel de cabra con efecto envejecido, que vale €690 (1,178,533 pesos).

Los suéteres, en cambio, cuestan 100 euros (170,799 pesos) y tienen dos variedades: de punto trenzado de algodón y de punto de cuello alto con cremallera. Además, exhibe uno de tipo polo trenzado de lana que vale 180 euros (307.397 pesos). A su vez, la empresa sacó una nueva edición de suéteres con detalles de rombos, los cuales cuestan 130 euros (222.030 pesos).

Por su parte, las chombas, que se consiguen en distintos colores, son de punto de mezcla de algodón y lino de manga corta y se venden a €100 euros las lisas y a €90 (153.695) las rayadas. En cuanto al tren superior, también se consiguen cárdigans a precios de entre 100 y 160 euros.

Un traje similar al que lució Caputo

Los pantalones cuestan entre 100 y 220 euros, dependiendo el estilo de ajuste y la tela: los más baratos son los vaqueros ajustados, mientras que los más caros son los de traje para vestir. Entre otras cosas, Massimo Dutti también ofrece otros accesorios como corbatas a €100, cinturones y fundas de celular al mismo precio, y bolsa de viaje de hasta €690.

En el sector femenino hay menor variedad de productos y lo más caro que se encuentra es una campera de piel napa y una falda mini recta de piel nobuk que salen €690, aunque también se puede ver otra con detalles a €180. En tanto, lo más barato que se consigue es una braga de encaje a €60, una camisa fluida con cuello en V al mismo precio y aros a €90.

También ofrecen bermudas largas a €160, camperas acolchadas para invierno a €200, una blusa fluida con sobrepelliz a €130, un suéter de punto de mezcla de lana a €220 y un top camisola con detalle de encaje a €180.

En varias oportunidades, la reina Máxima de Holanda utilizó prendas de Massimo Dutti. Una de ellas fue en 2021, durante una exposición de flores de Keukenhof, en Lisse, Países Bajos, en la que usó un tapado de la empresa española que compartió con la princesa Amalia y que ya había utilizado tiempo atrás en un concierto de The Streamers, en el Día del Rey. Luego, en mayo de 2024, lució un elegante conjunto de dos piezas con un estampado cuadrillé, también de la compañía.

Massimo Dutti es una empresa que tiene presencia online en 215 mercados y es considerada por algunos referentes de la moda como una comercializadora de ropa de lujo. “Se consolida a todos los niveles como un grupo en crecimiento a nivel nacional e internacional con una plantilla que actualmente supera los 10.000 empleados”, indica la compañía en su sitio oficial.