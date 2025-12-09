Marcos Galperin habló sobre el reclamo de Mercado Libre por nuevas reglas para competir con Shein y Temu

El fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, brindó una entrevista para el medio financiera Bloomberg y habló tras el reclamo de Mercado Libre por nuevas reglas para competir con el avance de las plataformas chinas como Shein y Temu, cuyas compras por parte de los argentinos aumentaron de manera exponencial por sus bajos precios y envíos rápidos.

“Galperin no dirá si está tratando de persuadir a los líderes locales, incluido el presidente argentino Javier Milei, para que tomen medidas enérgicas contra las importaciones chinas libres de impuestos”, introdujo Bloomberg sobre este tema. En tanto, el empresario más rico del país indicó: “Se podría argumentar que es injusto para el gran minorista que declara y paga impuestos. Pero no nos corresponde a nosotros presionar a los gobiernos para lograrlo”.

TEMU y SHEIN Ascannio - Shutterstock

Las declaraciones de Galperin llegan esta semana luego de que hace un mes el el presidente de la compañía en la Argentina, Juan Martín de la Serna, reclamara la necesidad de un marco normativo “igual para todos” frente al avance de Temu y Shein, al advertir que el ingreso masivo de productos de bajo costo desde China genera “el riesgo de socavar el tejido productivo local” y debilitar el empleo nacional, mientras la región endurece controles y la Argentina aún no adopta medidas.

El panorama regional ya muestra señales de ajuste: México, Chile y Uruguay avanzaron con regulaciones para las importaciones de productos de bajo valor provenientes de China, con el objetivo de proteger al comercio local. La Argentina, por su parte, todavía no tomó medidas específicas en esa línea.

Su sucesor, su “retiro” y la política

Sobre su sucesor como CEO, Ariel Szarfsztejn, quien asumirá el cargo a fin de año, Galperin reflexionó tras dar un paso al costado. “El verdadero poder reside en elegir cuándo retirarse”, afirmó a Bloomberg.

Galperin, sin embargo, dio señales de no abandonará lo empresarial. “Promete seguir enfocado en Mercado Libre durante al menos los próximos cinco años. Un área de interés es la inteligencia artificial. Cree que liberarse de las responsabilidades diarias de CEO le permitirá investigar la tecnología más a fondo y dice que puede pasar horas viendo manuales de YouTube sobre el tema. Visualiza un asesor de IA que algún día ayude a los usuarios de Mercado Pago a pagar sus facturas y luego asigne automáticamente cualquier ingreso extra a fondos de inversión alineados con su edad y tolerancia al riesgo”, sostuvo Bloomberg.

Marcos Galperín

El fundador de Mercado Pago destacó la plataforma de pagos mediante QR. “Permitimos que personas que viven muy lejos compren el mismo producto al mismo precio, lo financien de la misma manera y lo reciban con envío gratuito con relativa rapidez. Es un sueño hecho realidad para decenas de millones de personas, independientemente de la ideología de su gobierno”, insistió el empresario.

En otro tramo del artículo, el medio financiero destacó: “Galperin tiene motivos para sentirse bien con su legado. Con una capitalización de mercado de US$105.000 millones, Mercado Libre es un gigante del comercio electrónico y la tecnología financiera. Sus extensas operaciones se extienden desde la selva tropical de Brasil hasta los picos nevados de la Patagonia y abarcan 18 países, cada uno con su propia moneda, regulaciones, impuestos y problemas económicos. Mercado Pago ahora está buscando sus propias licencias bancarias en Argentina y otros países para convertirse en parte del sistema financiero con el que ha competido durante mucho tiempo”, enumeró Bloomberg.

Sobre el final, el empresario reiteró su apoyo al gobierno de Javier Milei y su ideología liberal respecto a la economía. “He aprendido a evitar ciertas palabras como ‘nunca’ o ‘siempre’”, respondió sobre la posibilidad de ocupar un cargo político.