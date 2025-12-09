Dónde hay cortes por la movilización de ATE de este martes 9 de diciembre

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llamó a un paro nacional este martes 9 de diciembre. Los integrantes del gremio marcharán frente al Congreso de la Nación. En ese sentido, muchos se preguntan dónde hay cortes por la movilización.

El pasado 5 de diciembre el sindicato encabezado por Rodolfo Aguiar fijó la fecha de la medida de fuerza, con el objetivo de “rechazar la reforma laboral regresiva del Gobierno, exigir la inmediata reapertura de paritarias con una recomposición salarial de emergencia y en rechazo al intento de recorte del 10% de los trabajadores estatales”.

La convocatoria de ATE a un paro nacional y una movilización frente al Congreso de la Nación este martes 9 de diciembre X

“Se trata de una reforma laboral promercado y la única finalidad que persigue el Gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo. No es verdad que quieran mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía. Eso no va a suceder quitando derechos”, señaló Aguiar.

Y argumentó: “Si analizamos la historia más reciente, el periodo de mayor creación de empleo y registro de trabajadores fue desde el 2002 al 2011/12, cuando existía la doble indemnización. Y aun con doble indemnización igual se registraban trabajadores. Eso prueba que la única manera de superar la crisis que hoy vive el mundo del trabajo es poniendo en valor las convenciones colectivas”, argumentó Aguiar.

En tanto, el Secretario General de ATE habló sobre el reclamo salarial de los trabajadores estatales. “En el sector público estamos en emergencia salarial. Con la ayuda de algunos pseudo gremialistas nuestros ingresos han sido destrozados. En los últimos 23 meses hemos perdido más de 33% de nuestro poder adquisitivo. El gobierno debe convocar a paritarias y otorgar una inmediata recomposición salarial”.

Es así que el sindicato reclama por la inmediata reapertura de las paritarias y exige una recomposición salarial de emergencia. Según informó el gremio a través de un comunicado, el Poder Ejecutivo realizó una convocatoria el pasado viernes 28 de noviembre de manera virtual a la cual asistió sin ofrecimiento.

Hoy en el Congreso se hará el anuncio oficial de la convocatoria a sesiones extraordinarias Leo Vaca /Télam

La elección de la fecha para la medida de fuerza coincidiría con el anuncio oficial de la convocatoria a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 31 de diciembre para intentar tratar el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei. Se trata de una de las seis iniciativas que el Poder Ejecutivo busca que se traten en este período, que incluye el Presupuesto 2026.

Dónde hay cortes por la movilización de ATE de este martes 9 de diciembre

La protesta de ATE comenzará a las 10.30 con retiros de los lugares de trabajo en la ciudad de Buenos Aires para permitir la participación de los trabajadores en la protesta. En tanto, la movilización frente al Congreso será desde las 11. Por lo tanto, se prevé que el tráfico en la zona circundante esté afectada por la marcha y el protocolo de seguridad para las movilizaciones que llevará adelante el Gobierno.

La zona del Congreso estará afectada por la movilización de ATE Ricardo Pristupluk

En tanto, se espera que hoy haya manifestaciones de diferentes agrupaciones que coinciden en la Unidad Piquetera, donde manda el Polo Obrero y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep), que lidera Alejandro Gramajo. Los piqueteros prevén activar cortes sorpresa en diferentes puntos de la Capital Federal y activar ollas populares. El plan de lucha busca poner un freno a lo que describen como “un plan sistemático de miseria planificada” que impulsa el gobierno nacional, según se informó en un comunicado de la Utep.