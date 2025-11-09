Mercado Libre pidió nuevas reglas para competir con el avance de plataformas chinas

El presidente de Mercado Libre Argentina, Juan Martín de la Serna, reclamó en el marco del foro ABECEB la necesidad de un marco normativo “igual para todos” frente al avance de Temu y Shein, al advertir que el ingreso masivo de productos de bajo costo desde China genera “el riesgo de socavar el tejido productivo local” y debilitar el empleo nacional, mientras la región endurece controles y la Argentina aún no adopta medidas.

Diferentes activistas se manifestaron esta semana en la entrada de BHV, en parís, en contra de la apertura de la primer tienda física de Shein

En una serie de definiciones públicas, De la Serna sostuvo que “es importante tener un buen marco regulatorio que sea igual para todos los que compiten. Las regulaciones son muy importantes, tanto en las finanzas como en el comercio”.

Según el ejecutivo, el flujo creciente de mercadería a bajo costo proveniente de China configura una competencia desigual que golpea a las pymes, responsables de cerca del 90% del volumen de ventas dentro de la plataforma digital. Ese fenómeno, apuntó, “corre el riesgo de socavar el tejido productivo local y de poner en peligro los empleos en la región”.

De la Serna remarcó, además, que con el esquema actual “no se generan puestos de trabajo locales”. Y graficó el punto con un ejemplo directo: “Cuando abrís el mercado indiscriminadamente y una empresa asiática te envía productos por barco, en realidad estás dando trabajo a empresas chinas, no argentinas”.

En paralelo, señaló que la irrupción de nuevos jugadores obliga a Mercado Libre a ser más agresivo en inversiones y eficiencia logística, aunque alertó que el crecimiento descontrolado de estos nuevos gigantes digitales “desequilibra el campo de juego”.

El panorama regional ya muestra señales de ajuste: México, Chile y Uruguay avanzaron con regulaciones para las importaciones de productos de bajo valor provenientes de China, con el objetivo de proteger al comercio local. La Argentina, por su parte, todavía no tomó medidas específicas en esa línea.

En términos de competencia, la presión es nítida. Para el CEO, de acuerdo con Sensor Tower, los usuarios activos mensuales de Temu en América Latina crecieron 143% interanual en el primer semestre de 2025, alcanzando más de 105 millones. Con precios muy bajos y envío gratuito, la aplicación escaló entre los “marketplaces” más utilizados en la región.

Pese a ese contexto, Mercado Libre se mantiene como el líder regional del e-commerce, con más de 112.000 empleados y 27 trimestres consecutivos de crecimiento anual superior al 30%. La estrategia, explicó De la Serna, exige una mayor capacidad logística: la compañía opera más de un millón de metros cuadrados en Brasil y 970.000 metros cuadrados en México, mientras que en la Argentina su infraestructura había permanecido estancada en 65.000 metros cuadrados durante años. En 2025, la empresa invirtió USD 65 millones en un nuevo centro logístico en el Gran Buenos Aires para ampliar esa base.

mercado libre y libros

En el plano competitivo, el ejecutivo marcó un contraste. Dijo que la llegada de Amazon a Brasil hace una década elevó la vara y los obligó a acelerar: “Nos obligaron a subir el listón y a ser mucho más agresivos”. Pero puntualizó: aunque Amazon impulsó una mejora en Mercado Libre, “China es otra historia”.

En cuanto a la diferenciación, insistió: “Lo que nos parece importante es diferenciarnos: por lo general, estas empresas asiáticas venden productos de baja calidad”. Y, de cara al futuro, valoró las condiciones actuales: “La estabilidad y la capacidad de planificar con antelación siempre han sido más difíciles, aunque las condiciones son significativamente mejores que de donde veníamos”.