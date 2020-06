Deuda. Cuáles son las principales trabas para un acuerdo, según el ministro

"Las restricciones de financiamiento son mayores en la Argentina, y hay que enfrentar la crisis con estas limitaciones", dijo el ministro en una videoconferencia en el foro internacional organizado por Bloomberg junto a otros colegas de la región Crédito: Min. de Economía

"Con los acreedores hay una distancia para cubrir en términos económicos y en términos legales", dijo hoy el ministro de Economía, Martín Guzmán, al analizar la evolución de las negociaciones por la reestructuración de la deuda, aunque afirmó: "Lleva tiempo y diálogo, pero estamos confiados en que nos vamos a poner de acuerdo".

En una videoconferencia realizada esta mañana, el titular del Palacio de Hacienda analizó el escenario macroeconómico de la Argentina y el impacto del coronavirus sobre las cuentas públicas. "La Argentina recibió la pandemia de Covid-19 en un contexto de crisis macroeconómica severa, y eso genera aún mayores desafíos", dijo esta mañana el ministro en un foro internacional organizado por Bloomberg, en el que también participaron sus pares de Perú, México y Filipinas.

En una videoconferencia, el titular del palacio de Hacienda enfatizó en que "la Argentina estaba en estado de emergencia" y que, por esa situación "el impacto de la pandemia fue mayor que en países con economías saludables". "Las restricciones de financiamiento son mayores, y hay que enfrentar la crisis con estas limitaciones", afirmó el ministro, quien agregó que todavía siguen "trabajando" con los acreedores para resolver la reestructuración de la deuda.

Sobre este último punto, Guzmán dijo que aún hay "distancias" vinculadas fundamentalmente al marco legal de los contratos y la definición de las cláusulas de acción colectiva. "Una de las propuestas que recibimos pide que la Argentina vuelva años atrás y eso es algo que el país no puede hacer. Vamos a adherir a las cláusulas y los términos legales que hoy son el estándar internacional", insistió Guzmán.

El ministro se refiere al marco de cláusulas de acción colectiva impulsadas en 2014 por la ICMA (la Asociación Internacional de Mercados de Capitales), con el respaldo del FMI y el G20. En las últimas conversaciones, grupos de acreedores pidieron que el canje en curso utilice las cláusulas de acción colectiva que se habían aplicado en la reestructuración de 2005.

"Hoy estamos en conversaciones con dos grandes grupos. Con uno pudimos alcanzar un entendimiento en varios temas importantes y con ese grupo las conversaciones avanzaron de una forma constructiva, pero con Ad-Hoc (lo integran BlackRock, Fidelity y Ashmore, entre otros), ha habido diferencias mayores, también en cuanto a temas legales", agregó Guzmán.

"Sabemos que es importante que el Estado proteja a los más vulnerables por las medidas que son requeridas para reducir la circulación, y después proteger el know how de firmas y empresa, para mantener las capacidades del sistema económico para que el efecto de esta crisis no dure tanto", agregó Guzmán, en referencia a iniciativas impulsadas por el Gobierno como el IFE, el programa ATP y la inversión en el sistema de salud.

En ese escenario, los últimos meses muestran el impacto de la pandemia sobre las cuentas públicas, con incremento en el gasto y una caída de los ingresos producto de la recesión. Mayo cerró con un déficit de $251.287 millones, según datos del Ministerio de Economía. Los gastos crecieron al 96% nominal frente a igual mes del año pasado (37% en términos reales), mientras que los ingresos subieron un 2,4% en términos nominales, lo cual arroja una caída en términos reales del 28,6%.

"También aprendimos que los sistemas de protección social son importantes y nos van a ayudar a reaccionar rápido en los sectores de la sociedad más vulnerables", dijo Guzmán.

En ese contexto, Guzmán remarcó que pese al incremento del gasto derivado de la pandemia, el Gobierno está "trabajando para que el déficit fiscal esté bajo control". "Queremos avanzar en el camino de la consolidación fiscal, donde entendemos que el Banco Central trabaje para mantener la estabilidad", afirmó el funcionario, en referencia a la creciente emisión monetaria del organismo en lo que va de 2020 para financiar al Tesoro.

Con respecto al mercado de capitales, Guzmán destacó como "importante" haber podido "reconstruir la curva de pesos y el mercado de deuda local a pesar de la crisis de liquidez adicionales que lanzamos para contener", los efectos de la pandemia, y dijo que a mediano plazo "la estabilidad macroeconómica será la esencia del crecimiento".

"Para que el país pueda salir de la crisis de Covid-19 en una forma en la que pueda restablecer el crecimiento, el Gobierno tiene que generar esas condiciones. Después de la pandemia, habrá mucha capacidad existente ociosa, y con eso es posible crecer, pero solo en el corto plazo. Para el mediano y largo plazo, debe asegurarse estabilidad, y para eso tenemos que trabajar con políticas productivas y un rol del Estado que genere estímulo en el sector privado", concluyó.