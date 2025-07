Martín Lousteau dijo que hay “flotación sucia” y citó a un exasesor de Milei: “Es un plan platita en dólares”

El senador nacional por la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, dijo que hay un tipo de cambio atrasado, consideró que el Gobierno no compra reservas y apuesta a determinados sectores para acumular dólares. Además, citó a un exasesor de Javier Milei: “Hay un plan platita en dólares, como dice Carlos Rodríguez”, durante una entrevista en LN+ con Juan Pablo Varsky y Cristina Pérez en LN+.

Previo a pronunciarse respecto de cómo el oficialismo pretende fortalecer las reservas del BCRA, el legislador explicó: “Una de las señales que determina que vos tenés un tipo de cambio atrasado es la no acumulación de reservas. Hoy tienen reservas netas negativas. Mientras tanto, el mercado te dice ‘tenés que pagarle al Fondo Monetario Internacional (FMI) y me tenés que pagar los bonos a mí’, lo que te pone en un verdadero problema”.

Y acotó: “Para solucionar ese inconveniente, lo que está pensando [el Gobierno] es ver si ahora pueden endeudarse con el exterior para engrosar esas reservas. Pero no es una manera genuina y permanente en la que vos acumulas reservas. Es, lisa y llanamente, una manera de alquilar dólares”.

Ante este escenario, se refirió a la lógica que persigue el Ministerio de Economía con esta decisión. “¿Qué es lo que esperan? Están esperando… que puede ser que salga y estaremos todos contentos… endeudarse de distintas maneras para alquilar dólares a la espera de que, mañana, por Vaca Muerta, el campo y la minería, la Argentina esté holgada en dólares a pesar del tipo de cambio malo".

Para el senador, no es la única razón que motiva esta maniobra: “Hay otro elemento adicional con el que el Gobierno juega que es… Carlos Rodríguez habla de ”Plan platita en dólares"… Dicen ‘voy a estirar este modelo con problemas para ver si me va bien en la elección. Una vez que me va bien, tengo más grados de libertad para acomodar’. Sin embargo, no sabemos si van a terminar acomodando o no. Es un dilema".

Tipo de cambio no competitivo y “flotación sucia”

En materia cambiaria, Lousteau dijo que la Argentina tiene un tipo de cambio que no es competitivo y que complejiza el funcionamiento de la economía: “Miremos lo que pasa en otros sectores. El consumo masivo sigue desplomado. El sector metalúrgico está 12 puntos por debajo que en el comienzo del Gobierno. Cuando miran a los argentinos que viajaron a Estados Unidos para el Mundial de Clubes, ¿les resulta barato o caro viajar?”.

“Le cuesta enormemente a una gran parte de la economía traccionar, competir con importaciones o exportar con este tipo de cambio”, sostuvo. Y puntualizó: “Aquellos lugares donde la Argentina no tiene una ventaja competitiva clara como petróleo, gas y minería, cuestan más. La agricultura está teniendo problemas”.

La fachada del Banco Central de la República Argentina (BCRA)

Otro aspecto del que el oficialismo se jacta pero el referente radical desconoce a la libre flotación del dólar: “No está flotando. Hay un montón de intervenciones de distinto tipo. Tenes intervenciones financieras en el futuro y con la compra y venta de bonos. Es un mercado de flotación sucia donde todavía tenemos controles de cambio que las personas podemos no sentir porque podemos comprar dólares para pagar la tarjeta o un viaje”.

La disolución de Vialidad

Fuera de la discusión económica, Lousteau puso bajo la lupa la disolución de tres organismos: la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Y si bien el senador nacional celebró el anuncio hecho por el vocero presidencial Manuel Adorni y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, expresó una “preocupación” al respecto.

“Veo como acierto la preocupación de decir ‘esto así no funciona’. Ahora, no hicieron más que una explicitación de esto último. En todo caso, ¿qué es lo que están construyendo que sí va a funcionar? No lo veo. Como en muchas otras cosas, dicen ‘esto no funciona, es ineficaz, hay demasiada gente’. Pero después lo que hace es dejar esa estructura por ahí y tratar de buscar otra solución. Lo viejo pervive y lo nuevo no arranca”, planteó.

El Gobierno disolvió Vialidad y sus funciones las asumirán el Ministerio de Economía y la Gendarmería Rodrigo Nespolo

Y concluyó: “Hay mucho relato permanente de cuánto mejor está siendo el Estado. El Estado ha hecho algo enorme para el sector privado, que es bajar la inflación, que es algo que te molesta todo un proceso de toma de decisiones de una empresa o produce angustia en las familias. Pero después, en términos de mejora profunda del Estado, todavía no lo veo. Creo que eso es un problema. Los países crecen cuando tienen un mejor estado, más chico, más grande, pero mejor. Y cuando también tienen un tipo de cambio competitivo”.