Lousteau analizó la salida del cepo y cuestionó los festejos del oficialismo

El senador radical Martín Lousteau analizó hoy la salida del cepo y si bien a priori la calificó de “buena noticia”, sostuvo que es temprano para definir si el plan anunciado por el Gobierno será exitoso. “Decir si sale bien o mal depende de varias cosas”, advirtió el presidente de la UCR, quien luego reparó en una serie de cuestiones a tener en cuenta, entre ellas, la dinámica política del Gobierno y un eventual impacto en los precios que podría fomentar “una inflación adicional”.

Además, el economista cuestionó los festejos dentro del oficialismo tras anunciarse la salida del cepo. Puso bajo la lupa la imagen que difundió el Gobierno en la que puede verse a parte del equipo económico junto con Javier Milei. “No me gusta ver a un Presidente que celebra porque me parece que enoja a la gente que la está pasando muy mal”, señaló.

Aun así, el titular de la UCR respaldó la iniciativa anunciada el viernes por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili. “Creo que lo que estamos teniendo es una buena noticia, porque había mucha intranquilidad previa con los dólares financieros y con el riesgo país”, reconoció Lousteau, en diálogo con LN+.

Martín Losteau: "La salida del cepo es un buen paso"

Y agregó: ”Lo que hizo el Gobierno fue recurrir a alquilar reservas, al BID, al FMI. Decir si sale bien o mal depende de varias cosas. La primera es: ¿Hay confianza en esto?, hoy tenemos tranquilidad, pero ¿es un mecanismo de confianza definitiva?“.

Tras ello, el economista enumeró tres factores a tener en cuenta. ”¿El Gobierno aprende que tiene que acumular reservas tal como dice el acuerdo que firmó con el FMI, pero además porque es un problema recurrente de la Argentina? Si no aprende, tiene el riesgo de correr la misma suerte que tuvieron otros programas con el Fondo", advirtió.

Y en esa misma línea, añadió: “¿El Gobierno se va a abocar a conseguir dólares genuinos? Es decir, no los alquilados, sino suficientes dólares para repagar la cosas que tiene que repagar. Cuando yo escucho al Presidente decir que no le importa acumular reservas en un programa, me genera un signo de interrogación”.

Lousteau también se refirió a la posibilidad de que la salida del cepo tenga un impacto directo en el aumento de los precios. “Pero, la pregunta es si esto puede fomentar inflación adicional, que ya viene alta para las perspectivas del Gobierno”, marcó el senador.

“La tercera cuestión es la dinámica política. El lunes celebraron los mercados, pero la gente que vive de su trabajo hoy no le alcanza y eso también se refleja en un malestar”, argumentó Lousteau. En ese sentido, el legislador volvió a tildar al Gobierno de “insensible”, sobre todo, por su tratamiento a los jubilados, quienes, según sostuvo, no solo se vieron perjudicados por una pérdida de su valor adquisitivo, sino también porque los medicamentos “aumentaron el doble que la inflación”.

“Los jubilados sufrieron mucho más que la inflación general. Y frente a eso hay una afrenta permanente de la misma manera que con otros sectores”, apuntó Lousteau, quien también acusó al ministro de Economía y al titular del Banco Central de haber “minimizado” en su conferencia de prensa el reciente índice de inflación de marzo, que marcó un 3,7%.

Por otro lado, Lousteau también reparó en contexto internacional. “Este mecanismo de hoy, con un dólar con mayor capacidad para flotar y habiendo hecho el ajuste que hizo el Gobierno, porque hizo una devaluación, me parece que está mejor armado que lo anterior, que venía mostrando fisuras. Pero no concuerdo con lo que dice el ministro, que hoy estamos mucho más fuertes que en el pasado, frente a un mundo que se sacude como pocas veces hemos visto”, alertó. Y al respecto concluyó: “Creo que la Argentina todavía tiene muchas fragilidades”.

