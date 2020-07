Mayo. Por segundo mes consecutivo, el flujo de turistas internacionales fue nulo

Mayo fue el segundo mes de impacto completo de las restricciones al tránsito en las fronteras implementadas por el Gobierno Fuente: LA NACION - Crédito: Manuel Cortina

Tal como sucedió en abril, y debido a las restricciones a la circulación decretadas en el país para evitar la propagación del Covid-19, el saldo de turistas internacionales en mayo resultó nulo. Si bien existen algunas excepciones para realizar viajes, el turismo no es una de ellas y por lo tanto el Indec informó hoy que el operativo de campo de la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) que realiza mensualmente continúa suspendido.

Mayo fue el segundo mes de impacto completo de las restricciones al tránsito en las fronteras implementadas por el Gobierno, que fueron en aumento a partir del 12 de marzo pasado. Por ese motivo, tanto en la vía aérea como en la terrestre y en la marítima el flujo de turistas fue cero.

Sin embargo, si se toman los cinco primeros meses de 2020 se advierte el ingreso de 2 millones de turistas extranjeros al país (-38% en relación con el mismo período del año) y el egreso de 2,7 millones de turistas argentinos al exterior (-43% respecto del mismo período de 2019). Si se observa solo la vía aérea, el saldo de turistas en el período enero-mayo fue negativo en 129.800 personas.

Según aclara el informe de Indec, desde marzo se han realizado vuelos de repatriación para los argentinos que quedaron varados en el exterior, y para los extranjeros que quedaron varados en la Argentina y no pudieron retornar a sus respectivos países de residencia al momento de cerrar las fronteras, pero estos no fueron contabilizados, dado que, por sus características, no forman parte de viajes con motivos turísticos.

Si se observa solo la vía aérea internacional, en los cinco meses transcurridos del año se calcularon 663.000 llegadas de turistas no residentes, lo que significa un descenso interanual de 49,5%. Ezeiza y Aeroparque concentraron el 89,7% de las llegadas de turistas no residentes, con una baja interanual de 49,1%.

Por otro lado, en los primeros cinco meses de 2020, las salidas de argentinos totalizaron 792.800 y acumularon una caída interanual de 56,4%. El Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery representaron el 80,6% de las salidas de turistas residentes, con una disminución de 56,2% respecto al mismo período del año anterior.

El informe del Indec, publicado hoy, hace un repaso de las restricciones a la circulación de las personas establecidas a partir de marzo con el objetivo de reducir la exposición al contagio del Covid-19. En particular, detalla que el decreto 260/2020 estableció que desde el jueves 12 de marzo se suspendieron las llegadas de todos los vuelos internacionales de pasajeros que unen la Argentina con destinos considerados de riesgo.

Solo la compañía Aerolíneas Argentinas fue exceptuada y continuó operando con un plan especial de contingencia para la repatriación de connacionales a partir del 17 de marzo. En normas posteriores se modificaron y ampliaron las restricciones para el ingreso y egreso de pasajeros por todos los pasos fronterizos del país.