CORDOBA.- Miguel Acevedo, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), adjudicó a la "ausencia de previsibilidad" el origen de la crisis que atraviesa el país. "No hay que discutir entre dos modelos, hay que acordar un modelo de país", dijo en el arranque del XII Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba . "No nos rendimos", aseguró y pidió seguir adelante para generar el entramado industrial que requiere el país.

La UIA se reunirá mañana con Alberto Fernández. Hoy en el coloquio estará también Roberto Lavagna. Macri llegará acompañado por el ministro de Producción Dante Sica, quien hace unos días ironizó por la foto de los industriales con Fernández. "Sabemos quién es quién", apuntó.

"Hay que solucionar los problemas que la falta de previsibilidad transformaron en urgencias y diseñar un proyecto nacional que nos permita anticiparnos a crisis como las que vivimos en la industria y en el país", señaló Acevedo.

Entre los empresarios más importantes reunidos en Córdoba están Roberto Urquía, Cristiano Ratazzi, José Urtubey, Martín Cabrales y representantes de todos los sectores empresarios de Córdoba y del interior del país. Para el cierre estará el presidente Mauricio Macri , quien podría hacer nuevos anuncios para Pymes.

De todos modos, no hay clima de expectativa. Los empresarios están persuadidos de que el Gobierno no tiene margen "para dar respuestas ya". Pretenden no medidas que se pondrían en marcha en los próximos años, sino herramientas para "salir de la crisis", como varios definieron ante LA NACION la actual coyuntura.

A su entender, el Presidente lograría una mejora si avanzara en medidas financieras para salir del "quebranto" que viven muchas Pymes y para que reaccione el consumo interno. Interpretan que los paliativos instrumentados hasta ahora "no alcanzan; hace falta un shock".

"Siempre estamos corriendo atrás de los problemas, esa es una de las razones por la que nos cuesta tener política de Estado", planteó Acevedo y agregó que la generación de consensos es "indispensable".

"Estamos generando consensos para la emergencia, como la alimentaria, pero debemos trascender la lógica argentina del corto plazo para darle paso a un trabajo en torno a objetivos estructurales de largo plazo", señaló y planteó que la UIA está entregando a los candidatos a Presidente una propuesta para "reiniciar el crecimiento del país".

El industrial definió esas medidas como "un aporte para dejar atrás los vaivenes económicos y financieros que nos atraviesan ciclícamente". En el inicio de su exposición, repasó los problemas más significativos de la coyuntura: la caída de la actividad, la falta de acceso al crédito, un sistema tributario que afecta el agregado de valor en origen y la inflación, todos los que afectan la creación de empleo.

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti , participó del arranque del coloquio y remarcó que con las actuales tasas de interés es "imposible" crecer y ratifico su posición sobre la necesidad de acceder a los insumos a los valores internacionales: "Dennos a nosotros los insumos a los precios que los compran los brasileños y verán cómo producimos. Ese tema debe estar en la agenda", dijo.