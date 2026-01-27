Milei volvió a atacar a una periodista de LA NACION

El presidente Javier Milei atacó hoy a la periodista de LA NACION Sofía Diamante a través de su cuenta en la red social X. “DESENMASCARANDO OPERADORES. Aquí tenemos a carboncito que sale en defensa de Don Chatarrín de los Tubitos CAROS… VLLC! (sic)”, escribió el primer mandatario.

Debajo de ese texto, difundió una imagen de la nota publicada por LA NACION bajo el título: “La polémica por los caños: Techint evalúa presentar un recurso antidumping contra la llegada de tubos de la India”.

La nota informativa da cuenta de la postura que tomó el mayor grupo industrial tras conocerse que la empresa Southern Energy (SESA) utilizará tubos indios de la firma Welspun para el proyecto de exportación de gas de Vaca Muerta. El holding liderado por Paolo Rocca analiza hacer una denuncia por dumping.

El texto también detalla el intercambio de cartas entre SESA y Techint durante el proceso de licitación que perdió la compañía argentina.

Milei había emitido poco antes otro tuit en el que postuló: “LA NUEVA ARGENTINA. Si ves ‘periodistas’, ‘economistas’ y políticos hablándote de la industria del acero y los prejuicios que causa la apertura, ya sabés quien le llena el sobre... (sic)”.

La noticia cuestionada por Milei es parte de una cobertura que empezó el último domingo, cuando LA NACION anticipó que la empresa india Welspun se había quedado con la licitación para proveer casi 500 kilómetros de tubos para un gasoducto destinado a transportar gas desde Vaca Muerta hasta Río Negro, con el objetivo de exportarlo por barco en estado líquido.

Los caños de la disputa son para SESA, el consorcio que busca cambiar el perfil exportador de la Argentina mediante una inversión de US$15.000 millones para exportar gas natural licuado.

En la licitación compitieron 15 ofertas de empresas provenientes de España, China, Colombia, México, Japón, Grecia, Turquía, la India y la Argentina.

Seis compañías llegaron a la etapa final del proceso. La oferta de la empresa ganadora apenas superó los US$200 millones y resultó un 40% más baja que la presentada por Techint (la firma niega esta diferencia), que realizó varias mejoras para acercarse al valor de Welspun. La firma india terminó de inclinar la balanza al aceptar una mayor flexibilidad en la forma de pago y en las garantías.

La cobertura también incluyó una nota de la misma periodista titulada Techint, fuera del negocio: proyectos de gas con márgenes de rentabilidad chicos obligan a aceptar mayores importaciones, que explicaba los motivos por los cuales se había tomado la decisión.

También se contó cuál fue la posición del Gobierno al respecto: en este caso fue Federico Sturzenegger quien defendió la compra de caños indios a través de su cuenta de X.