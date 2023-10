escuchar

Si bien se esperaba que en el debate presidencial en Santiago del Estero, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunciará a su eventual reemplazo en caso de asumir la presidencia, el candidato de Unión por la Patria sorprendió, en cambio, al hablar de poner en marcha la Moneda Digital Argentina (MDA) como una “solución a la economía en negro y los problemas del sistema tributario”. Este instrumento supuestamente iría de la mano de un blanqueo y un endurecimiento de la ley penal cambiaria.

Y el lunes Massa insistió con el tema de la moneda digital y dijo que enviará un proyecto sobre el tema al Congreso en el que trabaja su equipo y Leonardo Madcur, jefe de asesores del Ministerio, quien suena para presidir el Banco Central (BCRA) en un eventual gobierno suyo.

Según indicaron voceros de Economía, el objetivo es impulsar el uso de los medios de pago digitales, formalizando las cadenas de pago y disminuyendo el uso del efectivo. “Es un programa en dos etapas”, dijeron del equipo que conduce Sergio Massa. “Primero se fortalece el ecosistema existente y posteriormente se avanza en una nueva infraestructura provista y respaldada por el Banco Central, generando capacidades para que este último pueda emitir una moneda digital o virtual”, explicaron.

“Mientras otros candidatos proponen la fantasía de la dolarización sin explicación o el bimonetarismo libre, el programa de la MDA introduce incentivos para alentar el uso de medios digitales, revisando el esquema de retenciones impositivas y otras medidas impositivas”, agregaron.

La fachada del Banco Central Hernan Zenteno - La Nacion

Consultado por LA NACION, Rodolfo Andragnes, presidente en la ONG Bitcoin Argentina, dijo que no hay ningún indicio de que se hable de una CBDC (Moneda Digital del Banco Central) -un modelo promovido y estudiado por varios países del mundo, aunque se encuentra en una fase hipotética en su mayoría- sino que más bien se trataría de un proceso que terminará con algún tipo de moneda digital a definir.

“Según lo que dicen, el objetivo es simplemente tener una propuesta que compita con las banderas de los demás contrincantes. Es un intento de atraer la atención, pero no hay un plan de acción definido. No hay claridad sobre el rol de las fintech, ni de los bancos, pues no han sido consultados”, afirmó.

Además, destacó que el Banco Central, como institución responsable, no se ha expresado al respecto, y que tampoco destacó si será de uso obligatorio, si va a reemplazar totalmente el efectivo, si va a ser anónima o nominativa, si va a ser accesible para los ciudadanos o solo para los bancos, o cuál sería el rol de los bancos en el sistema de depósitos y en la multiplicación de moneda.

Por último, alertó sobre la posibilidad de que la MDA pueda convertirse una herramienta de control: “Se pueden utilizar palabras rimbombantes como Blockchain para dar la sensación de seguridad y transparencia, basados en el éxito de esa tecnología para Bitcoin, abusando del desconocimiento de los ciudadanos en esta temática y en las necesidades para que una Blockchain sea confiable”.

Bitcoin es la criptomoneda más popular. UNIVERSIDAD DE HAWAI EN MANOA - UNIVERSIDAD DE HAWAI EN MANOA

En el mismo sentido, Julián Colombo, CEO de Bitso Argentina -una plataforma de origen mexicano que opera en el país y permite comprar, vender y usar criptomonedas-, dijo que llama la atención el enfoque de control y seguimiento que se le ha dado a este nuevo proyecto. “Nosotros estamos a favor de un sistema financiero abierto, sin límites, y sin barreras, donde los usuarios puedan tener la posibilidad de elegir cómo, cuándo y dónde realizar sus pagos, incluyendo la libertad de decidir a través de qué medios y con qué tipo de moneda hacerlo”, aseguró.

Por otro lado, dijo que la idea de una moneda “digital”, por el solo hecho de ser digital, no va a solucionar los problemas que los clientes argentinos buscan resolver con las criptomonedas, como la inflación o la volatilidad en el tipo de cambio, aunque sí puede tener ventajas en cuanto a los costos de impresión, traslado y trazabilidad con respecto a la moneda tradicional en papel.

“Sería deseable que se impulse un debate sobre esta iniciativa, a través de un diálogo abierto que incluya al sector público y privado, además de a los distintos sectores de la sociedad que se vean involucrados”, cerró.