Monotributistas esperan que se prorrogue la fecha de vencimiento del pago del impuesto

Belkis Martínez 19 de marzo de 2020 • 10:12

Luego de que el Gobierno anunciara un paquete de medidas fiscales, en los estudios contables llovieron las consultas de los autónomos y monotrobutistas que esperan un alivio al momento de pagar sus impuestos. Mañana es la fecha límite para pagar el tributo. De no hacerlo, la AFIP aplicará intereses por deuda, además, dependiendo de cada caso, puede llegar a embargar a los contribuyentes. Esto, a menos que se apliquen medidas por parte del Gobierno, que están en estudio.

LA NACION consultó a distintos contadores especialistas sobre cuáles serían las medidas que podría adoptar la AFIP antes del viernes 20 y todos coincidieron en que es necesario que si el organismo recaudatorio tiene planificado ejecutar alguna en beneficio de los monotributistas, deberían anunciadas antes de inmediato.

El drama de los monotributistas radica en que, justamente, con el aislamiento social -las medidas preventivas implementadas por el presidente Alberto Fernández para prevenir el contagio de coronavirus- no están percibiendo ingresos. Inclusive, algunos contadores fueron contundentes al asegurar que los monotributistas "no pueden pagar".

En tanto, la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas (Facpce) solicitó ante la AFIP que se tomen medidas urgentes en materia fiscal para que no se computen los plazos de los procedimientos en materia impositiva.

"Al día de hoy, los monotributistas tendrían que pagar el impuesto porque el vencimiento del plazo de pago no se ha modificado", aseguró Sergio García, contador especialista en monotributo.

En relación con los pedidos oficiales, agregó que "el Consejo de Contadores de Buenos Aires elevó ayer un pedido de prórroga a la AFIP en el que exige la reprogramación de los vencimientos de los impuestos, flexibilización en los plazos para la moratoria de las pymes y el acceso a la misma de trabajadores autónomos, Cuits y dadas de bajas".

En el paquete fiscal que dio a conocer el Gobierno, excluye del cómputo los plazos administrativos de la AFIP durante la feria fiscal que comienza el 18 de marzo y finaliza el 31. Además, incluyen las cargas sociales para hoteles, turismo y restaurantes, pero no deja margen a una posible prórroga del pago del monotributo ni a la moratoria vigente.

En el país hay aproximadamente 3,2 millones de monotributistas que estarían a la espera de una reprogramación en la fecha tope de pago del impuesto.

"Estábamos esperando que se anunciara una prórroga en cuanto a los vencimientos para el pago de los impuestos para monotributistas y pymes. Durante la semana recibimos consultas de la gente que quiere saber qué va a pasar, si tiene que pagar ahora o no. Muchos aseguran que no pueden pagar el monotributo porque no tienen ingresos", explicó Ezequiel Passarelli, contador tributista de la firma SCI Group.

Sobre los riesgos de no pagar el monotributo después del viernes, los especialistas añadieron que una vez que finalice la feria fiscal, la AFIP tiene la facultad de embargar, pero mientras dure el período de gracia, el ente recaudador, no podrá hacer nada ya que en este tiempo "no podes ejercer tu derecho de defensa".

El otro problema con el que se encontrarían los monotributistas, según explicaron, es que al no pagar los impuestos en tiempo y forma, la AFIP aplica el 3,6% mensual de intereses sobre el monotributo, más los intereses punitorios (4,5%) mensuales. Además de los costos legales (abogado) que pueden ser del 10% sobre el monto total de la deuda.

"Las empresas están esperando que se reprogramen las fechas de pago. Están entre si le pagan a la AFIP, a los empleados o los proveedores porque no están teniendo ingresos", añadió Passarelli. "La AFIP está cerrada, cancelaron los turnos vigentes para los próximos días y decidieron pasarlos para el 1 de abril. Si tenías que presentar documentación y te daban 10 días hábiles para presentarla, hasta el 31 de este mes no cuentan como tal", dijo Passarelli.

Por su parte, el economista y director del Centro de Estudios Económicos de OJF, Fausto Spotorno dijo que aún no se sabe nada de qué va a pasar con los monotributistas, si " van a salir a pagar aunque no hayan cobrado". Pero como el Estado no tiene muchos recursos, "lo que haría es demorar los pagos, tanto el estado Provincial como Nacional".

Desde el 1 de enero pasado, el monotributo registró un alza de 51% respecto de 2019. Sin contar el social, las categorías van de $1955,68 por mes a $ 9451,93. En febrero, por la carga se recaudaron $2.350 millones, un alza del 42,3% interanual.