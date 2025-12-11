Monotributo: las escalas vigentes en diciembre 2025

En el último mes del año, los ciudadanos argentinos inscriptos en el régimen de monotributo pueden realizar la consulta sobre las escalas vigentes en diciembre 2025, con la información específica provista por el ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero).

Este mes continúan vigentes las escalas establecidas en la más reciente actualización, que va de agosto a febrero de 2026. La modalidad por la que se establecen los topes del monotributo, según los cuales se fijan las categorías, se actualizan a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin embargo, este reajuste no es mensual, sino que se realiza de manera semestral, con la inflación acumulada del período.

Cuáles son las escalas vigentes del monotributo en diciembre 2025

Las escalas del monotributo correspondientes a diciembre 2025 se ordenan según el siguiente esquema:

Categoría A: $8.992.597,87

$8.992.597,87 Categoría B: $13.175.201,52

$13.175.201,52 Categoría C: $18.473.166,15

$18.473.166,15 Categoría D: $22.934.610,05

$22.934.610,05 Categoría E: $26.977.793,60

$26.977.793,60 Categoría F: $33.809.379,57

$33.809.379,57 Categoría G: $40.431.835,35

$40.431.835,35 Categoría H: $61.344.853,64

$61.344.853,64 Categoría I: $68.664.410,05

$68.664.410,05 Categoría J: $78.632.948,76

$78.632.948,76 Categoría K: $94.805.682,90

Los montos de las cuotas del monotributo en diciembre de 2025

La confección de las cuotas del monotributo correspondientes a diciembre 2025 muestra los valores que están vigentes según la categoría y los componentes que lo integran. De esta manera, aparecen discriminados el impuesto integrado, el aporte al SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) y la obra social:

Categoría A : $4.182,60 (impuesto integrado); $13.663,17 (aportes al SIPA); $19.239,97 (aportes obra social); total: $37.085,74.

: $4.182,60 (impuesto integrado); $13.663,17 (aportes al SIPA); $19.239,97 (aportes obra social); total: $37.085,74. Categoría B : $7.946,95 (impuesto integrado); $15.029,49 (aportes al SIPA); $19.239,97 (aportes obra social); total: $42.216,41.

: $7.946,95 (impuesto integrado); $15.029,49 (aportes al SIPA); $19.239,97 (aportes obra social); total: $42.216,41. Categoría C : $13.663,17 (impuesto integrado para servicios) o $12.547,81 (impuesto integrado para venta de cosas muebles); $16.532,44 (aportes al SIPA); $19.239,97 (aportes obra social); total: $49.435,58(servicios) o $48.320,22 (venta de cosas muebles).

: $13.663,17 (impuesto integrado para servicios) o $12.547,81 (impuesto integrado para venta de cosas muebles); $16.532,44 (aportes al SIPA); $19.239,97 (aportes obra social); total: $49.435,58(servicios) o $48.320,22 (venta de cosas muebles). Categoría D : $22.307,22 (impuesto integrado para servicios) o $20.773,60 (impuesto integrado para venta de cosas muebles); $18.185,68 (aportes al SIPA); $22.864,90 (aportes obra social); total: $63.357,80 (servicios) o $61.824,18 (venta de cosas muebles).

: $22.307,22 (impuesto integrado para servicios) o $20.773,60 (impuesto integrado para venta de cosas muebles); $18.185,68 (aportes al SIPA); $22.864,90 (aportes obra social); total: $63.357,80 (servicios) o $61.824,18 (venta de cosas muebles). Categoría E : $41.826,04 (impuesto integrado para servicios) o $33.181,99 (impuesto integrado para venta de cosas muebles); $20.004,25 (aportes al SIPA); $27.884,02 (aportes obra social); total: $89.714,31 (servicios) o $81.070,26 (venta de cosas muebles).

: $41.826,04 (impuesto integrado para servicios) o $33.181,99 (impuesto integrado para venta de cosas muebles); $20.004,25 (aportes al SIPA); $27.884,02 (aportes obra social); total: $89.714,31 (servicios) o $81.070,26 (venta de cosas muebles). Categoría F : $58.835,29 (impuesto integrado para servicios) o $43.220,24 (impuesto integrado para venta de cosas muebles); $22.004,67 (aportes al SIPA); $32.066,63 (aportes obra social); total: $112.906,59 (servicios) o $97.291,54 (venta de cosas muebles).

: $58.835,29 (impuesto integrado para servicios) o $43.220,24 (impuesto integrado para venta de cosas muebles); $22.004,67 (aportes al SIPA); $32.066,63 (aportes obra social); total: $112.906,59 (servicios) o $97.291,54 (venta de cosas muebles). Categoría G : $107.074,65 (impuesto integrado para servicios) o $53.537,32 (impuesto integrado para venta de cosas muebles); $30.806,54 (aportes al SIPA); $34.576,19 (aportes obra social); total: $172.457,38 (servicios) o $118.920,05 (venta de cosas muebles).

: $107.074,65 (impuesto integrado para servicios) o $53.537,32 (impuesto integrado para venta de cosas muebles); $30.806,54 (aportes al SIPA); $34.576,19 (aportes obra social); total: $172.457,38 (servicios) o $118.920,05 (venta de cosas muebles). Categoría H : $306.724,27 (impuesto integrado para servicios) o $153.362,13 (impuesto integrado para venta de cosas muebles); $43.129,16 (aportes al SIPA); $41.547,19 (aportes obra social); total: $391.400,62 (servicios) o $238.038,48 (venta de cosas muebles).

: $306.724,27 (impuesto integrado para servicios) o $153.362,13 (impuesto integrado para venta de cosas muebles); $43.129,16 (aportes al SIPA); $41.547,19 (aportes obra social); total: $391.400,62 (servicios) o $238.038,48 (venta de cosas muebles). Categoría I : $609.963,03 (impuesto integrado para servicios) o $243.985,21 (impuesto integrado para venta de cosas muebles); $60.380,82 (aportes al SIPA); $51.306,61 (aportes obra social); total: $721.650,46 (servicios) o $355.672,64 (venta de cosas muebles).

: $609.963,03 (impuesto integrado para servicios) o $243.985,21 (impuesto integrado para venta de cosas muebles); $60.380,82 (aportes al SIPA); $51.306,61 (aportes obra social); total: $721.650,46 (servicios) o $355.672,64 (venta de cosas muebles). Categoría J : $731.955,63 (impuesto integrado para servicios) o $292.782,26 (impuesto integrado para venta de cosas muebles); $ $84.533,15 (aportes al SIPA); $57.580,51 (aportes obra social); total: $874.069,29 (servicios) o $434.895,92 (venta de cosas muebles).

: $731.955,63 (impuesto integrado para servicios) o $292.782,26 (impuesto integrado para venta de cosas muebles); $ $84.533,15 (aportes al SIPA); $57.580,51 (aportes obra social); total: $874.069,29 (servicios) o $434.895,92 (venta de cosas muebles). Categoría K: $1.024.737,89 (impuesto integrado para servicios) o $341.579,30 (impuesto integrado para venta de cosas muebles); $118.346,41 (aportes al SIPA); $65.806,30 (aportes obra social); total: $1.208.890,60 (servicios) o $525.732,01 (venta de cosas muebles).