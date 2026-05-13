Polo de deportes extremos: así quedó la nueva olla de 500 m2 de “hormigón alisado para mayor deslizamiento” en Palermo

El gobierno porteño informó que se encuentra disponible para su uso el bowl ubicado en el exvelódromo de Palermo, considerado un emblema para el deporte extremo nacional.

La obra de renovación abarcó más de 40.000 metros cuadrados

De acuerdo a la información oficial, la obra integral abarcó 42.000 metros cuadrados para renovar un predio histórico en un polo deportivo y recreativo.

Cómo es el bowl para skaters que se estrena en Palermo

La ciudad de Buenos Aires completó la recuperación integral del exvelódromo Belisario Roldán, y puso en valor su bowl de skate, una gigantesca olla de 500 metros cuadrados de hormigón alisado que, por dimensiones y diseño, está considerado como uno de los más importantes del país.

La intervención sobre la olla incluyó la corrección de superficies y mejoras críticas en las terminaciones para optimizar el deslizamiento. Esto elevó los estándares de seguridad y rendimiento para aficionados y deportistas de alto nivel, que ahora podrán patinar sobre una superficie de primer nivel.

“El trabajo no solo recupera un spot de alto nivel para el skateboarding nacional y regional, sino que consolida a Buenos Aires como una plaza clave para el desarrollo de los deportes urbanos extremos, tras haber sido elegida como Capital Mundial del Deporte 2027″, señala el cpomunicado oficial del Gobierno porteño.

Cuáles son las principales mejoras del predio

Más allá de la monumental olla de skate, el proyecto transformó 42.000 metros cuadrados de espacio público en el Parque Tres de Febrero. Entre las mejoras más destacadas se encuentra el reacondicionamiento de los 3500 metros cuadrados de la pendiente transversal de la histórica pista de ciclismo, donde se realizó una pintura integral y puesta en valor de la herrería.

El nuevo polo deportivo suma además:

Beach volley: una nueva cancha de 605 metros cuadrados, preparada para competencias internacionales.

una nueva cancha de 605 metros cuadrados, preparada para competencias internacionales. Áreas de escalada: 480 metros cuadrados de juegos con tomas de escalada diferenciadas por edad y suelos de caucho de máxima seguridad.

480 metros cuadrados de juegos con tomas de escalada diferenciadas por edad y suelos de caucho de máxima seguridad. Circuito aeróbico: nuevos senderos que dan continuidad al sistema de parques de la zona y reordenan el flujo peatonal y vehicular.

La cancha de beach voley en Palermo

Luces, pavimento y cañerías nuevas

Para que el predio sea aprovechable durante todo el día, se instalaron más de 2100 metros de tendido eléctrico con 78 columnas de iluminación LED de última generación.

Además, “se optimizó el sistema pluvial con nuevos sumideros y cañerías para garantizar un drenaje rápido ante lluvias intensas. El entorno se completó con la pavimentación de 10.000 metros cuadrados de asfalto en la calle Belisario Roldán y la creación de calles de convivencia, priorizando la seguridad del peatón y el deportista", señala el comunicado.