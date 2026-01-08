Monotributo: las escalas vigentes en enero 2026

Los ciudadanos argentinos inscriptos en el régimen de monotributo pueden realizar la consulta sobre las escalas vigentes en enero 2026 a partir de la información específica provista por el ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero).

Este mes continúan vigentes las escalas establecidas en la última actualización, que fue en agosto. A partir de febrero, habrá un nuevo ajuste en los parámetros para definir las distintas categorías. La modalidad por la que se establecen los topes del monotributo, según los cuales se fijan las categorías, se actualizan a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin embargo, este reajuste no es mensual, sino que se realiza de manera semestral, con la inflación acumulada del período.

Estas son las escalas del monotributo vigentes en enero 2026 para cada categoría Shutterstock

Cuáles son las escalas vigentes del monotributo en enero 2026

Las escalas del monotributo correspondientes a enero 2026 se ordenan según el siguiente esquema:

Categoría A: $8.992.597,87

$8.992.597,87 Categoría B: $13.175.201,52

$13.175.201,52 Categoría C: $18.473.166,15

$18.473.166,15 Categoría D: $22.934.610,05

$22.934.610,05 Categoría E: $26.977.793,60

$26.977.793,60 Categoría F: $33.809.379,57

$33.809.379,57 Categoría G: $40.431.835,35

$40.431.835,35 Categoría H: $61.344.853,64

$61.344.853,64 Categoría I: $68.664.410,05

$68.664.410,05 Categoría J: $78.632.948,76

$78.632.948,76 Categoría K: $94.805.682,90

Cuánto pago de monotributo en enero 2026

Cuanto se paga la cuota del monotributo en enero, de acuerdo a la categoría que corresponde Kikinunchi - Shutterstock

La confección de las cuotas del monotributo correspondientes a enero 2026 muestra los valores que están vigentes según la categoría y los componentes que lo integran. De esta manera, aparecen discriminados el impuesto integrado, el aporte al SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) y la obra social. A continuación, lo que paga cada categoría del monotributo en el primer mes del año, según ARCA:

Categoría Impuesto Integrado (Prestación de servicios) Impuesto Integrado (Venta de bienes) Aporte SIPA (Jubilación) Aporte Obra Social Total Mensual (Prestación de servicios) Total Mensual (Venta de bienes) A $4.182,60 $4.182,60 $13.663,17 $19.239,97 $37.085,74 $37.085,74 B $7.946,95 $7.946,95 $15.029,49 $19.239,97 $42.216,41 $42.216,41 C $13.663,17 $12.547,81 $16.532,44 $19.239,97 $49.435,58 $48.320,22 D $22.307,22 $20.773,60 $18.185,68 $22.864,90 $63.357,80 $61.824,18 E $41.826,04 $33.181,99 $20.004,25 $27.884,02 $89.714,31 $81.070,26 F $58.835,29 $43.220,24 $22.004,67 $32.066,63 $112.906,59 $97.291,54 G $107.074,65 $53.537,32 $30.806,54 $34.576,19 $172.457,38 $118.920,05 H $306.724,27 $153.362,13 $43.129,16 $41.547,19 $391.400,62 $238.038,48 I $609.963,03 $243.985,21 $60.380,82 $51.306,61 $721.650,46 $355.672,64 J $731.955,63 $292.782,26 $84.533,15 $57.580,51 $874.069,29 $434.895,92 K $1.024.737,89 $341.579,30 $118.346,41 $65.806,30 $1.208.890,60 $525.732,01

¿Cuándo y cómo hacer la recategorización del monotributo?

Los monotributistas pueden hacer la recategorización hasta el 5 de febrero. Se trata de una evaluación de parámetros que deben realizar los argentinos que están bajo este régimen para saber si se encuadran en la misma categoría en la que están o deben modificarla. Si los parámetros superan o son inferiores a los de la categoría vigente, corresponde realizar la recategorización. De lo contrario, se mantiene la categoría actual.

¿Cómo hacer la recategorización del monotributo?

Se debe hacer de forma obligatoria por semestre (en enero hasta los primeros días de febrero y en julio). A continuación, el paso a paso para hacer la recategorización del monotributo:

1 Ingresar al sitio de ARCA

Acceder al Portal Monotributo de ARCA y presionar el botón “Ingresar al Portal con clave fiscal”. Ingresar el CUIT y la clave fiscal.

2 Iniciar la recategorización

Una vez dentro del Portal de Monotributo, presionar el botón “Recategorizarme” para iniciar el trámite. Esta opción se habilita durante los meses de enero y julio, puesto que son los únicos dos períodos en los que los monotributistas pueden recategorizarse.

3 Revisar las categorías vigentes

El sistema va a mostrar la categoría en que se encuentra el monotributista y los topes de cada parámetro de esa categoría. Es aconsejable revisar las categorías vigentes antes de seguir con el trámite asegurarse cuál es la categoría que corresponde. Para eso hacé click en el botón “Escalas Vigentes”.

Una vez revisadas las escalas, presionar el botón “Continuar Recategorización”.

4 Ingresar datos personales

Se debe informar el monto facturado en los últimos 12 meses. El sistema preguntará si el contribuyente tiene o usa un local para el desarrollo de su actividad, por lo que debe seleccionar la opción que corresponda. De ser “No”, hacer click en “Continuar”. ARCA también consultará si desarrolla su actividad en una provincia adherida al Monotributo Unificado. Si se realiza actividades en otra provincia, seleccionar “No” y luego,“Siguiente”.

Con esta información, el sistema calcula automáticamente la nueva categoría sugerida.

5 Confirmar la recategorización

En el último paso, el sistema mostrará la categoría que le corresponde al monotributista de acuerdo a los datos que aportó.

Se recomienda verificar nuevamente la información antes de aceptar la gestión. Si los datos no son correctos, presioná en el botón “Volver” para corregir los errores. Pero si no hay inconvenientes, apretar en “Confirmar Categoría”.

Finalmente, el sistema informará que el trámite se realizó correctamente y se puede imprimir la nueva credencial de pago. Cabe recordar que el importe correspondiente a la nueva categoría se abonará el mes siguiente a la recategorización.