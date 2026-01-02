Cuenta DNI: las promociones de enero y los beneficios para el verano 2026

En enero, los titulares de Cuenta DNI podrán acceder a nuevos descuentos en comercios y a otras promociones que buscan impulsar el consumo de cara a las vacaciones de verano. Los beneficios que suele ofrecer la billetera virtual del Banco Provincia se renuevan mensualmente.

Los beneficios del primer mes del año son descuentos para que las personas puedan ahorrar en sus consumos durante las vacaciones. Las nuevas promos incluyen un especial de temporada en balnearios y comercios adheridos, que incluye a marcas emblemáticas del verano como Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Havanna, La Fonte de Oro, Luccianos, Manolo y muchas marcas más. Además, lanza una promoción especial en comercios de gastronomía durante todos los fines de semana.

En tanto, continúan los beneficios en comercios de barrio, ferias y mercados, supermercados, farmacias y librerías. En el caso de la promoción en comercios de barrio, incorpora carnicerías, granjas y pescaderías, y aumenta el tope semanal a $5000. De esta manera, el ahorro mensual alcanza los $25.000.

Los beneficios de Cuenta DNI en enero 2026

Marcas destacadas del verano : 25% de ahorro todos los días, con tope de reintegro de $10.000 semanal por marca. Incluye comercios adheridos como Amalfi, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Guolis, Havanna, Heladería El Pino, Interlagos, La Fonte de Oro, La Pinocha, Le Park, Luccianos, Manolo, Parque Mogotes, SAO Medialunas. También se suman los balnearios El Calamar Loco, Guardalavaca, Hanalei, Manaos, Marbella, Pepe’s, Mute, Torreón del Monje.

FULL YPF: 25% de ahorro todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos, con tope de reintegro de $8000 por semana. La promo no aplica para la compra de combustibles.

Comercios de cercanía, incluidas carnicerías: 20% de descuento todos los viernes. Nuevo tope de $5000 por viernes, que se alcanza con $25.000 en consumos.

Supermercados: hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6000 por semana.

Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6000 por semana.

Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.

: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.

La entidad bonaerense ofrece desde diciembre un programa de beneficios que se extiende hasta febrero. Incluye cuotas sin interés en hotelería, transporte, automotores, balnearios y entretenimiento; así como el otorgamiento de préstamos personales destinados a financiar la compra de productos y servicios turísticos y recreativos.

Hoteles y alojamientos: hasta seis cuotas sin interés, incluye venta presencial, online y telefónica.

Automotor y gomerías: hasta seis cuotas sin interés en comercios adheridos.

Balnearios: hasta seis cuotas sin interés en balnearios adheridos.

hasta seis cuotas sin interés en balnearios adheridos. Entretenimiento: 25% de ahorro con tope de reintegro de $10.000 por transacción y hasta cuatro cuotas sin interés en conciertos y espectáculos teatrales.

Cómo descargar Cuenta DNI

La aplicación de Cuenta DNI puede descargarse desde las tiendas de Android e iOS. Una vez que se instala, hay que seguir una serie de pasos de autentificación:

Colocar el DNI dentro del recuadro en pantalla, capturar la parte de adelante y luego la parte de atrás.

dentro del recuadro en pantalla, capturar la parte de adelante y luego la parte de atrás. Validar la identidad, posicionando el teléfono hacia el centro del rostro. La identidad es validada por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) .

. Completar los datos personales , asociar la cuenta.

, asociar la cuenta. Elegir el método de protección de la cuenta, que puede ser a través de contraseña, huella o reconocimiento facial.

Desde la plataforma aclaran que, en caso de no completar los datos personales, en 72 horas hábiles, la plataforma habilita la posibilidad de repetir el proceso. Cuenta DNI puede configurarse en un solo celular a la vez.