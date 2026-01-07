Las personas que utilizan el transporte público, ocasionalmente, requieren utilizar el saldo negativo de la tarjeta SUBE. Se trata de una cifra que varía de acuerdo a las actualizaciones del boleto y que puede ser utilizada para aquellos momentos en los que no se tiene carga, pero se necesita viajar. Se trata de un modo de “deuda” y la siguiente carga de saldo resta el valor negativo.

La carga de emergencia de la SUBE no cambió de acuerdo al último publicado en el 2025. Sin embargo, muchos usuarios necesitan revisarlo para poder viajar tranquilos a sus quehaceres cotidianos o de descanso.

La carga negativa de la tarjeta SUBE Archivo

Tarjeta SUBE: a cuánto llega el saldo negativo en enero de 2026

Colectivos de todo el país: hasta $1200 de saldo negativo.​

de saldo negativo.​ Subtes de la Ciudad de Buenos Aires: hasta $1200 de saldo negativo.​

de saldo negativo.​ Transporte fluvial en el Delta bonaerense: hasta $1200 de saldo negativo.​

de saldo negativo.​ Trenes del AMBA (Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Norte, Belgrano Sur) y Tren del Valle (Neuquén): hasta $650 de saldo negativo.​

de saldo negativo.​ Línea de tren Urquiza: hasta $480 de saldo negativo, valor que se mantiene hasta que finalicen la modernización de molinetes.

Para los trenes metropolitanos el tope se mantiene en los $650 Archivo

Cuánto sale la tarjeta SUBE

A partir del miércoles 18 de diciembre de 2025, el valor de la tarjeta SUBE es de $1500 en los puntos de venta habilitados.

Dónde se puede conseguir la tarjeta SUBE

Hay dos maneras de conseguir una tarjeta SUBE. En primer lugar, se puede obtener el plástico en los puntos SUBE ubicados alrededor de todo el país. Allí se puede pedir una tarjeta y comprarla, pero en muchas de estas estaciones se puede también cargar saldo, registrarla y demás.

Con la SUBE digital ya no hay necesidad de una tarjeta física

Por otro lado, se puede realizar la compra de una tarjeta a partir de una gestión virtual. Para ello, hay que seguir el paso a paso a continuación:

Acceder a la web de la SUBE.

Completar los datos personales y presionar “Continuar”.

Seleccionar el tipo de envío (gratuito y de entrega inmediata en un Centro de Atención SUBE, entrega en una sucursal de correo con un costo de $3900 o envío a domicilio pagando $5600) y, luego, llenar los detalles del local donde se va a retirar el plástico, o la dirección.

Continuar y seleccionar el método de pago.

En el subte ya se puede pagar el boleto con tarjetas bancarias Enrique García Medina - LA NACION

Más detalles para los usuarios

En el comunicado, la empresa recuerda que las personas beneficiarias de la Tarifa Social Federal viajan con 55% de descuento en trenes y colectivos. También destacan que, al combinar el transporte público en el AMBA con Red SUBE en líneas de colectivos de jurisdicción nacional, trenes y subtes, se paga menos: 50% de descuento en el segundo viaje y 75% a partir del tercero dentro de lasdos horas de realizado el primer viaje.