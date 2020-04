Mundo pospandemia. China vuelve al trabajo, pero no a la normalidad

Pese a los anuncios triunfalistas de Pekín, recuperar los niveles de actividad previos al coronavirus es un proceso muy lento

En tiempos buenos el trabajo de Gu Changshi es persuadir a compañías que inviertan en Lingang, una zona de libre comercio azotada por los vientos bordeando Shanghai, junto al océano Pacífico. Pero en los últimos dos meses su trabajo ha sido asegurar la supervivencia básica, tanto física como corporativa. Primero su agencia requisó dos hoteles para tener en cuarentena a cualquiera que llegara a Lingang de regiones afectadas por el virus. Luego comenzó a ofrecer subsidios condicionales a compañías en problemas localizadas aquí. "No hay un límite fijo a los subsidios", dice, separando ampliamente sus manos.

Cuando China se cerró a fines de enero, los economistas pensaron que su curva de crecimiento tendría forma de V. Habría una fuerte desaceleración, seguida de un rebote acelerado en cuanto se tuviera el virus bajo control, tal como sucedió con el brote de SARS en China en 2003. Acertaron en cuanto a la desaceleración. Cientos de millones de personas se quedaron en sus casas durante semanas. Cerraron fábricas, oficinas, restaurantes y tiendas, en escenas que ahora se reproducen en todo el mundo. La mayoría de los analistas creen que la economía china se redujo en los tres primeros meses de 2020, quizás hasta en un 10%. La última vez que se contrajo fue hace más de cuatro décadas, al final de la Revolución Cultural, según datos oficiales.

La predicción de una recuperación rápida y fuerte es más debatible. No detectándose ahora casi ningún caso nuevo de Covid-19, el gobierno está tratando de restaurar la vida normal. En cuatro reuniones distintas del politburó gobernante desde fines de febrero, los líderes han declarado que quieren relanzar la economía. Pero hacerlo no es nada fácil cuando la pandemia sigue aguda en otras latitudes.

Revivir el crecimiento involucra impulsar tanto la oferta como la demanda. Los funcionarios educados en la teoría marxista, que pone el énfasis en la producción antes que en el consumo, naturalmente se han concentrado en la primera, es decir, asegurarse de que se produzcan los bienes. El principal problema ha sido la falta de trabajadores manuales, muchos de los cuales fueron a sus pueblos para el festival de la primavera justo antes de la cuarentena y aún no han vuelto. Centros de producción costeros han contratado trenes y micros para traerlos de regreso.

Los oficiales alardean de que las cosas casi han vuelto a la normalidad. El 98% de todas las compañías que cotizan en bolsa han retomado el trabajo, según el ente regulador de activos financieros. En todo el país el 89% de los grandes proyectos de inversión, desde expansiones de aeropuertos hasta el tendido de gasoductos, también están en marcha, según una comisión de Planeamiento. "Fábricas chinas rugen a todo dar", proclamó la agencia de noticias oficial Xinhua el 21 de marzo.

La realidad es menos exuberante. Cuando cualquier medida se vuelve un objetivo oficial es susceptible de distorsión, fenómeno conocido como la ley de Goodhart. Ha sido ampliamente demostrada en China a lo largo de los años. En este caso la obsesión con "la tasa de reasunción del trabajo" invita a manipular las cifras. Algunos funcionarios de bajo nivel les han dicho a las firmas que adornen los datos de su recuperación, informa la publicación Caixin . Para evitar estos trucos, las autoridades centrales comenzaron a verificar los datos de consumo eléctrico. ¿El siguiente paso lógico? Se les dijo a algunas compañías que consumieran más energía encendiendo equipo ocioso.

Las medidas que apuntan a evitar otro brote de Covid-19 agravan lo complejo de la manufactura en China. El gerente alemán de una fábrica de cable óptico en la provincia de Jiangsu ha dividido a sus trabajadores en 10 unidades separadas para minimizar el riesgo de infecciones cruzadas. Las unidades se mantienen separadas en la fábrica, el comedor y sus dormitorios. Tales medidas son necesarias, pero complican, dice. Las firmas también dudan de enviar personal por el país porque algunos lugares siguen imponiendo cuarentenas de 14 días a quienes llegan de afuera. Los viajes entre ciudades, sean por avión, tren o auto, están en menos de la mitad de su nivel normal. Las videollamadas solo ayudan hasta cierto punto cuando se necesita arreglar un horno industrial.

De todos modos, por el lado de la oferta el cuadro general es alentador. Las compañías grandes reportan que están plenamente operativas. Foxconn, que produce la mayoría de los iPhone de Apple en China, ha dicho que retomará la producción normal para fines de marzo. Incluso muchas compañías más pequeñas están en buena forma. Sean Xie, gerente general en China de Lenze, una compañía alemana de automatización, dice que la totalidad de sus 260 empleados habían vuelto a su fábrica en Shanghai al 20 de marzo, fuera de un par aún retenidos en Wuhan, el centro del brote de Covid-19 .

Ansiedad global

Resucitar la demanda se está demostrando más difícil. Involucra dos cosas que son más difíciles de manejar para el gobierno: el crecimiento global y la ansiedad del público respecto de la enfermedad. Los funcionarios esperaban que las fábricas, una vez que estuvieron en marcha, podrían disponer de fuerte demanda en el extranjero. La implacable marcha del virus en todo el mundo cerró esa alternativa. "Todos los engranajes comenzaron a girar muy rápidamente aquí, pero no hay pedidos", dice un ejecutivo de la industria química que supervisa una fábrica en la ciudad de Wuxi.

China puede consolarse en parte por el hecho de que depende menos de las exportaciones que durante la crisis financiera global de 2007-09. Pero el consumo local ahora es mucho más central para la economía de lo que jamás lo fueron las exportaciones y se ha visto muy reducido. Las ventas minoristas se hundieron, cosa nada sorprendente, cuando casi todos estaban encerrados en sus casas. La gente ahora puede moverse con mayor libertad, pero muchos aún evitan las grandes multitudes. Las tiendas y los restaurantes están quietos. El Covid-19 ha reducido los ingresos de las personas, por lo que son pocos los que están dispuestos aún a comprar productos caros. Las colas fuera de las tiendas de Apple -que están abiertas en China, pero cerradas en el resto del mundo- son engañosas. Apple limita estrictamente el número de clientes para asegurar una distancia segura entre ellos.

Un buen indicador del estado del consumo en China es el tráfico urbano. Algunos por tanto celebran la vuelta de los líos de tráfico: la congestión ha alcanzado alrededor del 90% de su nivel normal. Pero visto más de cerca esto resulta menos reconfortante. Alguna gente que antes tomaba el subte para ir al trabajo ahora usa el auto, para limitar el contacto con otros. Las cifras de pasajeros en los subtes en las grandes ciudades han caído aproximadamente en dos tercios. Cosa inusual no hay congestión en los caminos los fines de semana. La tasa de ocupación de una cadena hotelera internacional de alta gama esta en un solo dígito, dice el responsable de la compañía en China. Bao Wenjun, dueño de un popular restaurante de Shanghai, dice que sus ingresos han caído casi tres cuartos.

Para que se recupere el consumo, la gente debe sentirse confiada. No es así. La mayoría de las provincias han reducido su nivel de alerta de emergencia. Incluso Hubei, la más afectada, ha comenzado a permitir que la gente (salvo los residentes de Wuhan, la capital) viaje a otras localidades. Pero abunda la ansiedad. Salvo en algunas pocas remotas regiones las escuelas están en su segundo mes de cierre. Solo unos 500 de los 11.000 cines del país han reabierto. El gobierno ha hecho más estrictos los controles en las fronteras porque muchos viajeros -541 de acuerdo a la última cuenta- dieron positivo por el virus al llegar del extranjero.

Estímulo económico

En el pasado China se ha apresurado a lanzar medidas de estímulo para contrarrestar desaceleraciones económicas. Su inmenso gasto en respuesta a la crisis financiera global fue crucial para la recuperación del mundo. Esta vez China se ha restringido de modo poco característico. Gran Bretaña se ha comprometido a dar créditos a firmas por valor del 15% del PBI y Estados Unidos está trabajando en un paquete de apoyo por valor de casi el 10% de su producto. Pero las medidas fiscales de China -principalmente exenciones impositivas y de aranceles- hasta ahora suman menos del 1% de su PBI. Mientras Estados Unidos ha rebajado su tasa de interés a cero, China apenas si ha reducido la suya.

¿Qué es lo que explica esta frugalidad? Un motivo es que China no necesitar replicar las acciones de algunos de los otros países. Está por caso el sector de las aerolíneas en grandes dificultades. El programa estadounidense incluye US$58.000 millones en ayuda para las líneas aéreas. El Estado británico puede tomar participación directa en sus aerolíneas. Las firmas estatales tienen alrededor del 75% de la deuda corporativa en China. El gobierno no necesita decir que las respalda. Los inversores lo saben. Mientras el precio de los bonos corporativos ha caído fuertemente en Occidente, lo que refleja preocupaciones respecto de que la solvencia de las firmas en China ha bajado mínimamente. En la zona de libre comercio de Lingang, Gu se esfuerza por señalar que los subsidios oficiales apuntan principalmente a empresas privadas, que tienen más dificultades para obtener crédito que las estatales.

Para los funcionarios la tendencia más preocupante es un aumento del desempleo. La tasa de desocupación en áreas urbanas aumentó casi un 1% en febrero, a 6,2%, la más alta de la que se tenga registro. Y esta tasa no refleja las decenas de millones de migrantes que aún están en sus pueblos, esperando que la economía se recupere antes de volver a las ciudades para trabajar. Por lo que el gobierno cautamente está implementando algunos estímulos. El 20 de marzo se comprometió a incrementar el apoyo financiero para los desocupados.ß

salida lenta

