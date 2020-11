Alfredo Casero: "Usan a los famosos para establecer un discurso generalizado"

Alfredo Casero estuvo presente en el programa Comunidad de Negocios y habló sobre el rol de los famosos en la política argentina

El actor argentino Alfredo Casero estuvo en el programa de Comunidad de Negocios y habló sobre la actualidad y los desafíos que tienen los actores a la hora dar sus opiniones sobre la política argentina. "Usan a los famosos para establecer un discurso generalizado", dijo el humorista y agregó que los famosos están lejos de ser "representativos" de la sociedad.

Con respecto a la vacuna contra el coronavirus, aseguró que no cree en ninguna y que el Gobierno tiene a todos "absolutamente dominados". "Es muy difícil estar en contra, porque ya es muy difícil que alguien pague por tu trabajo para verte trabajar", comentó en diálogo con José del Rio, y aseguró ser el único de su familia que no tiene trabajo por haberse mostrado en contra de la norma alguna vez.

-¿Por qué no se habla sobre el ajuste del Fondo Monetario Internacional?

-Si es por todos los actores, yo creo que mucha gente desea estar del lado del palo que pega. Yo no pienso así y nunca lo voy a pensar de esa manera porque por lo general estoy del lado del palo que recibe. No es que sea una costumbre porque me tocaron pasar los peores momentos de la Argentina. Yo lo veo y digo cuando todo el mundo tiene un cartelito... Es porque hay un discurso generalizado el cual tiene que entrar en la cabeza de la gente y utilizan a los famosos, la gente notoria, de la misma forma que ponerse la vacuna que nadie sabe qué vacuna es. Si se la pone (Pablo) Echarri muchos se la van a poner porque se la puso él. No son representativos, pueden ser representativos de las novelas y de las cosas que hicieron. Yo tuve un problema grave con la Asociación Argentina de Actores donde fui tratado de nazi, por haber puesto en duda, y la verdad voy a seguir poniendo en duda toda la vida. Toda esta gente está pegada de la misma manera que todo lo cultural, vivió y vive en muchos lugares el padrinazgo de gente que tiene que ver con lo político y con lo profundo. Vienen a ser los intocables, en donde hay un relato y que hay muchas cosas de las que no podes hablar. Y estos son los emergentes en donde lo dicen. No tengo nada contra ninguna de estas personas, no creo que estén equivocadas sino que son pusilánimes. Quiere decir "alma chiquitita". Cuando vos no te rebelas contra algo y acomodás algo, y después te vuelve y te explota en la cara y no saltás con bronca entonces ponete la vacuna vos si se la ponen ellos.

Hasta cuándo vamos a aguantar los lapsus verbalis de gente que en realidad nos ha mentido. El ministro de Salud dijo: que la vacuna era para eliminar las personas que podían ser contagiantes. Yo no creo en nadie, no creo en ninguna vacuna. Ya llegamos en un momento en donde todo esto, si bien hay que cuidarse, lo bueno que tiene es que te vas a cuidar de un montón de otras enfermedades también. Lo malo que tiene es que te tienen a vos, a mí, a él, nos tienen absolutamente dominados. Porque no tenemos los tres poderes que tenemos que tener en la República, tenemos a un tipo como (Sergio) Massa que le apaga o le prende el micrófono de acuerdo al dueño del botón. Ni hablar de la porota (sic) Kirchner. Son tantas las cosas que nosotros vemos que no se puede hacer demasiado porque no hay poderes para hacerlo. Lo rarísimo que fue todo lo de los jueces, las compras truchas, las mentiras y tomarnos de boludos (sic). Y nosotros no somos boludos. Es un pueblo paciente que aprendió con fuego porque fueron años de fuego. Están moviendo cosas que son muy peligrosas, primero para la República. Hay que hacer mucha vuelta para volver atrás.

Vine por la Panamericana y había un montón de motos con tipos sin casco. Hay una flexibilización del no respeto por la autoridad. No hay respeto por la autoridad de ningún tipo en la Argentina. Lo primero que hace el comunismo, si lo ponemos totalmente hacia la izquierda, es destruir la policía, la educación. Y esta última es importantísima, todo el mundo lo dice, pero tener a los chicos encerrados en las casas es criminal. No encontrar la forma y que salga de pronto a hablar Baradel, de la misma manera que sale Gollan a decir que vamos a tener muertos o Pedro Cahn que dice que todo es mentira. Están destruyendo una cosa que es muy clara.

Con respecto al banderazo, no quiero confrontar con chicos del liberalismo. Ante esto, yo que soy de espíritu absolutamente liberal, lo he visto a (José Luis) Espert, lo que más me duele es que jamás tiró una idea para hacer sino especificaciones en el aire. ¿Qué haría él con todos estos pibes? ¿Qué van a hacer los liberales con su partido con respecto a la vacuna? El hecho que me obliguen a mi a ponerme una vacuna va en contra de mi libertad individual. Por más que me digan que voy a contagiar, él no sabe si se va a contagiar e ilegalmente vos no sabés si sos o no portador de lo que tenés hasta que no se demuestra realmente. Que sigamos hablando de Macri y lo que hizo me parece una barbaridad. Necesito saber qué van a hacer con respecto a las vacunas y a la libertad de ponerlas. Por eso yo me enojo y no quiero ir a un lugar donde la bandera sea la de la serpiente. Yo no tengo ninguna bandera cuando voy. Voy a escuchar a todas las señoras, a toda la gente y, a veces, a pelear a algunos reporteros que me divierte muchísimo.

-Es una figura pública que tomó un cariz político en el último tiempo, ¿en algún momento se arrepintió de su vida de antes, quizás más tranquila que la de ahora?

-Yo soy "batmaniano" y creo realmente en la justicia y en la verdad pagada por mi propio bolsillo. El Papa todos los días me habla de Cristo, me habla de los valores y tengo todo el derecho del mundo de creer en lo que vi y en lo que me educó de alguna manera. Jamás en la vida daría un paso atrás.

-¿Hoy tiene ganas de volver a ese mundo de antes? ¿Qué le dicen tus amigos y familiares?

-Ayer estuve comiendo con mi primera ex esposa, madre de mis hijos. Tengo una gran relación con ella, pero no me volvería a casar. Mi hija, Minerva, está muy ocupada y lo que pasa con las nuevas generaciones es lo mismo que me pasaba a mi generación. Nosotros teníamos miedo de que venga un tipo y apretara un botón y empezaran a salir misiles y todos muriéramos. Mis hijos, que tienen 20 años, ya no tienen ese miedo porque tiene acoplada la mentira, entendiéndola y de qué manera se les miente. Mi hijo, Nazareno, está abocado a ser artista, trabaja afuera y Minerva también. El único que no trabaja soy yo porque existe el problema de haber hablado y que alguien no le guste. No me importa nada, porque tengo el alma bien grande para amar todo lo que se me antoje y no atarme puramente a algo que es así. Yo no soy actor de chapa, soy actor cuando actúo. Cuando hago mecánica, hago mecánica.

-¿Quién no lo deja trabajar? ¿Por qué habló y por eso no puede trabajar?

-Por una cuestión de marketing, cuando uno hace algo le tiene que caer bien y cuanto más se tenga a favor, mejor y más que nada sobre lo que a la gente le gusta.

-¿Y lo sufrió en el teatro?

-Sufrí en Salta y en Tucumán. Yo hacía un show que se llamaba: "¿De qué no se puede hablar?". Yo iba a hablar de lo que no se podía hablar. Ya estoy harto porque no se puede hablar y uno puede hablar de lo que se le antoje. Es la actitud natural que vas a tomar en tu vida, si vos querés ser un tipo que va atrás de lo que se debe es cuestión tuya. A mí, personalmente, no me interesa eso.

En Salta me levantaron el show y en Tucumán por las dudas me advirtieron por lo que podía llegar a decir. La Asociación Argentina de Actores manda una carta abierta a todos lados y cuando me llaman para hacer un casting en España, tenía que explicarles que significaba, me tuve que levantar e irme. Porque lo que significaba era lo que pienso. Me pongo duro porque del otro lado voy a tener poder y eso es muy jodido. ¿Cuál es el mayor logro? ¿Por qué no trabajo? ¿O quién no me da trabajo? A mí siempre me dio trabajo Suar. Yo nunca trabajé en el Canal 11 ni en el Canal 9 jamás. En el Canal 7 no lo voy pisar, porque te tienen que querer y todos trabajan hace bastante. Es muy difícil estar en contra, porque ya es muy difícil que alguien pague por tu trabajo para verte trabajar.

