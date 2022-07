Se lanza Hoy por Ti, Reconocimiento al Mérito, iniciativa solidaria que propone revalorizar la cultura del trabajo

A pesar de la situación económica que estamos transitando como país (31,5 % de los trabajadores están en situación de pobreza, dato del 2022), y particularmente en el agro que, por la misma estacionalidad de la producción agropecuaria no es compatible con una estimulación dinámica del mercado laboral, existen acciones de impacto social que permiten contagiar e incentivar la cultura del trabajo y transformar el futuro desesperanzador con una acción solidaria a imitar.

En la tercera edición de Hoy por Ti, el programa de impacto social de Argensun, redobla la apuesta con el objetivo principal de reconocer el mérito a aquellas personas que se destaquen por su desempeño laboral y que, pese a su esfuerzo, están por debajo de la línea de la pobreza.

“Como PYME argentina nos inquieta la pérdida, que vemos año tras año, de la cultura hacia el trabajo. Vemos muchas decisiones que se van tomando a nivel nacional que atentan contra el salir a trabajar y por el contrario fomentan el no hacerlo. Es por ello que sentimos una responsabilidad de reconocer el mérito a aquellas personas que todos los días se esfuerzan, no bajan los brazos y honran la cultura hacia el trabajo manteniendo la dignidad al hacerlo. Y a pesar de ese esfuerzo no llegan a fin de mes”, expresa Pablo Tamburo, CEO de Argensun.

Pablo Tamburo, CEO de Argensun.

De qué se trata la iniciativa

Hoy por Ti, Reconocimiento al Mérito, convocará a 250 productores agropecuarios de diferentes provincias del país para que formen parte del programa. Cada productor postulará a una persona con trabajo en la que se le reconozca una actitud meritoria y que se destaque por su desempeño laboral responsable, serio y comprometido pero que, pese a ello, no logre cumplir con sus necesidades económicas básicas.

Como reconocimiento por el esfuerzo, cada trabajador seleccionado recibirá un certificado al mérito de Hoy por Ti, además de la tarjeta de débito y billetera virtual de la fintech BAMBA, donde cada mes recibirá un incentivo económico para que disponga como considere necesario. Dicho programa se suma a otros de capacitación y apoyo que la empresa realiza todos los años en todas las comunidades donde tiene operaciones.

¿Por qué apoyar a personas con trabajo?

“Sentimos que debemos fomentar, premiar y colaborar con aquellas personas que se esfuerzan a pesar de las dificultades, y hacen todo lo posible para continuar manteniendo la dignidad que genera el salir a trabajar”, explica el CEO de Argensun, Pablo Tamburo.

Para garantizar la honestidad y transparencia del programa la única condición es que cada persona postulada no puede tener relación de dependencia ni lazos familiares con los productores agropecuarios convocados.

¿Cuáles son los valores que más se destacan durante el proceso de selección de estos trabajadores?

“Como siempre decimos en Argensun, los productores agropecuarios como aliados en nuestro modelo de negocio, necesitamos de ellos, necesitamos que sigan apostando por el país. Entendemos que la actitud, dedicación y esfuerzo hacia el trabajo de los productores agropecuarios argentinos es, por donde la miremos, MERITORIA, así que quién mejor que ellos para confiar en su criterio de selección de las personas a reconocer”.

Contagiar de buenas acciones:

Argensun es la empresa líder de Argentina en la producción primaria, procesamiento industrial y exportación de girasol confitero, con 32 años de trayectoria en la producción y comercialización en el mundo de alimentos saludables. En su tercera edición de Hoy por Ti, el programa conserva la esencia de ayuda social pero esta vez con objetivo federal.

Las dos primeras ediciones se desarrollaron en la localidad de Luján, provincia de Buenos Aires donde Argensun tiene su planta y resultaron acciones comunitarias de gran ayuda para muchísimas familias. En esta oportunidad, el programa promueve el reconocimiento al mérito con el objetivo de destacar a aquellas personas que llevan adelante un trabajo responsable, comprometido y dedicado desde cualquier parte del país. La inquietud principal que diferencia el programa de este año busca apoyar y premiar el esfuerzo del trabajador y prevé certificar el esfuerzo de 250 trabajadores de todo el país que requieren una ayuda económica como complemento de su actividad laboral.

"Es momento de que empecemos a mirar y apoyar a las personas que luchan el día a día con dignidad y pasión, y dar un reconocimiento al mérito a quienes, a pesar del esfuerzo que hacen cada día, se les complica llegar a fin de mes, entre otras problemáticas a las que todos nos enfrentamos a diario" Expresa Tamburo

“Este mismo espíritu de fomentar el trabajo y reconocer el empeño lo comparten gran parte de la población” señaló Pablo Tamburo quién concluyó que “se está generando una dinámica virtuosa, una especie de cadena de favores en la que diferentes empresarios que conocen del reconocimiento que estamos promoviendo, nos han contactado para sumarse a la iniciativa”.

Argensun invita a otras empresas a sumarse a esta iniciativa para que el reconocimiento al mérito no sean 250, sino miles.

Acerca de Argensun:

Fue fundada en 1989 y creció de manera sostenida hasta posicionarse como una de las compañías agroexportadoras más importantes del país. Consolidando su liderazgo en la integración vertical de la cadena de valor de especialidades agropecuarias, Argensun abarca la cadena de abastecimiento desde el productor hasta el cliente final, implementando procesos de excelencia en cada etapa con el objetivo de alcanzar altos niveles de calidad en todos sus productos.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.