Autos: qué hay que tener en cuenta antes de comprar un usado

Mes a mes el mercado de autos usados va marcando un repunte en sus ventas. Como a todos los otros sectores, la pandemia de Covid-19 y las restricciones del aislamiento obligatorio afectaron el negocio.

En comparación con el mercado de 0km, que cayó en los últimos meses, los valores de los vehículos usados subieron debido al aumento de la demanda. Además del movimiento del dólar, la baja en la oferta por la caída de los patentamientos impacta en estos precios.

Durante marzo, abril y mayo los locales estuvieron cerrados y, según la Cámara del Comercio Automotor (CCA), se perdieron de comercializar cerca de 230.000 unidades, promedio mensual para esos tres meses.

Pese al mal pronóstico, el sector comenzó a reactivarse de a poco. En octubre se vendieron 153.985 unidades, niveles parecidos a las ventas del mismo mes del año pasado. En los 10 primeros meses se vendieron 1.211.304 unidades, un 16,33% menos que en igual período de 2019.

Según la Cámara del Comercio Automotor (CCA), durante los primeros tres meses de aislamiento los negocios que venden autos usados se perdieron de comercializar cerca de 230.000 unidades

El volkswagen gol y trend fueron los autos más vendidos, los siguen el Chevrolet Corsa y Classic y el Renault Clio. La categoría que lidera el ranking de ventas es la de "seminuevos", autos que tienen menos de 7 años de antigüedad y menos de 100.000 kilómetros. Según año y modelo, los precios varían entre $190.000 y $900.000.

Según Jaime Macaya, CEO de Checkars, el mercado fue cambiando durante la pandemia. Pasaron de tener un 20% de compras online a un 100%. "Los clientes llamaban y pedían asesoramiento por video llamada", dijo y agregó que los perfiles de los compradores variaron. Desde trabajadores esenciales, que comenzaron a necesitar de un auto para ir a trabajar, hasta familias y choferes.

La compra de un auto usado es una opción para muchos y es un negocio que sigue estable a pesar de la inestabilidad de la economía argentina. Ahora bien, ¿qué se debe saber antes de comprar uno? ¿En quién confiar y en quién no? ¿Cómo saber si el vehículo está al día o si debe patente? ¿El kilometraje es real? Son muchas las preguntas que uno puede tener ante la compra de un auto usado, pero hay puntos claves que no se deben pasar por alto.

1- Confianza con el vendedor

Como primer punto, se puede decir que conocer al propietario y saber de donde proviene el auto es una ventaja a la hora de elegir el vehículo. Conocer el historial, si tuvo choques, bollos y otros accidentes. Qué servicios se le realizaron y por dónde viajó. Se puede conocer cada detalle antes de decidir y comprar.

"Ir a un concesionario tiene la ventaja de tener tres meses de garantía y garantía de papeles", aseguró Fernando Quintela, gerente de vehículos usados de Zento, concesionaria oficial de Toyota. Si uno le compra a un conocido, no tiene esa garantía, pero tiene la confianza por conocer al dueño anterior.

2- Papeles en regla

"Podes comprar un buen auto, pero si no está bien de papeles no sirve", dijo Leonardo Olasagaste, técnico electromecánico automotriz. Él tiene su taller en Saladillo, provincia de Buenos Aires, y muchos de sus clientes dejan su auto en el lugar para conseguir compradores.

¿Qué papeles tienen que estar en orden? El título del automotor, la cédula de identidad de identificación del vehículo, que esté vigente la verificación técnica vehicular (VTV), la verificación policial, el número de motor y de chasis.

Se debe pedir el informe de dominio histórico del auto. A partir de ese documento, se conoce cuántos dueños tuvo y quiénes fueron, dónde estuvo radicado y si tiene algún impedimento impositivo para establecer la nueva titularidad.

Antes de comprar un auto usado, los interesados deben chequear que los papeles del vehículo estén en regla Crédito: Ricardo Pristupluk

Además, se debe verificar que el auto esté libre de deuda de patentes y de multas y que todas las autopartes estén grabadas. También se debe certificar el formulario 08, contrato que declara quién es el comprador y el vendedor del vehículo. Es importante que el vendedor sea el mismo que figura como titular en el informe de dominio.

Y por último, se debe solicitar el formulario CETA que, una vez finalizada la compra-venta, declara la operación ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

3- Control mecánico y eléctrico

"Si uno no es experto en el mundo mecánico, se tiene que hacer una prueba dinámica y de manejo. Mover el auto da muchos indicios de cuál es el estado del funcionamiento", dijo Rubén Jara, CEO de Fan Autos con historia.

En tanto, aseguró que ir con un mecánico de confianza puede ayudar a ver todas las partes del auto que uno no conozca y que se deban probar. "Se revisan visualmente pérdida de fluidos, tensión en las correas y el color del humo del caño de escape. Son todos indicios de la salud del motor", dijo.

A través de un escaneo se puede controlar el sistema de inyección electrónica donde aparecen las fallas que tuvo y tiene el auto. "Si dice esporádica es que ya pasó, pero las fallas presentes son las del momento", dijo Olasagaste y agregó que también se deben controlar los frenos, los airbags y la climatización.

"Es importante para el bolsillo que no surjan problemas en los accesorios eléctricos del auto. Por eso siempre recomiendo tocar todos los botones. Bajar y subir los vidrios, usar el cierre centralizado, usar pantallas, el estéreo y todos su comandos", dijo Jara.

"Algo que es importante es que te entreguen el duplicado de la llave. Por auto solo hay para programar cinco y si ya sacaron el máximo de copias y se llega a necesitar una más, el costo de cambiar todo es alrededor de $100.000. Muchos ni se fijan en eso, pero para mi es muy importante", explicó Olasagaste.

4- Chapa y pintura

"Al principio las cosas entran por los ojos y acá es donde hay que tener precaución. Hay que revisar la estética en general, la chapa y pintura, pero sin que te dejen engañar. Lo importante es revisar el motor -dijo Jara-. El estado externo del auto puede dar un indicio si estamos frente a un auto en malas condiciones".

Se debe chequear el estado de los neumáticos, el interior, el estado del volante y de los cueros. "Hay que mirar los anclajes donde van las ópticas, anclajes de los guardabarros, los parabrisas y los paragolpes. Uno que sabe se da cuenta si el auto fue reparado o si fue chocado", dijo Olasagaste.

5- Kilometraje

A la hora de comprar un auto usado, la gran mayoría tiene miedo de que los kilómetros que aparecen en la pantalla no sean los reales. Para Olasagaste, los kilómetros no son determinantes a la hora de comprar un auto usado, pero si son detalles que se deben observar.

"Ir a una concesionaria oficial te asegura el tema del kilometraje. En caso de ir a un particular, hay que chequear que sean los verdaderos. Hoy en día todas las bases de datos están online y uno se puede fijar más o menos según el año del auto si los kilómetros van acorde", dijo Quintela. Para él, un auto usado no debe tener más de 10.000 kilómetros por año y, si es una camioneta, no más de 15.000.

