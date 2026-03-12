Ganadería: presentaron avances en un fondo de inversión directa para productores

SAN NICOLÁS.–En la segunda jornada de Expoagro, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) presentó instrumentos de inversión y financiamiento, orientados a la cadena ganadera, “una actividad que atraviesa un momento destacado en términos de precios y perspectivas productivas”.

El encuentro estuvo encabezado por el presidente de la entidad rosarina, Pablo Bortolato, junto al presidente de Rosgan, Raúl Milano; el presidente del Mercado Argentino de Valores, Alberto Curado; el vicepresidente de A3, Andrés Ponte; y el gerente general de Rosfid, Lucas Jakimowicz.

Bortolato destacó el rol de la institución y sus mercados para ampliar las alternativas de financiamiento para el sector: “Desde la Bolsa trabajamos para desarrollar herramientas que acerquen financiamiento al productor y acompañen el crecimiento de la ganadería. Creemos que el mercado de capitales puede cumplir un papel clave para canalizar inversiones y fortalecer toda la cadena”, señaló.

Los directivos de la BCR en el lanzamiento de las herramientas financieras BCR

La actividad comenzó con una introducción sobre el panorama actual del financiamiento agropecuario y las oportunidades que se abren para la ganadería. En ese contexto, Milano destacó el potencial de los instrumentos impulsados desde la Bolsa y sus mercados para acompañar el crecimiento de la actividad y contribuir a la recomposición del stock ganadero.

A lo largo de la presentación se abordaron distintas herramientas disponibles para productores y empresas, entre ellas el uso de mercados de futuros, el desarrollo de warrants digitales y diferentes instrumentos del mercado de capitales como el cheque de pago diferido, la factura de crédito electrónica y el pagaré bursátil, que permiten canalizar financiamiento para capital de trabajo y proyectos productivos.

Durante su exposición, Curado subrayó el rol del mercado de capitales para acercar financiamiento al sector productivo a través de instrumentos que funcionan durante todo el año y permiten ampliar las alternativas disponibles más allá de las líneas específicas que suelen presentarse en eventos o ferias.

Por su parte, en Rosfid se presentaron los avances en el desarrollo de un fondo de inversión orientado a la ganadería, pensado como una herramienta con potencial para canalizar recursos hacia proyectos productivos y fortalecer la cadena.

Explicaron que el propósito principal del proyecto Fondo de Inversión Directa es que, a través de una estructura financiera innovadora, se facilite el “financiamiento de productores ganaderos para la compra de hacienda, garantizando el repago al inversor con certificados de warrant y la cesión de derechos de cobro sobre forwards ganaderos”.

“Se propone de esta forma vincular el mercado de capitales con la economía real mediante herramientas que brinden seguridad al inversor además de una renta atada al precio del kilo de carne, y resuelva un problema estructural de la cadena productiva agro ganadera como es la falta de financiamiento al productor ganadero”, detallaron.

En el encuentro también se destacó el trabajo conjunto de las instituciones del ecosistema Bolsa para impulsar nuevos instrumentos específicos para el sector ganadero, entre ellos el forward ganadero, el índice de precios futuros, el pagaré producto y el desarrollo de fideicomisos ganaderos, herramientas que buscan ampliar las posibilidades de financiamiento para productores y empresas.