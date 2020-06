Autos eléctricos. En octubre saldrán a la venta modelos diseñados en el país

Volts cuenta con tres modelos de vehículos eléctricos. Crédito: Gentileza Volt Motors

CORDOBA.- Después de cinco años de iniciado el proyecto, la empresa cordobesa Volt Motors recibió la homologación nacional para empezar a vender sus tres modelos de autos eléctricos , el City Car Volt e1, el Volt w1 (utilitario) y el z1 (de baja velocidad). La inversión en todo el proceso alcanzó los $500 millones , ya tienen 10 unidades listas y ahora, con la certificación, fabricarán en serie para comercializar desde octubre.

Los dos modelos e1 y w1 alcanzan una velocidad de 110 kilómetros por hora y tienen una autonomía de 150 a 300 kilómetros ; la batería 72V 135/270 A es de carga doméstica a 220 voltios y la capacidad de carga es de 300 kilos. El Volt e1 es para dos personas mientras que el w1 es para uno. Ambos, miden 2,8 metros de largo y pesan 550 kilos.

Saldrán al mercado con un precio desde US$17.000 dependiendo los opcionales , un full puede alcanzar los US$24.000. Daniel Parodi , dueño de la compañía, explica a LA NACION que el costo de mantenimiento y de operación es 90% más bajo que el de un auto tradicional: "Hacen 1.800 kilómetros al mes por unos $1200; la diferencia puede usarse para pagar la cuota del préstamo y la unidad termina saliendo gratis".

La producción en serie comenzará inmediatamente . La célula de producción de Córdoba está preparada para 3000 unidades año : "Es probable que este año estemos por debajo porque hay que generar la curva de aprendizaje, pero confiamos que el mercado responderá rápido".

Parodi define a Volt Motors como "una tecnológica que viene a dar soluciones eficientes al transporte" y señala que los autos son fabricados con material compuesto "como las unidades de alta gama de baja serie o los de F-1 por eso son tan livianos y su rendimiento es muy eficiente". En la Argentina hay otra empresa en Morón que fabrica unidades eléctricas de diseño importado; la cordobesa es la primera de diseño nacional.

En esa línea explica que no son una "terminal" sino la "matriz" por lo que el "50% del producto es valor agregado nacional, por sobre la media que el resto" . El modelo de expansión pensado para la empresa apunta a buscar socios a los que aportarle el hardware y el know how para abrir otros "hubs" de producción. En el mediano plazo serían en Buenos Aires, Misiones y Cuyo , donde ya hay negociaciones abiertas.

La planta de fabricación ya está funcionando; ahora empieza la producción en serie. Crédito: Gentileza Volt Motors

Volts, sabiendo de la falta de infraestructura para cargar autos eléctricos en la Argentina, diseñó los modelos para que con seis horas en un enchufe normal tengan la batería completa. Los modelos importados que ingresan a la Argentina tienen un costo base que ronda los US$28.000 .

La empresa cuenta con la licencia de Configuración Ambiental (LCA), otorgada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, la que se suma a la de Configuración de Modelo (LCM) para los modelos e1 y w1, otorgada por Desarrollo Productivo.

El Volt z1 está diseñado para realizar circuitos dentro de predios cerrados como fábricas, es liviano, alcanza una velocidad de 45 kilómetros por hora y cuesta US$12.000, es el más barato de las tres líneas. Está desarrollado para barrios cerrados, canchas de golf o lugares que requieran transferencia interna de personas.