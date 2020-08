Autos usados. Cuánto vale tu modelo si lo quisieras vender hoy

La Cámara de Comercio Automotor (CCA) publicó la lista con los valores de distintos modelos de autos actualizada a septiembre Fuente: Archivo

26 de agosto de 2020

La Cámara de Comercio Automotor (CCA) publicó la lista con los valores de distintos modelos de autos usados actualizada a septiembre. Los precios se mantuvieron en general sin cambios en comparación con agosto, que sí había tenido una suba intermensual del 5% vinculada a variables macroeconómicas y a la dinámica del sector, que muestra una menor disponibilidad de unidades a la venta.

Alejandro Lamas, secretario de la CCA, dijo en diálogo con LA NACION que agosto siguió siendo un mercado de demanda más que de oferta."La gente con poder adquisitivo y ahorros en dólares ve al auto barato ante la brecha cambiaria. Sale menos dólares que hace seis o siete meses. Eso se mantiene. Lo que pasa es que escasea la oferta. Con la cuarentena se complicaron las importaciones, la fabricación en el caso de las terminales de acá y las importaciones en el marco del Mercosur con lo cual hay un delay en la llegada de autos", explicó.

En cuanto a las unidades seminuevas, dijo que empezaron a escasear porque el cliente que las vendía para comprarse un 0KM no puede hacer el cambio, porque no hay disponibilidad de unidades nuevas, que con suerte estarán para el primer trimestre del año próximo y no hay referencia de precios.

"Hay menos oferta y se encarece. Incluso hay una cuestión que estamos observando y queremos reflejar de alguna forma en las listas que es que hay productos para los que hay una demanda altísima y poca oferta lo que cambia la ecuación. Hoy te encontrás autos que no tienen entrega de 0km entonces por ahí un modelo 2018 vale lo mismo que uno a estrenar porque no hay entrega o es dentro de cinco meses con precio abierto", agregó.

En tanto, del otro lado de la ventanilla, dijo que también hay mucha gente que ha perdido el trabajo y ya no puede mantener el auto, entonces sale a venderlo.

Por último, dijo que si bien el mercado está traccionado por la demanda, el tiempo que los concesionarios permanecieron cerrados hará que el año termine entre un 20% a 25% debajo del 2019, cuando se vendieron 1,7 millones de unidades usadas.

"Hoy hay tres razones por las cuales la gente compra autos y autos usados: el que tiene dólares aprovecha la brecha cambiaria, el que tiene pesos busca sacárselos de encima y compra un bien como un automóvil como resguardo de valor. Y, por último, hay quienes buscan adquirir una unidad porque es un medio de transporte más seguro que uno público en términos de posibilidades de contagiarse Covid. Estas no son operaciones normales. Lo más habitual son los clientes que tienen un auto modelo 2013 y aspiran a uno 2016 o a un 0KM si consiguen buen financiamiento", cerró.

Los precios de los usados más vendidos a septiembre:

-VW Gol y Trend: el valor de lista va desde los $192.000 a $878.000, según año y modelo

-Chevrolet Corsa y Classic: el valor de lista va desde los $187.000 a $889.000 según año y modelo

-Toyota Hilux: el valor de lista va desde los $577.000 hasta los $3.352.000, según año y modelo)

-Renault Clio: el valor de lista va desde los $170.000 a $461.000, según año y modelo

-Ford Fiesta: el valor de lista va desde los $207.000 hasta los $436.000, según año y modelo

-Ford Ranger: el valor de lista va desde los $331.000 a $3.569.000, según año y modelo

-Ford Focus: el valor de lista va desde los $263.000 a los $637.000, según año y modelo)

-Fiat Palio: el valor de lista va desde los $218.000 a $752.000, según año y modelo

-Ford F-100: el valor de lista va desde los $680.000 hasta $1.400.000, según año y modelo

-Ford Ka: el valor de lista va desde los $197.000 a los $976.000, según año y modelo

