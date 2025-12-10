Beko llega a la Argentina y apuesta por el segmento premium de electrodomésticos

Un nuevo jugador llega a la Argentina y amplía la competencia en el mercado de electrodomésticos. Se trata de Beko, la marca de origen turco y propiedad del grupo Arçelik, que inicia su operación local de la mano de Solnik, compañía distribuidora de marcas como Xiaomi y Apple.

La marca -que durante casi una década fue sponsor del FC Barcelona y acompañó a Lionel Messi en la manga y en el frente de la camiseta- apunta a instalarse en un segmento premium que combina diseño europeo, eficiencia energética y tecnología orientada al ahorro.

La decisión forma parte de un plan de expansión regional, que ya incluye desembarcos recientes en Uruguay, Ecuador, Perú y Estados Unidos. “ La oportunidad se dio ahora, con la apertura del mercado . Para la marca, que está presente en más de 140 países y se posiciona como la número uno en producción europea, este mercado es atractivo. El consumidor argentino tiene afinidad con el estándar europeo”, explicó Diego Otamendi, gerente Comercial de Solnik, en diálogo con LA NACION.

En la Argentina, la estrategia de comercialización estará enfocada en retailers clásicos. No obstante, prevén también la apertura de una tienda oficial en Mercado Libre y no descartan la distribución en hipermercados.

Heladeras, lavarropas y cocinas

En esta primera etapa, Beko llegará con sus heladeras inverter no frost, que apuntan a un público que prioriza la preservación de alimentos, el bajo consumo y la sustentabilidad, apoyado en el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación. Luego, en 2026, la línea se ampliará con lavarropas, secarropas, lavavajillas, hornos, anafes y campanas.

El diferencial tecnológico será uno de los ejes del posicionamiento. En las heladeras, la principal novedad es HarvestFresh, un sistema que reproduce el ciclo diario de la luz solar mediante LED de tres tonos, para prolongar la vida útil de frutas y verduras. A eso se suma NEO Frost Dual Cooling, el sistema no frost de doble circuito que evita la mezcla de olores y mantiene la humedad estable; el compartimento Everfresh, que promete hasta 30 días de frescura en vegetales; iluminación LED de bajo consumo y un “modo vacaciones” para reducir el uso energético cuando la heladera queda sin uso prolongado.

Los dos primeros modelos disponibles serán el de 401 litros, de color negro con freezer superior; y el 375 litros, de color plateado con freezer inferior. Ambas serán comercializados con 10 años de garantía en el compresor inverter y 24 meses de garantía total.

En lavarropas, la próxima categoría en llegar, la marca destacará la tecnología EnergySpin, que reduce el gasto energético hasta un 35% gracias a un movimiento del tambor que acelera la disolución del detergente y permite bajar la temperatura de lavado.

“Queremos posicionar la marca en la mente del consumidor y dentro del top 10 del mercado para el próximo año, con un precio competitivo, Son productos de alta calidad y de fabricación mayormente europea”, señaló Otamendi. Y precisó: “Frente a marcas ya instaladas, que compiten directamente con Beko tanto acá como en el mundo, vamos a apoyarnos en los aspectos en los que consideramos que somos superiores: la calidad, el origen y la alta durabilidad”.

Una estrategia ante los cambios del mercado

Para Solnik, esta jugada representa su ingreso a una nueva categoría de productos: la de grandes electrodomésticos de línea blanca . La empresa -que distribuye marcas globales como Apple y Xiaomi y opera una de las plantas históricas de Tierra del Fuego, donde produce aire acondicionado residencial, celulares y televisores- venía analizando la ampliación de su portafolio con productos de marcas propias o internacionales, en un contexto “en el que hay oportunidades para traer marcas y en el que las marcas están más interesadas en llegar a la Argentina”

“Somos uno de los pocos fabricantes radicados en Tierra del Fuego que manejan marcas líderes globales. Eso abrió la puerta a conversaciones con Beko y a explorar la posibilidad de convertirnos en su socio en la Argentina”, explicó Otamendi.

En esta primera etapa, toda la línea será importada. No obstante, la puerta queda abierta para otros desarrollos. “Beko tiene un portfolio enorme, desde pequeños electrodomésticos hasta aire acondicionado. No descartamos sumar más categorías ni, a futuro, pensar en algún esquema de producción local. Pero hoy el foco está puesto en lanzar y posicionar la marca”, aclaró.