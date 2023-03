Bizarrap: “La Argentina es un lugar donde hay muchísimas ideas y ganas”

escuchar

Cuando el reloj marcaba un poco más de las diez de la mañana, el estadio Luna Park ya estaba repleto de jóvenes de varios colegios de Buenos Aires. Todos expectantes, exaltados, gritando y riéndose. Se escuchó algún que otro cántico para la selección argentina, un chiste interno que desató carcajadas y caras rojas y un interesante pedido de silencio de los adultos acompañantes. Y es que esa emoción estaba más que justificada porque sabían que cuando llegasen las 12:40 del mediodía, aparecería en el escenario Bizarrap.

Apenas era necesario que alguno de los conductores insinuara la participación del productor en el evento para que la multitud enloqueciera. Aplausos y gritos ensordecedores, como si se tratase de una estrella de rock en pleno auge de los años 80. Bizarrap es una estrella. No de rock, porque su género es otro, pero causa el mismo impacto en sus seguidores. Acompañado de Martín Migoya, CEO de Globant, el músico se subió al escenario central y compartió una charla que buscó inspirar a todos aquellos que presenciaron el encuentro.

Los jóvenes siguieron de cerca cada una de las charlas de la Experiencia Endeavor sub 20 Gentileza Endeavor

Gonzalo Julián Conde tiene 24 años y ya logró llegar dos veces al puesto número uno de lo más escuchado en todo el mundo gracias a sus Sessions con el cantante español Quevedo y la compositora colombiana Shakira. Pero claro, llegar hasta lo más alto llevó su tiempo, su esfuerzo y sus frustraciones. Como todo emprendedor, empezó desde abajo y forjó un camino a base de trabajo y constancia.

“Fue un proceso de un montón de años. Yo empecé editando videos stopmotion con mi primo y un par de años después arranqué a editar audio. Me descargué el FL Studio y empecé a componer música a los 13 años. No sé bien cómo empezó, ni cuando me hice profesional o me dediqué a esto pero pasé de dedicarle tres o cuatro horas por día a hacer como ayer que estuve 15 horas en el estudio”, relató.

Su fanatismo por la música electrónica lo llevó a incursionar en ese área durante mucho tiempo para luego, con el furor que tomó el género, volcarse un poco más al trap y al rap. Conoció a sus ídolos e incluso forjó una amistad con Skrillex, uno de sus referentes musicales. Pero para él, la clave para crecer en el emprendedurismo fueron los estudios y las relaciones. “En la universidad se aprende mucho a trabajar en equipo. A mí me dio muchísima disciplina y aprendí un montón de cosas que me iba imaginando para mi proyecto personal. Siempre digo en todas las entrevistas que doy que hay que estudiar lo que sea, cualquier cosa que estudies la podés aplicar a tu vida personal”, sintetizó.

Por otro lado, aprender se aprende en la práctica y para él, no solo fue ejercer lo que le gusta lo que lo ayudó a crecer sino “juntarse con gente que sabe”. “Yo hablo mucho con productores, gente que lleva años trabajando de esto, artistas que tienen más historia. Juntarse con gente que sabe está bueno siempre, es fundamental y a mí me sirvió mucho”, aconsejó el productor.

El Top 1 mundial, tres hipódromos llenos y un mensaje

“Estaba en París, en el Lollapalooza. Justo antes de subir al show, desde la combi con el equipo nos fijamos y nos vimos en el número uno mundial. No lo podía creer, nos recontra emocionamos. Fue una locura que no es algo normal ni común y encima lo pudimos lograr de vuelta con Shakira. Es algo poco común que pasó dos veces así que agradecido con la gente y con la vida”, resumió Bizarrap. Apenas necesitó recordar ese momento así como mencionar a los artistas con los que trabajó para que la gente empezara a gritar. Pocas eran las palabras que el productor podía decir sin que sus fanáticos comenzaran a festejarlo.

Entre risas, Migoya quiso hacer un paralelismo entre ese logro personal del productor con la Copa del Mundo que ganó la Argentina y la respuesta, que también volvió con sonrisa, resumió a la perfección la personalidad de Bizarrap. “No, eso es incomparable ¡Cómo lloramos ese día! Es una sensación completamente diferente pero yo sentí orgullo porque mucha gente de Argentina me escribía cosas muy lindas. Fue impresionante”, se sinceró.

Pero no todo es canciones y Sessions en la vida de Conde. Ahora, comentó, tiene en pausa las grabaciones y las nuevas producciones porque está preparando tres presentaciones en el Hipódromo de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires. Shows cuyas entradas se agotaron a los pocos minutos de haber salido a la venta. “Cuando termine con los shows me voy a poner con otra canción. Mi método de trabajo es dedicarle uno o dos meses enteros a un solo tema pero ni yo se cuál es la próxima”, adelantó.

Por último, miró a la audiencia y respondió a una pregunta que sus seguidores le hicieron llegar por redes. “¿Qué pensás de la Argentina cómo lugar para desarrollar tus sueños?”, le consultaron. “Es un lugar donde hay muchísimas ideas y ganas. Siento que acá hay mucha gente que los va a apoyar. Ideas no faltan y siempre [estoy] incentivando a que las cumplan”, concluyó.

Una primicia mundial

Con ese título se refirieron Martín Migoya y Bizarrap a la nueva fusión entre el músico y Globant. En exclusiva y antes de comentarlo con la prensa -e incluso lanzarlo oficialmente- anunciaron la creación de una aplicación exclusiva para “generar comunidad entre los seguidores”.

Las luces se apagaron, la pantalla se puso en negro y con un adelanto en video animado por Gustavo Biscarrita, el productor y la empresa anunciaron la creación de un álbum de figuritas virtual. La premisa busca crear un entorno online de encuentro entre jóvenes de todo el mundo así como ser el medio para que participen por premios y productos exclusivos. Sin embargo, vale aclarar que todavía no tiene fecha de lanzamiento oficial y solo algunos de los que presenciaron el evento tendrán acceso a una suerte de early access.

