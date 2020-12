.

23 de diciembre de 2020

Después del masivo corte de luz de ayer que afectó a más de 300.000 usuarios distribuidos en 25 barrios porteños, representantes de distintas empresas que venden o alquilan grupos electrógenos dicen que las consultas de clientes aumentaron notablemente aunque ya venían en ascenso por la proximidad del verano y las declaraciones del secretario de Energía, Darío Martínez, quien admitió a mediados de octubre que esta temporada habría muchas interrupciones del servicio.

"Durante la pandemia lo que es grupos electrógenos estuvo parado salvo las compras planificadas si alguien abría un comercio o para edificios. Pero, a partir de lo que dijo el secretario, hubo un boom durante mes y medio, a principios de este mes cayó bastante y, después de lo de ayer, no para de sonar el teléfono", afirmó Pablo Cialceta, vendedor de El Gaucho Multirep en diálogo con LA NACION.

Según Cialceta, para lo que es hogar alcanza con 30 amper y 6000 watts son equivalentes a unos 27. Un grupo electrógeno de 6000 watts sale $100.000 si es a nafta o $270.000 si funciona con gasoul. En tanto, un equipo de 8000 watts a gas natural cuesta $1 millón.

En tanto, para alquiler, solo tienen grupos electrógenos de 20 Kda que son grandes para un uso domiciliario.

"En los últimos años había clientes que llamaban para ver si comprábamos máquinas porque no las habían usado y hoy nos consultaron mucho por repuestos y reparaciones. Cuando hay congelamiento de tarifas no hay mantenimiento y los cortes se complican porque la restitución del servicio tarda más", agregó Cialceta.

Por otro lado, Sebastián Pinto, gerente comercial de RB energía, coincidió con Cialceta en que el episodio de ayer generó llamadas y consultas por alquiler. "Nosotros tenemos una flota de 150 grupos electrógenos industriales que alquilan constructoras, empresas de ingeniería, de telecomunicaciones y muchos clientes particulares. Lo que más se está alquilando son equipos de 40 a 100 kVA que salen de US$700 a US$1100 + IVA el mes. A esto hay que sumarle el costo del transporte y el consumo de combustible con lo cual no cualquier comercio puede hacer frente a este gasto", detalló y dijo que este verano será particularmente complicado.

"Este año se da una situación extraña para peor. Al haber sido pandémico y al haber estado congelada la economía, las empresas de energía eléctrica han invertido poco y nada en mejorar cables, transformadores y subestaciones. Y a eso se suma que la carga no se va a descentralizar, ya que parte de la gente que se iba de viaje en enero y febrero se va a quedar en Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Es complicado para el sistema eléctrico porque el 40% del consumo es CABA y GBA. Con tres o cuatro días de calor va a haber cortes recurrentes", pronosticó el ingeniero eléctrico.

La opción ecológica

Y si se busca una opción de generación de energía amigable con el planeta, otra posibilidad es instalar paneles solares. Christian Biercamp, CEO de Mobi Desarrollos Sustentables, comercializa paneles on grid conectados a la red de Edenor y off grid que acumulan energía en baterías.

"En los últimos meses hubo desinversión en la red, se plancharon las tarifas y la gente empezó a prever que iba a haber cortes. Entonces en lugar de invertir en on grid empezó a invertir en off grid con baterías. El año pasado el mix de ventas era 70% on grid, 30% off grid y este año es 40% on grid, 60% off grid", explicó, y agregó que otra cosa que cambió es el segmento al que le venden.

"El año pasado muchas empresas venían invirtiendo en energía solar, pero, desde marzo, no hubo más inversión de industrias y sí de casas. La gente pasa más tiempo en su hogar y fue invirtiendo el sobrante de pesos en paneles solares. En 2019, el uso industrial era un 80% y el de casas, 20% y este año solo un 10% es industrial y un 90% de casas", detalló.

Según Biercamp por $450.000 se puede comprar un buen sistema off grid de paneles para una casa para "tirar" unas ocho horas si la luz se corta. "Esta opción te da lo mismo que un grupo electrógeno y es amigable con el medio ambiente, razón por la cual mucha gente la elige, al margen de que en la ciudad se puede conseguir combustible fácilmente, pero no si se vive en el campo lejos de una estación de servicio. Los paneles en lo que es campo vienen avanzando frente a los grupos electrógenos", cerró.

